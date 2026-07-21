"¿Por qué tengo picores?": Boticaria García explica este cambio hormonal en la menopausia

Lo síntomas molestos en la vagina y las vías urinarias están relacionados con la caída de los estrógenos

"¿Por qué ya no me apetece?": Boticaria García explica cómo recuperar las ganas con la menopausia

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Hay temporadas de la vida en las que parece que el cuerpo se empeña en enviarnos notificaciones constantes. Algunas llegan desde las rodillas, otras desde la espalda y, en muchas mujeres, una parte importante de los mensajes procede de la zona íntima. Picor, escozor, sensación de sequedad, molestias durante las relaciones sexuales o la impresión de tener que ir al baño más veces de la cuenta. Boticaria García, aborda en nueva entrega de 'Los 10 mandamientos de la mujer de hierro' qué está pasando ahí abajo durante la menopausia.

Para entender qué ocurre, la coautora de 'Mujeres de hierro' (Planeta) recuerda un detalle fascinante de nuestra biología. El aparato reproductor femenino y buena parte del sistema urinario comparten origen embrionario. Por eso ambos mantienen una gran dependencia de las hormonas sexuales, especialmente de los estrógenos.

La vagina, la vulva, la uretra y la vejiga contienen receptores para estas hormonas. Cuando llega la menopausia y los estrógenos disminuyen de forma significativa, estos tejidos también acusan el cambio.

El conjunto de signos y síntomas que conlleva la caída de los estrógenos (sequedad, sensación de quemazón, picor o irritación) puede provocar que se confunda una cistitis o una infección de orina con el síndrome genitourinario de la menopausia.

Y si se confunde el problema la solución también puede ser errónea. Muchas veces se recurre a antibióticos indiscriminadamente cuando el tratamiento debería pasar por la terapia hormonal de manera local.

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A diferencia de otros síntomas de la menopausia, como los sofocos, que suelen mejorar con el tiempo, las manifestaciones del síndrome genitourinario tienden a persistir o incluso a progresar si no se abordan. Por eso resulta importante consultar con profesionales sanitarios cuando aparecen molestias persistentes.

Escuchar los mensajes sin resignarse

Que "los bajos" envíen mensajes no significa que haya que aceptarlos como ruido de fondo permanente. La ciencia ha permitido comprender mucho mejor por qué aparecen estos síntomas y cómo pueden manejarse.

Además de seguir las recomendaciones médicas individualizadas, algunos hábitos sencillos pueden contribuir al bienestar de la zona íntima. Conviene evitar productos perfumados o irritantes para la higiene genital, utilizar lubricantes o hidratantes vaginales cuando estén indicados, mantener una vida sexual activa si resulta deseada y confortable.

En ese sentido, Boticaria García subraya un hábito muy importante que es "limpiarse hacia atrás". "La uretra y el ano están muy cerca en la mujer. Si te limpias en el sentido de la uretra estás arrastrando hacia delante la suciedad", subraya la experta.

"¿Dónde tengo la cabeza?"

Relacionado también con la caída de los estrógenos está el fenómeno de la niebla mental, por el que cuesta concentrarse o retener datos nuevos. Son fallos que no son graves ni tienen que ver con un deterioro cognitivo, sino con la inestabilidad del wifi cerebral y el humo metabólico que nubla la conexión. Por suerte, es posible disipar esta niebla durmiendo las suficientes horas -más de seis, entre siete y ocho idealmente), y consumiendo omega-3 y elagitaninos que reducen la inflamación neuronal y protegen el cerebro. En el vídeo de abajo Boticaria García explica qué alimento es ideal para esto.