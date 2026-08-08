Cuando los padres empiezan a necesitar ayuda: las señales que muchos hijos pasan por alto

Las señales suelen ser una constelación de detalles menores, aparentemente inconexos, y no episodios agudos y evidentes

Empiezas a darte cuenta tarde: esto es lo que más lamenta la gente al envejecer

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Hay una edad un tanto difusa, silenciosa y sin fecha marcada en el calendario, en la que los padres dejan de poder hacer su vida con la misma soltura con la que lo hacían y comienzan a necesitar, de forma casi imperceptible, algún tipo de apoyo. Rara vez se trata de una revelación que llegue en un episodio agudo, sino que suele ser, todo lo contrario, una constelación de detalles menores, aparentemente inconexos, que los hijos, empujados por la rutina, la distancia geográfica o el deseo íntimo de ver a sus padres siempre fuertes, tienden a normalizar hasta que la evidencia se vuelve inevitable.

El criterio que unifica las señales

Los profesionales de la geriatría llevan años insistiendo en un mismo principio rector: lo que hay que vigilar no son síntomas aislados, sino desviaciones respecto de la conducta habitual de esa persona. María Luisa Delgado Losada de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, recomienda estar atentos a cualquier cambio claro respecto al estado habitual de la persona mayor. El matiz es sustancial. No se trata de comparar al padre o a la madre con un estándar externo, sino consigo mismos y con lo que eran hace seis meses o hace un año.

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Bajo esa lente, es importante saber que un deterioro incipiente no siempre se manifiesta de forma típica en las personas mayores. En su lugar, puede aparecer simplemente en forma de una mayor desorientación, más debilidad, más somnolencia, menos ganas de comer o beber, o una inestabilidad repentina al caminar. Este es un listado que, aunque originalmente se redactó para las olas de calor, también describe con exactitud las mismas microseñales que los hijos suelen descartar el resto del año como cansancio, mal día o «cosas de la edad».

Siete territorios donde el ojo se distrae

La empresa gallega de atención domiciliaria Edades Compostela ha sistematizado un mapa de siete dominios donde suelen concentrarse los avisos tempranos. El primero, casi siempre subestimado, es la apariencia e higiene personal: ropa manchada durante días, aseo descuidado en quien antes era meticuloso, uñas descuidadas o problemas con la higiene bucal. No es coquetería lo que se pierde, sino que son las manos, la memoria o el ánimo los que ya no llegan.

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El segundo territorio es la movilidad. Más que una caída visible, lo que anticipa la fragilidad son los detalles previos, como cuando se tambalean, necesita apoyarse en muebles o paredes, si aparecen moretones inexplicables o, especialmente, si expresan temor a moverse por casa o a salir, lo que puede llevar al aislamiento.

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El tercer campo de observación es el propio hogar, cuya lectura silenciosa dice más que cualquier conversación. Hay que fijarse en si hay correo apilado sin abrir o facturas olvidadas a la vista, si aparece comida caducada en la nevera o la despensa, si existe malos olores de origen inexplicable. La casa habla de su habitante cuando este ya no puede.

El cuarto ámbito es la cocina, con avisos tan concretos como una pérdida o aumento de peso notable sin una razón médica aparente, la comida quemada olvidada en el fuego con frecuencia o la dificultad para manejar los utensilios básicos.

El quinto campo al que prestar atención es el cognitivo, y admite pocos autoengaños cuando se observa con detalle. Si se olvida tomar la medicación o, peor aún, la toma dos veces, cuando se pierde en lugares que le son familiares, si repite constantemente las mismas preguntas o historias.

El sexto dominio pertenece al estado de ánimo. El aviso no es la tristeza declarada, sino su forma disfrazada a través del abandono de hobbies o actividades sociales que antes disfrutaba, el rechazo a salir de casa o recibir visitas, la aparición de irritabilidad, tristeza o ansiedad inusuales o persistentes.

El séptimo, quizá es el más discreto, es el manejo del papeleo. Basta con facturas impagadas o avisos de corte de suministros, confusión con las cuentas bancarias o gastos inusuales, o menciones veladas de haber prestado dinero de forma extraña.

Qué hacer cuando se enciende la alarma

Reconocer estas señales, insisten los especialistas, no es alarmismo, sino que se trata de la primera decisión afectiva seria de una etapa nueva de la relación filial. La recomendación es observar sin dramatismo, conversar en un momento tranquilo eligiendo la fórmula "He notado que últimamente…" en lugar de "Estás haciendo mal…", contrastar con hermanos u otros parientes y, sobre todo, consultar con su médico de cabecera. Es fundamental. Muchas de estas señales pueden tener causas médicas tratables.

El error más común no es la falta de amor, sino la lentitud a la hora de reaccionar. Se tarda demasiado en pasar del «estará cansado» al «hay algo que ya no puede solo». En ese intervalo, casi siempre, se juega la calidad del último tramo de vida compartido.