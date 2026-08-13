El patrón que popularizó Lady Di salta de las colecciones nupciales al prêt-à-porter y a los vestidos de calle

La revolución de las 'Adult Faces': por qué las mujeres de más de 50 están conquistando las pasarelas

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Decía el historiador de la moda James Laver en su famosa ley sobre los ciclos del gusto que la percepción de una prenda está sujeta al paso del tiempo. Lo que hoy consideramos obsoleto está destinado a transformarse en hermoso unas décadas más tarde. Siguiendo esta teoría, llega el turno de rescatar el talle bajo en forma de V, una silueta que vivió su gran apogeo en los años 80.

Hoy, ese patrón conocido como cintura vasca ha pasado de ser un detalle reconocible en vestidos de novia de inspiración romántica a convertirse en una de las siluetas más visibles del momento. Las pasarelas la están llevando al prêt-à-porter, las firmas de moda la reinterpretan para el día a día y las colecciones nupciales la han convertido en uno de sus recursos estrella.

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La fórmula es inconfundible. El cuerpo de la prenda desciende por debajo de la cintura natural y termina en un pico antes de dar paso a la falda. Puede ser muy pronunciado o apenas insinuado, rígido mediante corsetería o mucho más suave en tejidos fluidos. Por eso está triunfando. La cintura vasca tiene una apariencia histórica, incluso teatral, pero puede despojarse de cualquier exceso y funcionar perfectamente en una prenda contemporánea.

El efecto Diana

Sus antecedentes se remontan a finales del siglo XVIII y, sobre todo, al siglo XIX, cuando los cuerpos ajustados y terminados en punta formaron parte de la indumentaria europea. El siglo XX la recuperó en distintos momentos, adaptándola a los códigos de cada época y, sin embargo, cuando oímos cintura vasca pensamos inmediatamente en los años 80.

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Lo cierto es que esta silueta encajaba como pocas en aquella década de hombros marcados, vestidos de volumen, feminidad exuberante y gusto por lo ceremonioso. En la moda nupcial, especialmente, la combinación de cuerpo estructurado, cintura en V, falda amplia, mangas importantes y detalles románticos construyó una imagen que hoy identificamos de inmediato con la estética ochentera.

El ejemplo más poderoso tiene nombre propio. Diana de Gales llevó en 1988 un vestido blanco de Catherine Walker, con escote Bardot, cuerpo drapeado y cintura vasca, para acudir a una representación de ballet en el London Coliseum. La fotografía de aquel momento quedó asociada a una determinada idea de elegancia femenina y, décadas después, sigue apareciendo como referencia cuando se habla del regreso de esta silueta.

La cintura vasca siguió apareciendo en la moda de los 90 y en reinterpretaciones posteriores, pero no ha sido hasta hace relativamente poco que una nueva generación la ha descubierto y la ha hecho suya. Su atractivo está en que se amolda a cualquier contexto. Puede recordar al vestido victoriano cuando se acompaña de una falda voluminosa y corsetería. Puede adquirir una lectura retro cuando aparece con mangas y estampados de aire romántico. Y puede resultar absolutamente actual cuando se construye en un tejido limpio, con pocos adornos y una línea arquitectónica.

Las pasarelas de otoño-invierno de 2026 corroboran ese cambio de registro. La silueta ha aparecido en versiones más arquitectónicas y depuradas, mientras algunas casas han suavizado el pico y otras lo han convertido prácticamente en una prolongación gráfica del cuerpo.

Del vestido de novia a la calle

Hasta hace poco, buscar una cintura vasca significaba pensar en un vestido de novia de aire principesco. Ahora puede aparecer en un vestido de diario, en una versión midi, en una prenda de verano o incluso combinada con piezas mucho más relajadas

La moda casual rebaja el dramatismo de la silueta y conserva su capacidad para construir una figura muy definida. Un vestido de algodón o de tejido ligero con cintura en V puede llevarse con sandalias y bolso de verano. Una versión más estructurada puede funcionar con bailarinas para ir a trabajar. Y una interpretación más sofisticada puede pasar directamente de una jornada laboral a una cena simplemente cambiando los accesorios.

Tendencia en las bodas

A pesar de haberse instalado en el territorio del día a día, la cintura vasca ha alcanzado una dimensión especialmente contundente es en la moda nupcial. El fenómeno comenzó a hacerse visible desde 2024 y ha llegado a 2026 plenamente consolidado.

En las pasarelas de Nueva York dedicadas a las colecciones de primavera de este año apareció entre las tendencias destacadas, acompañada de corsetería visible, encajes dimensionales y siluetas de inspiración arquitectónica.

La razón de su éxito entre las novias resulta bastante lógica. Tiene el romanticismo de un vestido clásico, pero aporta una construcción mucho más gráfica que la cintura convencional. Permite que un diseño de línea A o de falda amplia tenga presencia incluso cuando se prescinde de grandes cantidades de ornamentación. El resultado puede ir desde una versión casi minimalista hasta una estética de cuento de hadas.

Por qué favorece tanto

La cintura vasca no solo es llamativa, sino que construye una ilusión óptica muy eficaz. Al prolongar el cuerpo por debajo de la cintura natural y terminar en una V, crea una línea vertical que conduce la mirada hacia el centro de la figura. El torso parece más largo y la cintura adquiere mayor definición. Cuando la falda se abre a partir de ese punto, además, aparece un contraste entre un cuerpo visualmente estrecho y una parte inferior con movimiento.

Es una cuestión de proporciones, no de talla. Por eso la industria nupcial insiste en su capacidad para estilizar la figura. Eso sí, como sucede con cualquier silueta, no existe una fórmula universal que favorezca exactamente igual a todas las personas. La profundidad de la V, la posición del punto, el volumen de la falda, el escote y el tejido pueden cambiar radicalmente el resultado.