La textura natural, el color genuino y el movimiento orgánico son los protagonistas de esta práctica capilar

El dilema del viejo rockero: lucir con orgullo las canas o teñirse para el show

Compartir







Durante décadas, la industria de la belleza nos ha querido convencer de que los 50 eran el pistoletazo de salida para una carrera de obstáculos que incluía teñirse cada tres semanas, realizar tratamientos de hidratación intensivas y recurrir a cortes de pelo que 'encajaran' con la edad. Sin embargo, en pleno 2026, la tendencia dominante no pide cita en la peluquería. Se llama Bare hair y su concepto es tan sencillo como revolucionario: llevar el pelo al natural. Y resulta que esta liberación estética es también rejuvenecedora.

Lejos de los tintes agresivos y los peinados rígidos, el bare hair se postula como la máxima expresión del effortless chic, donde la textura natural, el color genuino y el movimiento orgánico son los protagonistas. A diferencia de otras tendencias que exigen un mantenimiento constante, esta se basa en potenciar lo que ya tienes. Es decir, si tu pelo es ondulado, dejas que el rizo se abra; si es liso, permites que vuele sin el peso de siliconas pesadas. Y si tienes canas, las integras como reflejos de luz natural.

Por qué tiene un efecto rejuvenecedor

Hay que tener en cuenta que a partir de los 50 la piel del rostro pierde cierta elasticidad y luminosidad. Los peinados muy pulidos o los colores demasiado oscuros y uniformes crean un contraste duro que acentúa las líneas de expresión y marcan más los rasgos. El bare hair actúa de forma opuesta por tres razones clave:

Suavidad y Movimiento : Un cabello que se mueve con libertad suaviza los contornos del rostro. Al evitar el exceso de productos de fijación, el pelo recupera un aire juvenil y fresco.

: Un cabello que se mueve con libertad suaviza los contornos del rostro. Al evitar el exceso de productos de fijación, el pelo recupera un aire juvenil y fresco. Luz Natural : Las canas, cuando se cuidan y no se esconden bajo tintes opacos, actúan como iluminadores naturales . El tono plateado o blanco aporta una claridad al rostro que ningún tinte ceniza puede imitar.

: Las canas, cuando se cuidan y no se esconden bajo tintes opacos, actúan como . El tono plateado o blanco aporta una claridad al rostro que ningún tinte ceniza puede imitar. Salud Capilar: Al reducir el uso de químicos y calor, la fibra capilar recupera su brillo natural. Un pelo sano siempre se percibe como un pelo más joven.

PUEDE INTERESARTE Tener canas podría ser un mecanismo de defensa del cuerpo contra el cáncer, según un estudio japonés

Claves para un 'desnudo' impecable

Más allá de la estética, el bare hair es un movimiento de autoestima. Rompe con el tabú de que cumplir años es algo que debe ocultarse bajo capas de cosmética. En realidad se trata de una una declaración de intenciones: no tengo tiempo para esconder quién soy, porque estoy demasiado ocupada disfrutando de ello. Por supuesto, parecer una misma sin artificios también requiere una base de cuidados inteligentes. “El error más común es pensar que natural significa no hacer nada. El bare hair no nace de la dejadez, sino de potenciar la textura original de tu pelo sin forzarla", explica el estilista Jorge Garay en 'Glamour'. Es decir, no significa dejar de cuidarse, sino hacerlo de otra manera:

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias