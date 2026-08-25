Cuando la rutina deja de ser el problema: el cambio que viven muchas parejas maduras

Los psicólogos coinciden en que "la rutina aporta rituales." No los sustituye ni los excluye, sino que los produce

No es crisis, es realidad: lo que descubres sobre tu vida a partir de los 50

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Hay una palabra que en las conversaciones de pareja de la primera mitad de la vida funciona casi como sinónimo de amenaza y que, al cabo de los años, cambia sin previo aviso de bando. Esa palabra es rutina. A los treinta la rutina se combate con escapadas, sorpresas, listas de propósitos y noches temáticas. Se interpreta que es signo inequívoco de que algo empieza a apagarse.

A los cincuenta y tantos, cuando la pareja ha atravesado suficientes ciclos vitales como para reconocerse en el ritmo del otro sin necesidad de vigilancia, la rutina deja de ser el enemigo declarado y se convierte, silenciosamente, en el andamio del vínculo. Ese cambio de estatus rara vez se verbaliza, pero define de forma decisiva la calidad emocional de la relación en el tramo largo.

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Del sinónimo de aburrimiento a la infraestructura invisible

La cultura sentimental contemporánea, moldeada por el ideal del enamoramiento perpetuo y por la estética de la novedad, ha convertido a la rutina en villana estructural. La psicoterapeuta francesa Karine Danan ofrece una reformulación que desactiva el prejuicio en una sola frase: "La rutina aporta rituales." No los sustituye ni los excluye, sino que los produce.

El café compartido a primera hora, la sobremesa breve de mediodía, la sincronización silenciosa del baño nocturno, la orientación instintiva hacia un mismo sofá y no otro. Cada una de esas microcoreografías, invisibles desde fuera, es un ritual construido por sedimentación y funciona, en el interior de la relación, como una infraestructura afectiva de bajo coste y alta rentabilidad.

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Otro efecto de esa misma sedimentación cotidiana, más íntimo si cabe es el hecho de que la rutina permite mostrarse sin corazas. En el hogar donde todo está aprendido, uno puede ser uno mismo en una relación auténtica, sin la exigencia constante de estar interpretando un papel de conquista. Ese acceso a la propia vulnerabilidad sostenida, incompatible con la novedad permanente, es una de las conquistas tácitas de la madurez conyugal.

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El descanso cognitivo que hace posible la novedad

El segundo hallazgo relevante es que la rutina no anula la novedad, sino que la financia. Cuando el cerebro ha automatizado los tramos previsibles del día, libera capacidad de atención para lo imprevisto. En la rutina, el cerebro puede pensar en otra cosa.

Las consecuencias son paradójicas y liberadoras. Las parejas jóvenes, obligadas a improvisar cada detalle, dedican una parte desproporcionada de su energía mental al mantenimiento del sistema. Las parejas maduras, con la logística ya interiorizada, disponen de ese excedente para dedicarlo a la conversación de fondo, al proyecto compartido, al viaje inesperado, incluso a redescubrir al otro. La rutina, entendida de esta manera, no es lo contrario del deseo, sino el terreno drenado sobre el que el deseo puede seguir apareciendo sin ahogarse en la administración doméstica.

La distinción que se tarda en aprender

Eso sí, conviene tener en mente que no toda rutina es igualmente saludable. Se debe distinguir entre la rutina que se convierte en refugio y la que degenera en estancamiento. La primera protege el vínculo, mientras que la segunda lo asfixia. La diferencia es discreta pero decisiva. La rutina protectora produce rituales cargados de sentido, pero el estancamiento reproduce gestos vacíos en los que ya no se mira al otro. La primera admite el humor, la sorpresa lateral y la respiración común, mientras que en el segundo caso se blinda contra cualquier alteración porque cualquier alteración duele.

Uno de los aprendizajes de la mediana edad es aprender a distinguir a tiempo entre las dos y, sobre todo, a intervenir en la propia relación antes de que la segunda haya devorado a la primera. Cuando eso se consigue, la rutina deja de ser el gran enemigo silencioso y pasa a revelar su otra cara, más adulta: la de un lenguaje interno que la pareja ha ido escribiendo juntos hasta convertirlo en el idioma que solo ellos dos hablan. En esa lengua propia, no hay nada aburrido en desayunar como cada mañana. Lo raro sería no hacerlo.