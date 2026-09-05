El viudo que fue adoptado por la familia de al lado de su casa

Paul Callahan enviudó tan solo seis meses, y lo que menos esperaba era encontrar una nueva familia allá donde la sangre no alcanza

Pierce Brosnan, Thalía, Elena Cué y otros famosos que son abuelos (adoptivos) y no lo parecen

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Paul Callahan tenía ochenta y dos años y llevaba apenas seis meses aprendiendo a vivir sin su esposa cuando, en marzo de 2022, una familia con cinco hijos se mudó a la casa de enfrente. Vivía en Pawtucket, una pequeña ciudad del estado de Rhode Island, tras haber trabajado durante décadas como directivo en Texas Instruments hasta jubilarse hace tan solo unos años. Sus nuevos vecinos eran Sharaine Caraballo, entonces de treinta y dos años, gestora de casos para víctimas de violencia doméstica, su marido Wilson, de cuarenta y dos, y sus cinco hijos que, según ellos mismos reconocieron después, la única familia negra del barrio.

Por este motivo, su primera preocupación al llegar a su nuevo barrio fue la misma a la que Paul iba a enfrentarse sin decírselo: la de encajar en un entorno nuevo con vecinos aún por conocer.

Lo que quebró el silencio fue una escalera. Wilson había empezado a hacer obras en la casa recién comprada y Paul, al verlo desde su porche, cruzó la calle con la suya y se la ofreció. A partir de ese gesto casi banal se desplegó una historia que dos años después ya había aparecido en programas de distintas cadenas de televisión estadounidenses. En ellos la propia Sharaine comienza a contar la historia siempre con la misma frase, afirmando que al llegar, su mayor miedo al mudarse era encontrarse con vecinos que no aceptaran a su familia. Cuando Paul los saludó por primera vez, supo que se habían equivocado en la preocupación.

El vecino que se convirtió en el "tío Paul"

En los meses siguientes, Paul empezó a aparecer con destornilladores, con herramientas, con pequeños regalos para los niños. Enseñaba a Wilson trucos concretos para arreglar el garaje. Traía cosas para los pequeños cada vez que cruzaba la calle. La familia de Sharaine empezó, poco a poco y casi sin darse cuenta, a llamarlo Uncle Paul.

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De forma natural, comenzaron a invitarlo a comidas familiares, cumpleaños, celebraciones religiosas y fiestas nacionales. En el Día del Padre, la familia le regaló un traje nuevo. La madre de Wilson, que vive en República Dominicana, empezó a preguntar por él cada vez que hablaban por videollamada. Aquí llega tu padre Paul, le decía a su hijo cuando lo veía al fondo del salón.

Paul, según ha contado él mismo a los medios, encontró en aquella familia algo que había perdido con la muerte de su mujer. En sus propias palabras, la escena le recordaba a los primeros años que compartió con ella. Había algo en aquella casa concreta, quizás el ruido de los cinco niños, la actividad constante, la mesa siempre puesta… Que le hacía sentirse en casa. Paul se justifica afirmando que no cuesta nada ser amable. Los Caraballo, por su parte, insisten en que Paul no es ya un vecino sino un miembro más de su clan. Los niños corren a abrazarlo como si fuera su abuelo de verdad.

El paralelo español

La historia de Paul Callahan tiene cierta resonancia en nuestro país, donde el fenómeno de la soledad no deseada de los mayores ha alcanzado dimensiones considerables. Más de dos millones de personas mayores viven solas en España según los datos que la Fundación Adopta un Abuelo. Además, de las 360.000 personas mayores que residen en centros residenciales, el 60% no recibe visitas. Y cada día, en España, tres personas mayores de setenta años se quitan la vida.

La respuesta organizada a esta realidad nació en Ciudad Real en 2014 y tiene un origen sorprendentemente similar al de Paul y los Caraballo. Alberto Cabanes, entonces un joven consultor con empleo estable en una de las cuatro grandes firmas de auditoría, conoció por casualidad a Bernardo, un mayor viudo sin descendencia cuyo mayor deseo era tener un nieto.

Alberto empezó a visitarlo con regularidad en la residencia. La experiencia lo llevó a dejar su empleo, solicitar un préstamo bancario y fundar la organización que hoy se conoce como Adopta un Abuelo. Doce años después, más de 12.000 personas mayores han participado en el programa, más de 5.000 voluntarios lo sostienen, la fundación opera en más de cincuenta ciudades españolas y colabora con más de 300 residencias, incluidos los principales grupos del sector como Orpea, Amavir y Colisée y varios ayuntamientos, entre ellos el de Madrid.

La moraleja de la historia

La historia de Paul Callahan y los Caraballo tiene un rasgo específico que la separa de las estadísticas. No hubo búsqueda deliberada de una nueva familia por ninguna de las dos partes. No hubo intermediación ni un programa institucional o derivación de servicios sociales. Hubo una escalera, un porche compartido y una serie de pequeñas decisiones cotidianas repetidas durante semanas y meses hasta que la relación cambió de categoría por su propio peso.

Eso es, probablemente, el elemento más difícil de replicar, y también el que la propia Fundación Adopta un Abuelo intenta reproducir a escala mediante voluntarios que visitan semanalmente a mayores emparejados según proximidad geográfica y afinidad personal. La lección que podemos extraer de ambos casos es que la soledad de los mayores no se resuelve con grandes gestos ni con reformas estructurales aisladas. Se resuelve, sobre todo, cuando alguien cruza una calle con una escalera.