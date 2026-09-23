Brad Pitt, George Clooney o Javier Bardem demuestran que el estilo no tiene por qué apagarse con la edad. Bien llevado, sucede justo lo contrario

Cortes y peinados para canas: los siete estilos que más favorecen si has decidido no teñirte

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Una cosa es cumplir años y otra es hacerlo con estilo. No se trata necesariamente de llevar el traje mejor cortado, unas gafas especialmente molonas o el último reloj de moda. El estilo, a partir de cierta edad, tiene bastante menos que ver con el armario y mucho más con la manera de estar en el mundo. Con los años se adquiere algo que ninguna tendencia puede proporcionar: experiencia. La seguridad sustituye a la necesidad de impresionar, el carácter empieza a pesar más que el físico y uno sabe cuándo una camisa necesita plancha y cuándo puede sobrevivir perfectamente sin ella.

El estilo masculino no tiene por qué apagarse con las canas. Bien llevado, sucede justo lo contrario. Los hombres que siguen a continuación, todos mayores de 50, llevan años demostrando que el estilo no solo está en saber qué ponerse para salir de casa, sino también en cómo se mira, cómo se habla, cómo se camina y, sobre todo, en no parecer demasiado pendiente de todo ello.

George Clooney

A los 65 años, George Clooney tiene esa rara capacidad de hacer que la elegancia parezca una consecuencia y no un esfuerzo. El traje, como las canas, le sienta extraordinariamente bien, pero lo que realmente sostiene su estilo es otra cosa. Tiene aplomo, sentido del humor y una forma de relacionarse relajada que transmite seguridad sin necesidad de reclamar atención.

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Brad Pitt

Frente al clasicismo de Clooney, Pitt se permite experimentar bastante más. A sus 62 años, puede cambiar de registro, probar con un traje de colores inesperados como en el festival de San Sebastián o dejarse el pelo más largo y seguir resultando fashion sin que parezca que está intentado recuperar ninguna juventud perdida. Su estilo nace de esa mezcla entre atractivo, despreocupación y cierta capacidad para no tomarse demasiado en serio.

Pierce Brosnan

Pocos hombres han mostrado con tanta naturalidad que llevar una americana es una cuestión de actitud. A sus 73 años sigue teniendo ese aplomo sereno, cultivado en sus años como James Bond, que le permite entrar en el bar de un hotel, pedir un martini y adueñarse de la sala sin haber cruzado una sola palabra con nadie.

Javier Bardem

Si algo tiene de sobra el protagonista de 'El ser querido' es presencia. Antes incluso de fijarse en lo que lleva puesto, uno se fija en él. A sus 57 años, esa cualidad sigue siendo una de sus grandes bazas. Su estilo combina intensidad, personalidad y un cierto aire descuidado que hace ver que no necesita tener todo perfectamente calculado.

Mads Mikkelsen

El actor danés, que cumplirá 61 años en noviembre, tiene algo particularmente atractivo en estos tiempos de imágenes excesivamente producidas. Su humor seco, su mirada acuosa, sus pómulos y esa calma gélida que transmite demuestran que el estilo también puede ser silencioso. Aunque no se haga notar, sabemos que está ahí.

Daniel Craig

A sus 58 años, Daniel Craig es uno de los mejores ejemplos de lo que ocurre cuando un hombre deja de estar obligado a interpretar una determinada versión de sí mismo. Durante años fue fiel al uniforme de 007, pero después pudo relajarse, probar otros looks y mostrarse más imprevisible, incluso excéntrico. Ha cambiado el deber de resultar impecable por el placer de resultar interesante.

Antonio Banderas

El protagonista de 'Dolor y gloria' siempre ha tenido ese temperamento mediterráneo que hace difícil separar al hombre de la imagen que proyecta, siempre con un puntito de teatralidad. Su estilo está en la energía, en la conversación, en la gestualidad y en esa facilidad para parecer a gusto tanto en una alfombra roja como en en salón de casa.

David Beckham

Pocos hombres han tenido una evolución estilística tan visible como la del exfutbolista británico, de 51 años. Hubo una época en la que parecía que cada temporada necesitaba un corte de pelo, una prenda o una tendencia nueva. Hoy se le ve mucho más sereno. Su estilo se ha depurado al mismo tiempo que lo ha hecho su identidad pública. Beckham ya no necesita sorprender ni experimentar para seguir llamando la atención.

Tom Ford

Resulta complicado encontrar una definición más literal del concepto de estilo. Pero incluso en su caso sería injusto reducirlo a los trajes impecables, las gafas oscuras y la sastrería perfecta. Ford proyecta una personalidad muy definida, casi arquitectónica. El diseñador tiene una idea clara de quién es y de cómo quiere presentarse ante el mundo. Puede gustar más o menos, pero no se le puede negar la coherencia.

Harrison Ford

La imagen de Harrison Ford siempre ha tenido algo práctico, masculino y ligeramente aventurero, como la chaqueta de cuero desgastada de su icónico Indiana Jones. Aunque, en realidad, nunca importó demasiado lo que llevara puesto. Su estilo reside, incluso a sus 84 años, en el gesto, en esa expresión entre irónica y cansada que parece decir que ya ha visto unas cuantas cosas y tampoco tiene demasiada ganas de explicarlas.