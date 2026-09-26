Se tiende a pensar que esa repetición constante puede ser el principio del deterioro cognitivo, pero no es así

¿Por qué los años parecen pasar más rápido a medida que nos hacemos mayores? La ciencia responde

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Casi cada domingo, en la mesa del comedor familiar se repite una escena que resulta reconocible en casi cualquier hogar español con abuelos vivos. El mayor de la casa vuelve a contar ‘esa’ anécdota del compañero de mili, la historia de cuando dejó el pueblo por el trabajo del padre, el episodio en 1962 en la fábrica con aquel jefe insoportable. La familia asiente con paciencia contenida, escuchando una historia que es imposible calcular cuántas veces han escuchado ya.

Se tiende a pensar que esa repetición constante puede ser el principio del deterioro cognitivo, una señal temprana de un olvido que empieza a instalarse, y motivo suficiente para acudir al médico de familia con la preocupación de si aquello supone el comienzo de algo peor. Los psicólogos del envejecimiento, sin embargo, llevan décadas defendiendo que en la mayoría de los casos el diagnóstico es exactamente el contrario. Repetir la misma historia no es un fallo. Es una función.

Un concepto con más de sesenta años de historia

El fenómeno tiene nombre técnico desde 1963, cuando el psiquiatra y geriatra estadounidense Robert Butler publicó un artículo pionero que lo bautizó como life review, "revisión de vida". Butler sostenía en aquel texto una tesis contraintuitiva para la psiquiatría de la época: la tendencia a recuperar continuamente episodios del propio pasado en la vejez no era, salvo casos específicos, un síntoma de deterioro. Era un mecanismo psicológico activo mediante el cual el sujeto ordenaba décadas de experiencias, decisiones y pérdidas, generaba aceptación y coherencia sobre el conjunto y elaboraba una narrativa personal capaz de ser transmitida a la generación siguiente.

En la formulación clínica de Butler, la revisión de vida era una operación editorial. El mayor decidía cuáles de sus miles de recuerdos merecían la promoción a episodios canónicos de su historia y cuáles quedaban en el olvido natural del tiempo.

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Sesenta años después, el marco teórico se ha refinado, pero se mantiene la orientación original. Distintos estudios contemporáneos han demostrado que la revisión de vida se intensifica típicamente a partir de los 75 años y produce beneficios clínicos medibles, como reducir los síntomas depresivos, aliviar la ansiedad, mejorar la satisfacción vital y reforzar la percepción de autoeficacia del propio mayor. Los programas terapéuticos centrados en la revisión guiada de recuerdos positivos han demostrado eficacia en la reducción de la desesperanza en adultos mayores de 75 años.

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La repetición cumple una triple función

La repetición de las historias, dentro de este marco, cumple una triple función.

Función Identitaria : con la jubilación desaparecen las rutinas laborales, los compañeros de oficina, las responsabilidades cotidianas y los espacios sociales donde el mayor se sentía reconocido como profesional o como figura activa. Las anécdotas rescatadas permiten conservar ese papel dentro del entorno familiar. Contar cómo era el trabajo, cómo se conoció a la pareja, qué se hizo durante una crisis grave, es una forma de mantener la continuidad entre el pasado profesional y el presente doméstico.

: con la jubilación desaparecen las rutinas laborales, los compañeros de oficina, las responsabilidades cotidianas y los espacios sociales donde el mayor se sentía reconocido como profesional o como figura activa. Las anécdotas rescatadas permiten conservar ese papel dentro del entorno familiar. Contar cómo era el trabajo, cómo se conoció a la pareja, qué se hizo durante una crisis grave, es una forma de mantener la continuidad entre el pasado profesional y el presente doméstico. Función social : cuando el entorno cambia y disminuyen las conversaciones cotidianas propias, las anécdotas conocidas se convierten en una herramienta segura para participar en la mesa familiar. El mayor sabe que ese relato concreto suele provocar risas, generar preguntas de los nietos o simplemente permitirle sentirse escuchado durante unos minutos. El objetivo no es aportar información nueva. Es mantener el vínculo.

: cuando el entorno cambia y disminuyen las conversaciones cotidianas propias, las anécdotas conocidas se convierten en una herramienta segura para participar en la mesa familiar. El mayor sabe que ese relato concreto suele provocar risas, generar preguntas de los nietos o simplemente permitirle sentirse escuchado durante unos minutos. El objetivo no es aportar información nueva. Es mantener el vínculo. Pico de reminiscencia (fenómeno psicológico consolidado en la literatura desde los años ochenta) que establece que los adultos recuerdan con mayor viveza y detalle los eventos vividos entre los 10 y los 30 años que los correspondientes a cualquier otra etapa. Se cifran en aproximadamente diez las historias clave que un mayor típico repite de forma sistemática, y un 87% de esas historias provienen de ese periodo vital fundacional. Son los recuerdos donde se decidió la propia identidad, y son precisamente los que el mayor considera imprescindibles transmitir a hijos y nietos.

Cuándo la repetición es señal de otra cosa

Existen una serie de criterios que separan la revisión de vida saludable del signo de alarma. Los psicólogos y geriatras coinciden en tres marcadores. La repetición de historias antiguas y biográficas es normal. La repetición de la misma pregunta reciente varias veces en una misma conversación, sí puede indicar un problema de memoria a corto plazo. La confusión con las personas del entorno, la dificultad para reconocer a familiares directos o la desorientación en lugares habitualmente conocidos son signos clínicos que deben motivar consulta con el médico de atención primaria. Y las dificultades progresivas para realizar tareas cotidianas constituyen la tercera señal específica.

Cuando la repetición se limita a un puñado de historias biográficas de siempre, contadas con detalles precisos y con la misma emoción, el fenómeno no exige intervención clínica ni conversación preocupada con el médico. Exige, sencillamente, un familiar dispuesto a escuchar por décima o vigésima vez la misma anécdota como lo que es en realidad: el intento del mayor de que su historia perdure en la memoria de quien tiene delante.