Los errores más frecuentes al llevar una chaqueta americana

La regla para los botones se resume en "sometimes, always, never", donde cada palabra corresponde a uno de los tres botones clásicos de la americana

Siete consejos para hacerte tu primer traje a medida: "Un buen sastre no solo corta y cose"

Compartir







La chaqueta americana atraviesa un momento de inesperado renacimiento. Después de dos décadas de retroceso frente al auge del deportivo y del casual, esta pieza, que durante buena parte del siglo XX definió el vestir formal masculino, ha vuelto a ganar espacio entre todo tipo de público. Este movimiento afecta a los armarios de todas las edades, pero la generación que la conoce mejor, la que la ha llevado toda la vida, se enfrenta al desafío de seguir llevándola bien cuando el cuerpo, la ocasión y las reglas han cambiado. Ahora se combina con vaqueros, los profesionales la incorporan como uniforme de entretiempo y las mujeres la hacen suya gracias al legado de Coco Chanel y del esmoquin Le Smoking que Yves Saint Laurent presentó en 1966.

El problema es que la mayoría de las personas que hoy la llevan ignoran las reglas técnicas que separan una chaqueta bien puesta de una que delata falta de conocimiento. Sin embargo, es importante conocer algunas de las claves fundamentales para llevarla correctamente.

PUEDE INTERESARTE Invierte en ti: los cinco mejores sitios en España para hacerte unos zapatos a medida

La regla de los botones que casi nadie recuerda

La confusión más habitual afecta al cierre. La sastrería anglosajona clásica resume el protocolo con tres palabras que muchos hemos oído mil veces sin saber del todo qué significaban y se aprenden de memoria: "sometimes, always, never" ("a veces, siempre, nunca").

En una chaqueta de tres botones, el superior se abrocha a discreción del portador, el central se abrocha siempre en posición de pie, y el inferior no se abrocha jamás. En una chaqueta de dos botones, la más común, solo se abrocha el superior. En una chaqueta cruzada, la costumbre exige mantener el cierre completo mientras se está de pie para preservar la estructura de la prenda. Y en cuanto uno se sienta, la chaqueta recta debe desabrocharse siempre para evitar arrugas, tirones y tensión sobre el propio botón. La norma procede del mundo militar del siglo XIX, donde el uniforme abotonado señalaba disponibilidad y postura erguida. Pasó de allí al vestir civil y sigue vigente en el ámbito profesional europeo.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

En el patronaje femenino, la libertad es mayor porque los diseños son más variados. Aun así, la norma básica se mantiene, y si al abrochar aparece una arruga clara en forma de equis que parte del botón, la talla está mal elegida. La chaqueta debe acompañar el cuerpo, no forcejear con él.

Los tres indicadores del ajuste

Los tres puntos por los que un sastre profesional evalúa en segundos si una chaqueta está bien confeccionada son siempre los mismos.

Hombro : la costura debe coincidir con el final natural del hombro sin quedarse corta ni caer sobre el brazo. Si aparecen hundimientos, bultos o arrugas bajo la hombrera, ningún cambio de postura corrige el problema. En los diseños oversize, el hombro cae de forma deliberada, pero debe hacerlo con limpieza y proporción.

: la costura debe coincidir con el final natural del hombro sin quedarse corta ni caer sobre el brazo. Si aparecen hundimientos, bultos o arrugas bajo la hombrera, ningún cambio de postura corrige el problema. En los diseños oversize, el hombro cae de forma deliberada, pero debe hacerlo con limpieza y proporción. Manga : en la americana clásica masculina, la manga termina justo en el hueso de la muñeca y deja asomar entre uno y un centímetro y medio del puño de la camisa. En la femenina, la longitud admite variaciones, pero una manga estándar tampoco debería tapar parte de la mano sin querer. Si es más larga o remangada, debe percibirse como decisión estética, no como error de talla.

: en la americana clásica masculina, la manga termina justo en el hueso de la muñeca y deja asomar entre uno y un centímetro y medio del puño de la camisa. En la femenina, la longitud admite variaciones, pero una manga estándar tampoco debería tapar parte de la mano sin querer. Si es más larga o remangada, debe percibirse como decisión estética, no como error de talla. Cuello: la parte posterior del cuello de la chaqueta se apoya limpiamente sobre el de la camisa. Si queda un hueco, se levanta o forma pliegues en la nuca, existe un problema de patronaje. Es uno de los defectos que quien lleva la prenda no ve, pero los demás sí.

El cuerpo cambia y la americana también

A partir de cierta edad, la americana que funcionaba a los cuarenta puede dejar de sentar bien sin que nadie sepa muy bien por qué. La razón suele ser sencilla: el cuerpo ha cambiado. La cintura se ha ensanchado unos centímetros, los hombros han descendido ligeramente, la postura ha perdido parte de su verticalidad juvenil. Insistir con la misma talla de siempre produce tensiones donde antes no las había y descuidos en la caída que la mirada ajena capta enseguida. La solución pasa primero por aceptar que la talla puede haber subido y probarse sin nostalgia la talla que toca. Además, podemos acudir a una sastrería para que haya pequeños ajustes y arreglos que devuelvan a la prenda su ajuste original: entradas de sisa, ajuste de manga, entradas de cintura. Cuesta menos que una chaqueta nueva y prolonga la vida útil de las que ya tenemos.

Longitud, bolsillos y la trampa del oversize

La longitud clásica cubre aproximadamente el asiento y divide la figura en dos mitades proporcionadas. Si se queda demasiado corta, empequeñece el torso, y si se pasa de larga acorta las piernas. En el patronaje femenino, las opciones se multiplican (cropped, hasta la cadera, larga), y la compensación con el tiro y el volumen del pantalón o la falda sostiene el equilibrio visual.

Los bolsillos son un error frecuente. Cartera, teléfono, llaves y objetos voluminosos deforman los laterales de la chaqueta y alteran la caída. En una prenda bien construida, esa caída es parte esencial del conjunto. Los bolsillos internos y el bolso resuelven el problema. Un detalle que muchos desconocen es que las aberturas traseras y determinados bolsillos vienen cosidos de fábrica con hilván blanco para preservar la forma durante el transporte, y hay que retirarlos antes de estrenar la prenda.

El oversize deliberado no es lo mismo que comprarse una prenda con dos tallas de más. Una chaqueta pensada para un volumen amplio tiene hombros específicos, longitud calculada y la sisa adaptada al diseño. Una americana clásica comprada dos tallas por encima produce mangas interminables, exceso de tela en la espalda y cuello descolocado.

La diferencia de una americana a medida

Dos personas de la misma talla pueden tener proporciones distintas, anchuras de hombro divergentes y largos de brazo desiguales. A partir de los cincuenta, esa realidad se acentúa, y nadie tiene ya el cuerpo de los maniquíes del centro comercial. Incluso una buena chaqueta de confección industrial suele quedar aún mejor con una serie de arreglos ligeros realizados en una sastrería. La alternativa que garantiza ajuste preciso desde el primer día es el traje a medida, en el que el patrón se construye desde cero. Fernando Yagüe, sastre principal del taller de El Corte Militar, cifra en más de cincuenta horas el tiempo de confección manual completo de un traje bespoke. Esta cifra explica el precio de este tipo de prendas, pero también su duración: una americana bien confeccionada en tejido de calidad puede llevarse veinte años sin perder porte. La cuenta por año de uso, comparada con las tres o cuatro temporadas que resiste una chaqueta de moda rápida, tiene lectura propia para cualquier lector que haya aprendido a valorar la permanencia por encima del recambio constante.