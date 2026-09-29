Begoña Pérez, La Ordenatriz, nos enseña las rutinas que hacen que que el desorden no termine adueñándose del hogar

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Hay algo muy reconfortante en entrar en casa y encontrar cierto orden. Tampoco hace falta que todo esté impoluto o como sacado de un catálogo, pero sí es importante que cada cosa tenga su sitio, que las superficies no estén permanentemente invadidas y que podamos encontrar lo que buscamos sin tener que emprender una expedición arqueológica. Mantener el hogar ordenado nos ahorra tiempo, facilita las tareas cotidianas y nos evita esa sensación de tener demasiadas cosas pendientes al mismo tiempo. La experta en orden y limpieza Begoña Pérez establecerá en la serie 'Cómo ordenar con La Ordenatriz' una serie de rutinas que eviten que el desorden termine adueñándose del hogar.

Los cambios de estación como el que acabamos de emprender con la llegada del otoño son una buena ocasión para poner un poco de orden. No solo porque toca guardar unas prendas y recuperar otras, sino porque nos permiten revisar aquello que acumulamos, detectar lo que ya no utilizamos y preparar la casa para los meses que tenemos por delante. Y aquí aparece uno de los clásicos de estas fechas: el cambio de armario.

Hay dos momentos del año que ponen a prueba nuestra relación con la ropa. Uno llega cuando el calor empieza a apretar y descubrimos que tenemos más chaquetas de las que recordábamos. El otro aparece cuando refresca y toca rescatar jerséis de manga larga, abrigos y zapatos cerrados de ese misterioso lugar donde han pasado los últimos meses. Es una tarea muy temida por muchos, pues puede convertirse en un pequeño caos si se afronta con prisas y sin un plan.

Tiempo y dedicación

La buena noticia es que no hace falta dedicarle un fin de semana entero preguntándonos por qué conservamos cuatro pantalones prácticamente idénticos. Pero para afrontar el cambio de armario se requiere tiempo y, sobre todo, dedicación. Y también no caer en el error de hacerlo demasiado pronto. Entre una estación y otra están esas semanas en las que una mañana parece de pleno verano y por la tarde apetece ponerse una chaqueta.

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En el vídeo, la autora de 'Contigo en cada cambio' (Planeta) repasa las reglas fundamentales a las que atenerse en este cometido. Una de ellas, quizás la más importante, es evitar hacerla acompañada. Porque si hay más de una persona opinando corremos el riesgo de discutir, sobre todo a la hora de desprendernos de ciertas cosas que teníamos claro que íbamos a retirar.