El arquitecto Kike Clavería nos explica que el dormitorio es el lugar "donde reparamos nuestro cuerpo y nuestra mente"

Cómo el Feng Shui puede transformar tu casa a partir de los 50: "Cuanto menos ruido visual, más bienestar"

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El dormitorio no es simplemente otra habitación más de la casa. Mientras el salón proyecta la vida social y la cocina activa la nutrición, el lugar donde dormimos sostiene la restauración física y emocional. Según el Feng Shui, es el auténtico centro de recuperación energética del hogar, el lugar donde el cuerpo baja la guardia y donde la mente procesa, ordena y se reequilibra después del desgaste del día.

Pensemos que ningún otro espacio de la casa nos recibe en un estado tan vulnerable. Dormimos allí durante un tercio de nuestra vida. "El dormitorio es el lugar donde más tiempo pasamos dentro de nuestra casa y donde reparamos nuestro cuerpo y nuestra mente", nos explica el arquitecto Kike Clavería, autor de 'El poder de crear tu hogar' (Aguilar).

Y si esto vale para cualquier edad, a partir de los 50 cobra una dimensión distinta. Cuando el sueño se vuelve más ligero, más fragmentado y más sensible a estímulos externos. "Dormir bien no debe ser un lujo y a partir de los 50 años este espacio es todavía más decisivo en nuestra calidad de vida porque el cuerpo necesita una recuperación mayor y poder sostener la energía durante todo el día", subraya el experto en Feng Shui.

"Cuando uno duerme bien se levanta con más claridad mental, con mejor carácter, con más energía y se relaciona mejor, y cuando el dormitorio no acompaña todo eso se resiente. Por eso hay que cuidar mucho esa estancia", añade.

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La orientación ideal de la cama

Un dormitorio bien resuelto no persigue tendencias, busca estabilidad. En ese sentido, la colocación de la cama no es una cuestión decorativa, sino casi biológica. "Lo ideal es que la cama tenga un buen respaldo detrás, con un cabecero apoyado en una pared sólida, que no esté justo enfrentada a la puerta y que, al mismo tiempo, permita ver la entrada al dormitorio", aconseja Clavería.

"Esa forma de colocar la cama es la llamada posición de poder dentro del Feng Shui y es una posición que transmite seguridad al cuerpo. Y el cuerpo, para dormir bien, necesita sentir esa seguridad. El descanso profundo no depende solo del cansancio, sino de que el entorno te ayude a alcanzar el estado óptimo para dormir", expone. Curiosamente, esa idea conecta con estudios de psicología ambiental sobre cómo los espacios que transmiten refugio y control visual reducen tensión fisiológica.

Colores suaves y tonos neutros

Una circulación despejada alrededor evita tropiezos y mejora la sensación de libertad física. Una iluminación gradual -que acompañe el paso del día a la noche en lugar de irrumpir con un foco quirúrgico- ayuda a sincronizar mejor los ritmos de descanso.

"Favorecen mucho los colores suaves, los tonos neutros y las texturas naturales y agradables al tacto. Tonos como beige cálido, blancos, grises suaves con matices cálidos o colores tierra muy suaves, porque todos ellos ayudan a crear paz visual y a reducir los estímulos", interviene el arquitecto.

Texturas cálidas

"En cuanto a las texturas, lo ideal es que transmitan calidez y confort como ropa de cama de tejidos naturales y suaves o cortinas que suavicen el espacio y trasmitan una sensación envolvente y acogedora. Al final, el dormitorio debe tener más elementos Yin y si incorporamos al espacio demasiada intensidad o colores muy llamativos, el cuerpo no termina de relajarse", indica.

A partir de los 50 también cambia el significado emocional del dormitorio. A esta edad, muchas personas redefinen vínculos, atraviesan cambios familiares, redescubren la vida en pareja o aprenden a disfrutar una nueva autonomía. El Feng Shui entiende el dormitorio como un espejo silencioso de esa vida afectiva. Un espacio descuidado, saturado de objetos sin función o convertido en trastero improvisado habla de energía dispersa; uno despejado y equilibrado se convierte en una de las formas más inteligentes de autocuidado cotidiano.