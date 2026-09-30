Redacción Uppers 30 SEP 2026 - 10:49h.

Para el legendario tenista suizo, el descanso sigue ocupando un lugar fundamental en su rutina diaria

Roger Federer: “No echo de menos el tenis, me siento realmente en paz”

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Hace ya cuatro años que Roger Federer colgó la raqueta, cerrando una de las trayectorias más asombrosas de la historia del tenis profesional, con 20 títulos de Grand Slam y 103 títulos individuales, pero el suizo sigue manteniendo la misma estampa con la que se convirtió en un referente absoluto de elegancia y fluidez sobre las pistas. Y eso se debe a una serie de rutinas que cumple escrupulosamente, en especial una que considera esencial para optimizar el rendimiento físico y mental.

Para Federer, de 45 años, el descanso sigue ocupando un lugar fundamental. “Dormir es la mejor forma de recuperación. También es importante saber cuánto entrenar. Escucha a tu cuerpo. Por lo general, tenemos tiempo; no todo se decide mañana. Adoptar una perspectiva a largo plazo te ayuda a tomar decisiones más inteligentes”, explica en una entrevista con GQ.

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Según Triathlon Training, Federer suele dormir 10 horas por la noche que complementa con una siesta de otras dos horas durante el día. Cierto que no todo el mundo puede permitirse tanto tiempo de sueño, pero lo que debemos tomar de la fórmula del legendario tenista es la idea de agregar suficientes horas de descanso de manera consistente y regular.

Su comida menos favorita del día

Federer también contó algunos detalles inesperados de su día a día, como que suele saltarse el desayuno entre cuatro y cinco veces por semana. “Intento no comer demasiado por la mañana. El desayuno es mi comida menos favorita del día”, reconoce.

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Para el ganador de 8 títulos de Wimbledon es muy importante tener una organización diaria. Aconseja definir metas de largo, mediano y corto plazo, porque la falta de objetivos conduce a un rendimiento mediocre. Así que su rutina actual comienza con una ducha y con hacer la cama, dos costumbres que no tenía cuando era joven.

La importancia de saber vestirse

La forma de vestirse también es muy importante para Federer. Sabido es que antes de conocer a su mujer, Mirka Vavrinec, su estilo era puramente adolescente y descuidado, con preferencia por los jean anchos, las camisetas de entrenamiento y las zapatillas deportivas. Fue ella quien lo empujó a prestar más atención a cómo se vestía. Y ahí comenzó a desarrollar una pasión por el mundo de la moda que se acrecentó cuando empezó a viajar a Tokio, Milán, Nueva York y París.

En 2018 firmó un contrato publicitario con una reconocida empresa japonesa de ropa casual y trabajó con el director artístico de la marca, Christoph Lemaire, en el diseño de su vestuario de competición. Desde entonces, la indumentaria forma parte de una decisión personal que acompaña su rutina. Cada día se hace dos pregunta al levantarse de la cama: cómo quiere sentirse y qué tipo de tela quiere usar. "Siempre prefiero verme un poco demasiado elegante o formal que demasiado informal”, confiesa.

En ese sentido también se ha referido a cómo el plano estético y los comentarios en redes sociales puede afectar a las nuevas generaciones de tenistas: “Está la presión del ranking y de lucir bien. En la sección de comentarios, diez personas dicen ‘¡Dios mío, qué guapa eres!’, pero la undécima dice ‘tienes una nariz grande’. Es demasiado para los tenistas de hoy en día. Es bueno ser consciente de los comentarios sin ignorarlos, pero creo que encontrar un equilibrio saludable es muy difícil. Tienes que encontrar lo que te funcione. ¿Vas a meditar? ¿Dormir más? ¿Hablar con un amigo? ¿Con un familiar? ¿Con un profesional? Hay muchísimas maneras de hacerlo".