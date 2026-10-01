¿Cuándo empieza la vejez según los españoles?

Los 72 años marcan la edad a la que los españoles consideran que comienza la vejez, según el I Barómetro de la Accesibilidad de la Fundación Mutua de Propietarios

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Hay una edad en la que uno empieza a ser viejo. No es la de jubilación, y tampoco la que aparece en el DNI cuando deja de ser necesario renovarlo. Según los españoles, son los 72 años. Al menos, esa es la frontera que establece el I Barómetro de la Accesibilidad de la Fundación Mutua de Propietarios, que ha preguntado a la población cómo percibe su propio envejecimiento, con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores este 1 de octubre.

Pero la cifra tiene truco, puesto que la vejez parece comportarse como un horizonte que se aleja a medida que nos aproximamos a él. Así, los españoles de entre 18 y 24 años creen que comienza a los 66. En cambio, quienes ya han superado los 65 la sitúan en los 76. Diez años de diferencia que invitan a pensar que la edad de hacerse mayor no está escrita únicamente en el calendario. También depende de la edad desde la que se mira.

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Hoy vivimos más, las trayectorias profesionales y familiares son menos lineales y cada vez resulta más habitual encontrar personas de 70 años que siguen viajando, trabajando, cuidando de sus nietos o aprendiendo idiomas. Entonces, ¿por qué seguimos buscando una cifra que marque el comienzo de la vejez? Quizá porque necesitamos ponerle nombre a una etapa que, en realidad, se resiste a tener una definición única.

El mencionado barómetro también se pregunta qué preocupa realmente a los españoles de su futuro. La salud y la movilidad aparecen por delante de las cuestiones económicas. El 64% teme padecer una enfermedad crónica al llegar a la vejez y el 61% anticipa posibles problemas de movilidad, frente al 46% que teme no disponer de suficiente dinero.

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El temor no parece concentrarse tanto en cumplir años como en dejar de poder hacer aquello que da sentido a la vida cotidiana. De hecho, el estudio señala que el 15% de los españoles piensa frecuentemente en su propia vejez, tres puntos más que en 2022.

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'Bienvejecer', mucho más que cumplir años

La preocupación por el envejecimiento también aparece en el primer estudio Bienvejecer, elaborado por Alpha Research y Burson para ASISA y presentado en 2025. Según los datos difundidos por ASISA, al 71% de la población le preocupa envejecer. El deterioro cognitivo, señalado por el 69%, y los problemas de salud, mencionados por el 68%, encabezan las inquietudes.

Según este estudio, uno de cada cinco españoles cree que el cuerpo empieza a envejecer o entra en una fase "madura/vieja" entre los 41 y los 50 años, entendiéndolo como el momento en que se pierde la juventud biológica y se vuelve obligatorio empezar a cuidarse activamente

¿Y qué dice el resto del mundo?

La percepción española tampoco coincide exactamente con la media internacional. En su estudio global Attitudes to Ageing 2025, Ipsos situó en los 66 años el comienzo de la vejez en el conjunto de los 32 países encuestados. España se desmarcaba de esa media, con una edad percibida de 73 años.

El informe destacaba que el 43% de los españoles espera con entusiasmo llegar a la vejez, liderando en Europa en esta actitud optimista. La encuesta también indicaba que son las mujeres las que tienen mayor entusiasmo por llegar a esa etapa de la vida, con un 46%.

Los españoles parecen tener una respuesta bastante clara cuando se les pregunta por sus preocupaciones. Quieren conservar la salud, moverse con libertad y seguir viviendo de manera independiente. Y, aunque los 72-73 años sirvan como referencia estadística, las diferencias entre generaciones demuestran que nadie parece tener demasiada prisa por reconocerse en esa etiqueta.

Al final, la vejez tiene algo de espejo. A los 20 la vemos lejos; a los 60, quizá la imaginamos de otra manera; y cuando llega, puede que descubramos que seguimos siendo, sencillamente, nosotros mismos.