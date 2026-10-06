Los beneficios del voluntariado: por qué ayudar también mejora tu bienestar

Redacción Uppers 06 OCT 2026 - 14:20h.

El voluntariado no solo impacta positivamente en quienes lo reciben, sino que transforma a quienes lo practican

Planificar emocionalmente la jubilación: la importancia de llegar con un plan y no por inercia

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Dedicar tiempo a los demás, en cualquier etapa de la vida, es una de las experiencias más transformadoras que podemos vivir. El voluntariado no solo impacta de forma positiva en quienes lo reciben, también genera beneficios en quienes lo practican.

En VidaCaixa, el voluntariado forma parte de su manera de entender el compromiso con las personas. La compañía promueve la participación de sus empleados en iniciativas solidarias que generan impacto en la sociedad gracias a un programa compartido con CaixaBank y la Fundación 'la Caixa'. “El mes pasado tuvimos la oportunidad de participar en una acción de voluntariado en un centro ocupacional. Fue una experiencia muy gratificante y, a la vez, muy divertida, que nos permitió compartir momentos especialmente enriquecedores en un entorno cercano y colaborativo”, explica Rosa Alonso, voluntaria desde VidaCaixa.

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Un voluntariado abierto a todos

El programa de voluntariado del Grupo CaixaBank es hoy un referente en España: un espacio abierto no solo a empleados, sino también a clientes, familiares y cualquier persona interesada en participar. Desde 2005, miles de personas han colaborado en iniciativas que benefician a colectivos vulnerables como infancia, mayores o personas en riesgo de exclusión social.

Las actividades abarcan ámbitos como la educación, el acompañamiento, la digitalización y el cuidado del planeta.

Mucho más que ayudar: los beneficios de dedicar tiempo a los demás

El voluntariado es una experiencia de doble impacto: mejora la vida de otras personas y transforma la de quienes participan.

A nivel personal, implicarse en actividades solidarias aporta amplios beneficios:

Reduce el estrés y la ansiedad

Potencia la empatía, la sociabilidad y la autoestima

Refuerza el sentido de propósito

Mejora el bienestar físico y emocional

Especialmente en etapas como la jubilación, el voluntariado es una herramienta clave para favorecer un envejecimiento más saludable y activo. En este sentido, Generación+, la propuesta de valor de CaixaBank para el colectivo sénior, incluye entre sus iniciativas actividades de voluntariado abiertas a toda la sociedad.

El impacto del voluntariado va más allá de lo personal. También permite desarrollar competencias cada vez más valoradas en el entorno laboral, como:

Liderazgo

Trabajo en equipo

Capacidad de gestión y organización

Adaptación al cambio

Flexibilidad mental

Inteligencia emocional

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En definitiva, el voluntariado puede ser una vía para empezar a implicarse socialmente, para reconectar con los demás en momentos de cambio o para dar un nuevo sentido al tiempo tras la jubilación. Dedicar tiempo a los demás es también una forma de cuidarse a uno mismo. Porque ayudar transforma en ambos sentidos.