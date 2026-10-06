A los 52 y con las canas al aire: el debut de Olivia Colman que nadie esperaba en París

La actriz británica desfiló por sorpresa para Miu Miu en París con el pelo plateado, una semana después de estrenar un cambio de imagen que pocos esperaban

¿De verdad las mujeres con poder se están dejando las canas?

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Caminaba con las manos metidas en los bolsillos de la falda, como quien cruza el pasillo de su casa y no la pasarela más vigilada de París. Era el domingo 4 de octubre y Olivia Colman, ganadora del Oscar por interpretar a la reina Ana en La favorita y recordada como Isabel II en The Crown, desfilaba por primera vez en su vida. Lo hizo para Miu Miu, en la presentación de la colección primavera-verano 2027, y con algo que hasta hace unas semanas nadie le había visto: una melena gris, larga, recogida en una coleta baja con raya al lado.

El resto del conjunto evitaba cualquier tipo de exceso. Llevaba chaqueta y falda de cuero negro por debajo de la rodilla, un jersey de pico, mocasines marrones sin tacón, ninguna joya y un maquillaje mínimo, con los labios en un tono rosado. La firma había reunido un casting de lo más variado a propósito, con Gigi Hadid, Emma Corrin, Jamie Bell, Louisa Jacobson y Liu Wen, entre otros. Pero lo que más llamó la atención fue que una actriz de 52 años saliera a la pasarela sin que nadie intentara disimular sus canas.

Del pixie oscuro a la melena plateada

Para quien la recordara con su corte pixie castaño, que todavía llevaba en el estreno británico de The Roses y que le duró hasta hace bien poco, hubo sorpresa que llegó el 28 de septiembre. Fue en el Festival de Cine de Zúrich, en el estreno europeo de Wicker, una fábula en la que interpreta a una pescadora marginada que encarga un marido de mimbre al cestero del pueblo. Allí apareció con el pelo largo, rizado y plateado.

Las canas son suyas, pero la longitud, no del todo. Detrás está Inanch Emir, especialista londinense en extensiones, que no se conformó con un único tono de gris. Mezcló para su look nada menos que cuatro tonalidades y las repartió por todo el cabello para reproducir las variaciones naturales de una melena que está encaneciendo.

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"Para mí, lo más importante era que Olivia siguiera pareciéndose por completo a sí misma", explicó. "No intentábamos esconder sus canas, queríamos celebrarlas. El gris natural nunca es un solo color". Su objetivo era que nadie, al mirarla, pensara en extensiones, sino en una melena gris larga y bonita.

Un camino que otras ya han recorrido

Colman no es la primera actriz que convierte las canas en una suerte de declaración. Jane Fonda ya apareció con un pixie gris helado en los Oscar de febrero de 2020 y, desde entonces, no ha vuelto a teñirse. Un año después lo explicaba sin rodeos, afirmando que estaba muy contenta de haberse dejado el pelo gris, harta de tanto tiempo perdido, tanto dinero gastado y tantos productos químicos. En septiembre de 2024, con 86 años, desfiló en París con la melena plateada junto a Andie MacDowell. A MacDowell, entonces de 66, la decisión le llegó durante la pandemia, cuando dejó de teñirse y sus hijas le dijeron que así estaba tremenda.

Jamie Lee Curtis, que lleva años con el pelo blanco, ha sido la más rotunda: "¿Por qué quieres parecer de 17 cuando tienes 70? Yo quiero aparentar 70 cuando tenga 70". Y Sarah Jessica Parker, que se dejó ver con canas el 1 de octubre en una gala del New York City Ballet, ya había señalado en 2021 el doble rasero que rodea el tema. Según ella, el revuelo por si tenía o no canas nunca se habría producido si fuera el caso de un hombre.

Colman, por su parte, nunca ha vivido la edad como una amenaza para su carrera. En 2019 contaba que se sentía cada vez más realizada con los años y que le ofrecían más papeles protagonistas que al principio. Para ella, los personajes ganan interés con el tiempo, porque alguien de mediana edad ha vivido más que alguien de veinticinco.