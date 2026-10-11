Entrena como un Rolling Stone: la playlist de Mick Jagger para darlo todo en el gimnasio

El cantante ha compartido las 23 canciones con las que suda en el gimnasio. Hay Daft Punk, Prince, James Brown y hasta un tema de su disco en solitario

Secreto desvelado: las diez claves de Mick Jagger para mantenerse en forma a los 78 años

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"A veces me gusta hacer ejercicio en silencio, otras veces me gusta estar en el gimnasio con Mozart, pero la mayor parte del tiempo disfruto haciendo ejercicio con música como esta". Con esa afirmación, Mick Jagger presentaba la lista que preparó para Apple Music dentro de la serie Music That Moves Me. Tenía en ese momento 80 años y se preparaba para la gira norteamericana de Hackney Diamonds. Hoy tiene 83, y los Rolling Stones acaban de publicar Foreign Tongues, su disco de estudio número 33, y solo hay que fijarse en aquella selección para entender la vida que tiene alguien que, a su edad, sigue recorriendo llenando estadios y no para.

Veintitrés canciones para no parar

La lista reúne 23 temas que van del rock y el pop al soul, el funk, el hip hop, la electrónica y las músicas del mundo. Arranca con "Block Rockin' Beats", de The Chemical Brothers, y enlaza con "Harder, Better, Faster, Stronger", de Daft Punk, cuyo título podría colgarse en la puerta de cualquier gimnasio. La electrónica de baile ocupa buena parte del recorrido: "The Rockafeller Skank", de Fatboy Slim; "Satisfaction", de Benny Benassi y The Biz, y "Tondo", de Disclosure con Eko Roosevelt.

Junto a ellos aparece el Jagger que creció con la música negra estadounidense. Ahí están "Erotic City", de Prince and the Revolution; "Got to Give It Up", de Marvin Gaye; "There Was a Time", de James Brown and the Famous Flames; "If You Want Me to Stay", de Sly and the Family Stone, y "Move On Up", de Curtis Mayfield. No faltan el pop sintético de "Don't You Want Me", de The Human League, ni "No Diggity", de Blackstreet con Dr. Dre y Queen Pen.

La elección más comentada sería "Sex", de The 1975, incluida en el álbum de debut del grupo, publicado en 2013. Ese mismo año, la banda británica actuó como teloneros de los Rolling Stones en el festival BST de Hyde Park, en Londres. La lista la completan "Common Person", de Burna Boy, y tres guiños a su propia obra. Están "Mess It Up", de Hackney Diamonds (2023), y la remezcla que el brasileño Alok hizo de "Living in a Ghost Town", publicada en 2020. Y está "God Gave Me Everything", su colaboración con Lenny Kravitz para Goddess in the Doorway, el disco en solitario que publicó en 2001.

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Cinco o seis días a la semana

La banda sonora acompaña un régimen que Jagger lleva décadas siguiendo y que comparte con apenas variaciones: "Entreno cinco o seis días a la semana, pero no me vuelvo loco. Alterno el trabajo en el gimnasio y el baile, y luego hago sprints, cosas así. Entreno para tener resistencia". Sus sesiones las dirigía el preparador noruego Torje Eike, que había trabajado con atletas olímpicos y selecciones nacionales de fútbol.

En su programa de ejercicios podemos encontrar carrera, natación, kickboxing, ciclismo, yoga, pilates y ballet, al que Jagger atribuía su equilibrio. El objetivo era aguantar las cerca de 12 millas, más de 19 kilómetros, que se calcula que recorría en cada concierto.

En 2022, a los 78 años, tres después de la sustitución de una válvula cardiaca que le obliga a viajar con un cardiólogo, contó que se impone seis semanas de preparación antes incluso de que empiecen los ensayos de una gira. "Baile, gimnasio, todos los días de la semana. No lo disfruto mucho, pero hay que hacerlo", explicaba. No ocultaba la dificultad del empeño: "Hacer cualquier cosa de alta energía a esta edad es forzar mucho la máquina. Pero eso lo hace todavía más estimulante".

Durante la gira de 2024 fijó su rutina en dos ensayos de baile y unas cuantas sesiones de gimnasio por semana. Recordó que su padre había sido profesor de educación física, y ese hecho es a lo que siempre ha atribuido parte de su buena salud a la genética. Cuando le preguntan de dónde saca la energía para mandar dos horas sobre el escenario, responde que la recibe del público: "Ves que se lo están pasando bien, tú te lo estás pasando bien, y eso te da mucha más energía".

Recientemente ha comparado su entrenamiento con el tenis: "Te mueves muy rápido, y luego paras. Y luego caminas. Alta intensidad". Confiesa que no soporta los baños de hielo ni pasar demasiado tiempo en la sauna, y admite que cuando tenía en torno a los 40 años fue cuando decidió levantar el pie del acelerador: "Si quieres tener forma física y longevidad, no puedes tomar muchas drogas ni beber todo el tiempo".