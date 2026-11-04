Movember: el error de salud que cometen muchos hombres a partir de los 45

Solo el 45,3 % de los hombres considera los chequeos médicos clave para vivir más años con buena salud, y la cifra baja al 43,1 % entre los 45 y los 54

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Todos conocemos a alguien que lleva meses con una molestia pero no va al médico, afirmando “que ya se pasará”, que no se acuerda de cuándo se hizo el último análisis de sangre o que pide cita con el médico solo cuando su pareja le insiste. No es un tópico, sino que los datos confirman que muchos hombres se cuidan menos de lo que deberían justo cuando más falta les empieza a hacer. Cada noviembre, el movimiento Movember invita a dejarse bigote para hablar de salud masculina. Este año llega con una advertencia importante: la prevención sigue siendo una asignatura pendiente.

La brecha de los 45

El Barómetro del bienestar y el rendimiento de Wellbeinn, una empresa tecnológica española dedicada a la salud y la longevidad, ha preguntado a hombres y mujeres qué consideran clave para llegar a la vejez con buena salud. Solo el 45,3 % de los hombres señala la prevención y los chequeos médicos, frente al 50,8 % de las mujeres. Lo llamativo es el momento en que aparece esta brecha. Por debajo de los 45 años, los hombres incluso superan a las mujeres en este sentido, con un 43,9 % frente al 39,8 %, respectivamente.

Sin embargo, entre los 45 y los 54 años, cuando empiezan a aparecer muchos de los problemas que se detectan con una revisión, el porcentaje masculino baja al 43,1 % y el femenino sube al 61,1 %. “Los datos muestran que todavía hay margen para reforzar esta conciencia entre los hombres, especialmente a partir de una determinada edad, como los 45-50 años”, señala Miguel Ortín, cofundador de Wellbeinn. Y recuerda que “empezar a cuidarse hoy puede marcar la diferencia en el futuro”.

La diferencia se extiende a otros aspectos de la salud. El 62 % de los hombres considera clave la salud mental y la gestión del estrés, frente al 71,2 % de las mujeres, y el 69,4 % da esa importancia al descanso, frente al 76,6 %. Casi ocho de cada diez hombres, el 78,3 %, admite que sus hábitos de hoy influirán en cómo lleguen a los 60 o los 70 años, pero solo el 29,7 % cree que esa influencia será grande. Entre las mujeres, el porcentaje es del 39,7 %. Y entre quienes hacen deporte, solo el 31,7 % de los hombres lo hace sobre todo por salud, frente al 39,7 % de ellas.

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Cinco años menos de vida

La brecha en la prevención se refleja en los números. En 2024, la esperanza de vida al nacer en España era de 81,3 años para los hombres y de 86,6 para las mujeres. A los 65 años, a un hombre le quedan de media 19,9 años de vida, frente a 23,8 de una mujer. Los hombres viven, además, menos años con buena salud, en concreto, 78,4 frente a 82,0 de las mujeres.

Uno de los mejores argumentos para pedir cita es el cáncer colorrectal, que en 2026 será el tumor más diagnosticado en España, con 44.132 casos nuevos. Es también uno de los que mejor se detectan precozmente. Los programas públicos de cribado invitan a hombres y mujeres de entre 50 y 74 años a hacerse “cada 2 años” un test de sangre oculta en heces, que se realiza en casa. Si el resultado es positivo, se hace una colonoscopia para buscar el origen del sangrado, que no siempre es un tumor. Detectarlo pronto, explica el Ministerio de Sanidad, mejora el pronóstico y aumenta la posibilidad de curación. Si te llega la carta, no la dejes en el cajón.

El cáncer de próstata, otro de los cinco más diagnosticados, es más complejo. No existe en España un cribado poblacional, y el análisis del PSA, el marcador en sangre que se usa para detectarlo, sigue en debate por el riesgo de sobrediagnóstico y sobretratamiento. La Unión Europea recomendó en 2022 avanzar hacia programas organizados, y algunos expertos defienden restringir el PSA a los hombres de entre 50 y 70 años. Lo razonable es hablarlo con el médico de familia, sobre todo si hay antecedentes familiares o síntomas urinarios.

La salud mental también cuenta

Movember no se limita al cáncer. Desde su nacimiento en un bar de Melbourne en 2003, cuando un grupo de amigos decidió dejarse bigote para recaudar fondos contra el cáncer de próstata, la iniciativa se ha ampliado al cáncer de testículo y a la salud mental y la prevención del suicidio. Desde entonces ha financiado más de 1.250 proyectos en una veintena de países.

La salud mental es especialmente relevante entre los hombres. En 2025, 2.784 hombres se quitaron la vida en España, siete de cada diez de los 3.808 suicidios registrados. El suicidio sigue siendo la primera causa de muerte por causas externas entre ellos. Pedir ayuda, a un médico, a un psicólogo o a alguien de confianza, también es prevención.