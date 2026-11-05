Los pensionistas ya pueden solicitar una de las casi 200.000 plazas del Programa de Termalismo del Imserso para la próxima temporada

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Quienes estén pensando en disfrutar de unos días de descanso y cuidar su salud en un balneario tienen ya una nueva oportunidad. El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) ha abierto este jueves el plazo para solicitar plaza en su Programa de Termalismo de 2027, una iniciativa dirigida principalmente a pensionistas que permite acceder a tratamientos termales a precios subvencionados.

En total, se han puesto a disposición de los usuarios 199.000 plazas, 2.000 más que en la temporada anterior, repartidas entre 87 establecimientos termales de diferentes puntos del país.

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Las estancias se desarrollarán entre el 1 de febrero y el 14 de diciembre de 2027. Cada turno tendrá una duración de diez días, equivalentes a nueve noches, y se disfrutará en régimen de pensión completa. Una propuesta que combina alojamiento, atención médica relacionada con el tratamiento termal y actividades de ocio.

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Quién puede solicitar una plaza

En el programa pueden participar los pensionistas de jubilación o incapacidad permanente del sistema español de Seguridad Social, así como los pensionistas de viudedad que tengan 55 años o más. También quienes perciban una pensión por otros conceptos o sean beneficiarios de prestaciones o subsidios de desempleo, siempre que tengan al menos 60 años. La convocatoria contempla igualmente a las personas aseguradas o beneficiarias de la Seguridad Social que hayan cumplido 65 años.

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No basta, sin embargo, con cumplir los requisitos de edad o situación económica. Para disfrutar de una plaza es necesario poder realizar por uno mismo las actividades básicas de la vida diaria, necesitar los tratamientos termales solicitados y no tener ninguna contraindicación médica para recibirlos.

El acompañante también puede beneficiarse del programa. El cónyuge, la pareja de hecho o la persona con la que el solicitante mantenga una unión estable de convivencia puede viajar sin necesidad de cumplir los requisitos de edad o de pensión exigidos al titular.

Cómo presentar la solicitud

Las personas interesadas pueden tramitar su solicitud preferentemente por internet, a través de la sede electrónica del Imserso. También existe la posibilidad de presentar el formulario en papel. Para ello se contemplan los registros electrónicos y las oficinas habilitadas por la Administración, así como el envío postal al siguiente destino: Programa de Termalismo del Imserso. Apartado de Correos 61.285. 28080 Madrid.

Plazos para presentar solicitudes

Una de las cuestiones más importantes de esta convocatoria es tener en cuenta que no existe una única fecha límite. El Imserso ha establecido dos calendarios, dependiendo de cuándo se quiera disfrutar de la estancia. Estas son las fechas que hay que apuntar:

Turnos de febrero a agosto de 2027:

Plazo prioritario: hasta el 5 de diciembre de 2026.

Plazo para lista de espera: hasta el 11 de mayo de 2027.

Turnos de septiembre a diciembre de 2027:

Plazo prioritario: hasta el 12 de mayo de 2027.

Plazo para lista de espera: hasta el 31 de octubre de 2027.

Cuánto cuestan los balnearios

El precio es uno de los principales atractivos del Programa de Termalismo. Para esta temporada, las tarifas oficiales oscilan entre 322,45 y 477,48 euros por persona, dependiendo del establecimiento y del mes elegido.

En términos generales, los precios más económicos se encuentran en los turnos de febrero, marzo, noviembre y diciembre. En los meses comprendidos entre abril y octubre las tarifas son superiores en buena parte de los establecimientos.

El importe que abona el usuario incluye nueve noches de alojamiento en habitación doble compartida y pensión completa. También cubre los tratamientos termales básicos, que comienzan con un reconocimiento médico a la llegada para determinar cuáles son los más adecuados. A esto se suma el seguimiento médico durante la estancia, las actividades de ocio y tiempo libre que ofrezca gratuitamente el establecimiento y una póliza de seguro.

87 balnearios repartidos por toda España

La convocatoria de 2027 reúne establecimientos de distintas comunidades autónomas, con una oferta de tratamientos adaptada a las características de sus aguas mineromedicinales.

Entre los destinos incluidos figuran localidades como Lanjarón y Alhama de Granada, en Andalucía; Panticosa y Alhama de Aragón, en Aragón; Liérganes y Alceda, en Cantabria; o Ledesma y Retortillo, en Castilla y León.

Los tratamientos contemplados abarcan distintas especialidades, entre ellas las relacionadas con problemas reumatológicos, respiratorios, digestivos, renales y de las vías urinarias, dermatológicos y del sistema nervioso.