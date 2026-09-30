La ruta más estresante de Europa para los pasajeros con miedo a volar está en España

Redacción Uppers 30 SEP 2026 - 18:13h.

El análisis de la empresa AirAdvisor no pone en duda la seguridad aérea en Europa, sino el estrés que general determinados aeropuertos y trayectos continentales

La aerofobia, un problema al que cada vez se enfrentan más personas: "Los pasajeros que la sufren deben comunicarlo a la tripulación"

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La ruta aérea entre los aeropuertos de Ámsterdam y Barcelona ha ganado el triste triunfo de ser considerada las más estresantes de todo el continente. Los pasajeros con miedo a volar o quienes subirse a un avión les impone respeto la han señalado frente a otros destinos como el símbolo perfecto de cómo los trámites y protocolos aeroportuarios pesan también en esta particular fobia a los desplazamientos aéreos.

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Datos operativos de 26 rutas europeas

El dato proviene de un estudio de AirAdvisor, una empresa especializada en la gestión de indemnizaciones por retrasos, cancelaciones y pérdidas de equipaje. Su Índice de Estrés del Viajero, basado en datos operativos de 26 rutas europeas, revela que para quienes ya sienten ansiedad antes de despegar, ciertos trayectos concentran suficientes incidencias como para convertir un viaje rutinario en una experiencia especialmente tensa. El estudio no evalúa la seguridad aérea —que sigue siendo muy alta en Europa—, sino la previsibilidad del viaje con posibles retrasos prolongados, cancelaciones, clima adverso y duración del vuelo.

La conexión entre los aeropuertos Ámsterdam-Schiphol y Barcelona-El Prat, con una puntuación de 75,1 sobre 100, encabeza el ranking como la ruta más estresante del continente. Aunque no lidera ninguna categoría por separado, la combinación de todos los indicadores la sitúa en el primer puesto.

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Entre septiembre de 2025 y agosto de 2026, el 7,02 % de sus vuelos sufrió retrasos superiores a una hora, el 0,83 % superó las tres horas y el 2,93 % fue cancelado. A ello se suma la exposición a condiciones meteorológicas adversas en Ámsterdam, que obtiene 7 puntos sobre 10 en este indicador. Para un viajero con miedo a volar, estos elementos se traducen en largas esperas, incertidumbre y la sensación de que el viaje puede complicarse en cualquier momento. Incluso la duración del vuelo, 130 minutos, añade un componente adicional: más tiempo en el aire para quien preferiría que el trayecto terminara cuanto antes. El clima en Barcelona, con 3 puntos, es el único factor más benigno, pero insuficiente para compensar el resto.

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Londres Heathrow–Ámsterdam, un segundo puesto con la tasa de cancelación más alta del ranking

El segundo puesto lo ocupa la ruta Londres Heathrow–Ámsterdam, con 63,8 puntos, marcada por la tasa de cancelación más alta del ranking: 3,69 %. Para un pasajero nervioso, la cancelación es uno de los escenarios más desestabilizadores: obliga a reorganizar el viaje, prolonga la estancia en el aeropuerto y multiplica la sensación de pérdida de control. Aunque los retrasos de más de una hora son menos frecuentes que en otras rutas —3,63 %— y el vuelo es corto (80 minutos), el clima en ambos aeropuertos, con 7 puntos, añade un elemento de imprevisibilidad. Heathrow y Schiphol son dos de los hubs más transitados de Europa, y su actividad intensa puede traducirse en congestión, cambios de puerta y esperas prolongadas, situaciones que incrementan la tensión de quienes ya llegan al aeropuerto con el pulso acelerado.

La tercera ruta más estresante es Mánchester–Dublín, con 63,4 puntos, y destaca por tener la tasa más alta de retrasos largos de todo el listado. El 7,51 % de los vuelos analizados llegó a sufrir demoras superiores a una hora, y el 0,84 % superó las tres horas. Aunque la tasa de cancelación es baja (0,81 %) y el vuelo es breve (60 minutos), la frecuencia de retrasos convierte esta conexión en una fuente constante de incertidumbre. Para quienes temen volar, las demoras prolongadas suelen ser especialmente difíciles de gestionar: aumentan el tiempo de espera, alimentan la anticipación negativa y pueden desencadenar episodios de ansiedad incluso antes de embarcar. El clima en ambos aeropuertos, con 7 puntos, refuerza la posibilidad de incidencias operativas.

Más allá del podio, el índice revela que España aparece en varias posiciones del ranking. La ruta Madrid–Londres Heathrow, décima con 40,8 puntos, registra un 3,38 % de retrasos superiores a una hora, un 0,17 % de demoras de más de tres horas y un 1,15 % de cancelaciones. Aunque sus cifras son más moderadas, la combinación de un aeropuerto tan congestionado como Heathrow y un clima de 7 puntos en destino puede generar nerviosismo adicional. También figuran Barcelona–Roma Fiumicino (séptima posición), Barcelona–Palma de Mallorca (puesto 13), Düsseldorf–Palma de Mallorca (15), Madrid–Lisboa (16) y Madrid–Tenerife Norte (18). Esta última destaca por su bajísima tasa de cancelación (0,04 %), pero Tenerife Norte obtiene 8 puntos en exposición meteorológica, un factor que puede complicar las operaciones y aumentar la tensión de los viajeros más sensibles.

El análisis de AirAdvisor subraya que el estrés en los aeropuertos no depende de un único elemento. Como explica su CEO, Anton Radchenko, las largas esperas, las cancelaciones inesperadas y las condiciones meteorológicas adversas pueden incrementar notablemente la ansiedad de los pasajeros nerviosos. El índice, insiste, no mide la seguridad, sino la capacidad de anticipar incidencias. Para quienes sienten un nudo en el estómago antes de embarcar, conocer qué rutas han registrado más problemas operativos puede ayudar a planificar mejor el viaje, dejar más margen para las conexiones y recuperar cierta sensación de control.