Los gimnasios se adaptan con valoraciones iniciales, grupos reducidos, fuerza adaptada y una incipiente alianza con la sanidad pública.

El deporte entra en la oficina: cada vez más empresas apuestan por gimnasios para mejorar el bienestar de sus empleados

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En una calle del barrio madrileño del Retiro, un gimnasio llamado Balance Triangle anuncia un programa pensado “para personas entre 57 y 70 años”. Ofrece una valoración inicial del nivel y los objetivos de cada alumno, trabajo en grupos reducidos y ejercicios de movilidad, equilibrio y fuerza funcional. El lema que acompaña la oferta habría sonado extraño hace una década en un sector obsesionado con la juventud: “La fuerza no se pierde con la edad…solo si la entrenas”.

Este es solo uno de tantos indicios de un cambio que los estudios del sector ya miden. El American College of Sports Medicine elabora cada año una clasificación de tendencias a partir de una encuesta a unos 2.000 profesionales del ejercicio, clínicos e investigadores de todo el mundo. En su edición para 2026, los programas para adultos mayores suben al segundo puesto, solo por detrás de la tecnología wearable.

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Su ascenso ha sido tan rápido que casi puede considerarse meteórico, ya que no figuraban entre los veinte primeros en 2022, fueron cuartos en 2023 y terceros en 2024 y 2025. “La actividad física en mayores evidencia una mejora de la capacidad funcional”, resume Jennifer Turpin Stanfield, profesora vinculada a la organización.

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España se apunta a la tendencia

La versión española de esa encuesta apunta en el mismo sentido. El estudio de los investigadores Óscar L. Veiga, de la Universidad Autónoma de Madrid, y Juan José Palos y Manel Valcarce-Torrente, de la Universidad Alfonso X el Sabio, se publicó en marzo de 2026 en la revista Retos y recoge la opinión de 318 profesionales del sector. En él, los “programas de fitness para adultos mayores” aparecen en cuarto lugar entre las tendencias para 2026. Solo los superan el entrenamiento funcional, el entrenamiento en grupos reducidos y el entrenamiento personal, tres fórmulas que, por cierto, encajan bien con lo que buscan los usuarios de más edad.

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El mercado en el que se produce ese desplazamiento es grande. El sector del fitness facturó 3.235 millones de euros en 2025 y sumó 8,35 millones de usuarios en 5.806 centros, según el informe de la Fundación España Activa y Deloitte. Uno de cada seis españoles mayores de 15 años, el 16,5 %, paga una cuota. Junto a la presencia de los jóvenes, el informe destaca “un aumento de la actividad entre los mayores de 55 años”.

El margen de crecimiento sigue siendo amplio. La Encuesta de Hábitos Deportivos del Ministerio sitúa la práctica deportiva anual en torno al 43 % a partir de los 55 años, por debajo de la media general. Y en una gran cadena como GO fit, con 258.000 usuarios, la edad media de sus socios es de 39,6 años.

Del “pase libre” a la supervisión

Lo que diferencia a un gimnasio pensado para mayores no es tanto el material como la forma de usarlo. Ignacio Atucha, socio de Gold’s Gym en España, señala el entrenamiento de fuerza como una tendencia que atraviesa todos los perfiles, y alerta del riesgo de hacerlo sin guía: “Todo el mundo entra al gimnasio y piensa que sabe qué tiene que hacer. Y esto es peligroso”. Gabriel Domingo, director general del Grupo Claror, habla de un perfil de usuario centrado en la “salud funcional” y defiende reforzar la colaboración con los profesionales sanitarios.

El modelo más radical llega desde Argentina, donde el profesor de Educación Física Rodrigo Anaya abrió hace dos años en La Plata un gimnasio para adultos mayores que ya tiene siete sedes. Sus reglas resumen la filosofía de estos centros. Cada alumno pasa una evaluación (“Evaluamos fuerza, resistencia, equilibrio y coordinación”) y se le asigna uno de tres niveles. Cada profesor trabaja con un máximo de cinco alumnos a la vez y los horarios son fijos: “Acá no hay pase libre”. Su alumno más veterano tiene 96 años. Anaya identifica el momento de riesgo: “Lo peor que les pasa es la jubilación, de a poco van cayendo en el sedentarismo”.

Cuando la receta la firma el médico

La otra vía de entrada es pública. En Galicia, el plan “Adestra a túa saúde” permite que médicos, enfermeras y fisioterapeutas de los centros de salud deriven a personas mayores de 60 años a un promotor municipal de ejercicio, graduado en Educación Física, que evalúa su condición y pacta con ellas una rutina. El programa nació en Arteixo y Abegondo en 2022, se extiende a más de una veintena de ayuntamientos y cuenta con más de 442.300 euros de fondos europeos. En la Comunitat Valenciana, el director general de Deporte, Luis Cervera, defiende la “receta deportiva” con una idea sencilla: “salud y deporte van ligados”.

A esas iniciativas se suman los programas municipales para mayores que ofrecen ayuntamientos como Oviedo, Terrassa, Zaragoza o Valladolid, y el programa Enforma de la Comunidad de Madrid. Son sesiones gratuitas de gimnasia de mantenimiento, fuerza y equilibrio que, para muchos jubilados, suponen el primer contacto con el ejercicio dirigido.

El reto: profesionales preparados

El crecimiento del segmento plantea una exigencia concreta, debido a que la población de adultos mayores será pronto la más grande de la historia, lo que hace que exista una necesidad imperiosa de contar con profesionales del ejercicio cualificados.

En España, la clave estará en si los gimnasios convierten esa demanda en monitores formados, valoraciones serias y clases a la medida de cuerpos que ya no tienen 30 años. Rafael Cecilio, presidente de Dreamfit, describe así el cambio social que lo hace posible: “Antes el raro era el que iba al gimnasio. Ahora el raro es el que no va”.