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El deporte ha dejado de ser únicamente una actividad de ocio para convertirse en una herramienta cada vez más utilizada por empresas y hoteles. La preocupación por la salud física, mental y emocional está impulsando la creación de gimnasios en los centros de trabajo y de instalaciones deportivas en los alojamientos turísticos, con el objetivo de facilitar que las personas mantengan hábitos saludables durante todo el año, incluso en vacaciones.

Cada vez más empresas incorporan gimnasios

Una de cada tres personas pasa más de siete horas al día sentada, una realidad que preocupa cada vez más a las compañías por las consecuencias que el sedentarismo puede tener sobre la salud y el rendimiento de sus trabajadores.

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Por ello, numerosas empresas están incorporando espacios deportivos dentro de sus instalaciones para eliminar barreras como el tiempo o los desplazamientos: "La salud física, mental y emocional es una prioridad y lo que queremos es eliminar barreras de tiempo y desplazamiento y que haya un bienestar en la plantilla." La intención es que el ejercicio forme parte de la jornada laboral y se convierta en un hábito estable entre los empleados.

El ejercicio mejora el bienestar y el ambiente laboral

Los beneficios van más allá de la condición física. Según los datos, el 79 % de los españoles utiliza el deporte como una forma de reducir el estrés, algo que también repercute en la productividad y en las relaciones dentro de la empresa: "Me genera energía e inicio la jornada laboral de forma tranquila y concentrada."

El gimnasio también se convierte en un espacio para fortalecer la convivencia entre compañeros: "Las reuniones a veces se hacen más fáciles por el mero hecho de coincidir en el gimnasio." Además, ofrecer este tipo de servicios se ha convertido en un incentivo para atraer nuevos profesionales y fidelizar a quienes ya forman parte de la plantilla: "Es bueno porque generamos hábitos saludables en la empresa y eso ayuda a atraer talento, a retener talento."

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El turismo deportivo también crece durante las vacaciones

La apuesta por el deporte no termina cuando llegan las vacaciones, cada vez son más los viajeros que buscan hoteles con gimnasios, piscinas o espacios específicos para entrenar mientras disfrutan de unos días de descanso. Los establecimientos turísticos se están adaptando a esta nueva demanda: "La demanda de este tipo de turismo cada vez es mayor. Es un tipo de cliente que busca un poco su rutina de bicicleta, de gimnasio, al mismo tiempo disfrutando de las vacaciones con su familia."

Esta tendencia tiene además un importante impacto económico, solo en 2024, el turismo deportivo generó más de 8.000 millones de euros, consolidándose como uno de los segmentos con mayor crecimiento dentro del sector turístico.

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Los propios viajeros reconocen que las instalaciones deportivas influyen cada vez más en la elección del alojamiento: "A la hora de elegir un hotel o un lugar donde me voy a hospedar siempre miro primero que tenga instalaciones deportivas, para mantener mi rutina y no perder la condición física." Cada vez son más quienes entienden que viajar y hacer deporte no son actividades incompatibles, sino dos formas de disfrutar del tiempo libre sin renunciar a un estilo de vida saludable.