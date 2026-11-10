A sus 52 años, Alanis Morissette se ha convertido en algo que nadie habría esperado: una de las portavoces más francas y poderosas de la perimenopausia.

“Fui violada por varios hombres a los 15 años” y otras frases de Alanis Morissette en su documental más sincero

Compartir







Alanis Nadine Morissette nació el 1 de junio de 1974 en Ottawa, Canadá, hija de Alan Morissette y Georgia Feverstein, ambos profesores. Tiene un hermano gemelo, Wade. A los 21 años publicó Jagged Little Pill, que vendió 33 millones de copias en todo el mundo y le valió cuatro Grammy en una sola noche, incluyendo Álbum del Año.

Fue, y sigue siendo, la artista más joven en ganar esa categoría. Desde entonces ha publicado diez álbumes de estudio, vendiendo más de 75 millones de discos en total y labrándose una reputación que va mucho más allá de la música, convirtiéndose en alguien que dice en voz alta lo que la mayoría calla. Eso, hoy en día, sería hablar de perimenopausia.

"Dura y asombrosa al mismo tiempo"

Alanis Morissette habla casi tres décadas después de la publicación de su álbum más icónico, pero no concede la entrevista por la nostalgia, sino que su intención es hacer lo que ella siempre acostumbra, que es hablar sin anestesia de lo que está viviendo.

Por eso, cuando se pronuncia sobre la menopausia, su respuesta es tan directa que resulta casi desconcertante, cuando afirma que es "dura y asombrosa al mismo tiempo". Después añade algo que pocas figuras públicas de su nivel se habrían atrevido a decir hasta hace poco, que sus amigas que ya han pasado por la menopausia le dicen que "esto se pone de puta madre" y que "es la mejor noticia". Morissette lo afirma con la convicción de alguien que ya lleva tiempo procesando lo que está llegando.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Pero lo más revelador no es lo que dice sobre la biología, sino sobre lo que la perimenopausia le ha quitado. "Es por eso que la perimenopausia es tan maravillosa", explica, "porque ahora no tengo ningún deseo de presentarme como algo que no soy. Pasé 25 años intentando ser alguien que no tenía este temperamento. A los 52, siento que esto es simplemente lo que soy."

Esta es una frase mucho más contundente de lo que parece. Para una artista que en los noventa fue moldeada por la industria discográfica como un producto, que admite haberse medicado con tequila y Xanax para fingir ser extrovertida durante dos décadas y media, que fue objeto de burla por Jimmy Fallon y tachada de "mujer blanca rabiosa" por Rolling Stone, la perimenopausia no es solo un cambio hormonal. Es la liberación de la obligación de actuar.

Así, la perimenopausia, con toda su cacofonía hormonal, le ha devuelto el permiso para ser exactamente quien es.

La lacto-menopausia y el "tormento hormonal"

Ya son varias las ocasiones en que Morissette habla en público sobre este tema. Ya en 2020, cuando su tercer hijo, Winter, tenía pocos meses, la artista llegó tarde a una entrevista con el Sunday Times porque acababa de dar el pecho, "fuera de sí por la oxitocina". Al ser preguntada si estaba bien, respondió con una honestidad que se volvió viral: "Estoy fuera de mi mente ahora mismo, esa es la respuesta honesta."

En aquel momento describió la situación como un verdadero "infierno hormonal". Tenía 45 años, daba el pecho a un bebé de meses y atravesaba la perimenopausia al mismo tiempo. La cantidad de información sobre ese cruce de experiencias que había disponible en aquel momento era prácticamente nula en los medios. Morissette no tuvo miedo de hablar de ello alto y claro..

En una entrevista sobre el 30 aniversario de Jagged Little Pill afirmó: "Ahora hay un poco más de empatía, un poco más de gracia en las relaciones, algo más de perspectiva, o un poco más de perimenopausia. Menos ganas de dar explicaciones."

Por qué su mensaje importa

Morissette no es ginecóloga ni endocrinóloga. Es una artista que ha sido mental health advocate, hablando abiertamente sobre depresión posparto y perimenopausia, continuando con su compromiso de una honestidad radical. Tiene un podcast llamado Conversations with Alanis Morissette en el que entrevista a psicólogos, neurocientíficos y especialistas en trauma. Habla en congresos sobre adicciones, resiliencia y feminismo. Y en cada una de esas apariciones, el cuerpo de la mujer de mediana edad, con sus cambios, sus síntomas y su nueva identidad hormonal, ocupa un lugar central.

De hecho, Morissette conecta la perimenopausia con su rabia ante el retorno de la estética "talla cero" y la hipersexualización femenina en las redes. "Pensamos que esa era ya había terminado, ¿verdad? ¡Lo habíamos resuelto! ¿O no? Pues no. Hemos fallado. Volvió la clavícula y toda la hipersexualización y es tan aburrido." Y sonríe: "Claro que lo tenía que decir una mujer perimenopáusica, ¿no? Mi imperativo reproductivo está, gracias a Dios, relajándose. Y hay cosas hermosas que llegan con eso: menos complacer a los demás, más franqueza."

A los 52 años, mientras prepara una gira europea, reconstruye su hogar en Los Ángeles después de que los incendios de enero de 2025 arrasaran su casa en Pacific Palisades y destruyeran el 85% de sus pertenencias, y educa en casa a sus tres hijos, Alanis Morissette sigue siendo lo que siempre fue, es decir la persona que llega tarde porque acaba de dar el pecho, que no está fina por la oxitocina, que tiene 14 opiniones diferentes sobre una misma cosa, y que siempre demuestra la suficiente honestidad como para decírtelo todo.