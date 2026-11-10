Un pequeño gesto cotidiano puede reflejar un elevado nivel de agotamiento mental pese a mantener la rutina

Inés Gutiérrez 10 NOV 2026 - 20:15h.

El agotamiento emocional puede afectar a la memoria, la atención, la claridad mental y la capacidad de concentración

El cansancio, con lupa: ¿es normal estar agotado a partir de los 50 o pasa algo más?

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MadridVivimos en un mundo que nunca para, todo parece ir demasiado deprisa y en muchas ocasiones eso hace que tengamos que cambiar nuestros ritmos para poder seguirle la pista. Cada vez son más las personas que se enfrentan a altos niveles de estrés y ansiedad, el burnout laboral se ha convertido en algo tan frecuente que ha conseguido convertirse en una dolencia con nombre propio.

Vivir de esta manera, casi sin tiempo para relajarnos, casi sin tiempo para disfrutar de lo que nos rodea, para practicar nuestros hobbies, para desconectar, puede hacer que lleguemos a un punto en el que el cuerpo nos empiece a mandar señales de que las cosas no pueden seguir así. Estas señales suelen ser sutiles al principio, pequeños gestos que se cuelan en nuestra vida cotidiana y que nos van indicando que estamos agotados mentalmente, aunque no siempre los sabemos interpretar.

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Un gesto cotidiano puede reflejar un elevado nivel de agotamiento mental

Dejar la ropa sobre la silla al cambiarnos al llegar a casa es un gesto habitual para mucha gente. No tenemos claro si hemos usado esas prendas lo suficiente como para tener que lavarlas o podemos ponérnoslas en alguna ocasión extra; tampoco están suficientemente limpias como para regresar al armario o al cajón, por lo que las dejamos en una silla esperando un poco mientras se airean para tomar la decisión de qué hacer con ellas.

Si esto es algo habitual en nosotros, es probable que podamos achacarlo a la pereza o a la costumbre, lo hacemos siempre y es así. Sin embargo, si es algo que hemos comenzado a hacer últimamente, puede ser un claro signo de agotamiento mental. Esto no es algo que todo el mundo sepa, pero ser incapaz de tomar decisiones, o tratar de postergarlas, al final del día, es un síntoma de que necesitamos parar.

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El agotamiento emocional puede afectar a la memoria, la atención y la claridad mental, también a nuestra capacidad de concentración, pero también a la de tomar decisiones. Pasamos todo el día teniendo que decidir, en el trabajo, con amistades o en temas relacionados con la familia o los hijos, por eso no es raro que al llegar el final del día nos cueste más tomar pequeñas decisiones como la de qué hacer con la ropa, y se opte por postergarlas.

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Para un cerebro cansado, tomar la microdecisión de guardar la ropa o dejarla para lavar requiere un esfuerzo de planificación y decisión que ya no es capaz de procesar, porque está en modo supervivencia. Este es tan solo un ejemplo, también sucede con otras cosas, como los pequeños hábitos que intentamos adoptar para vivir más saludables y que al final del día nos cuesta más cambiar.

Cambiar hábitos resulta difícil porque el cerebro tiende a preservar respuestas automáticas, por eso, cuando el cerebro se encuentra agotado, tiende a postergar salir a caminar o terminamos acostándonos más tarde de lo que nos gustaría. Al cerebro le cuesta tomar nuevas decisiones y tiende a repetir hábitos ya conocidos.

Qué es el agotamiento mental y las señales que alertan de él

Hablamos de agotamiento mental cuando la mente se siente sobrecargada y sin capacidad de funcionar con normalidad. Aunque pueden llegar a confundirse, agotamiento emocional, cansancio y estrés no son exactamente lo mismo, el cansancio puntual suele mejorar con el descanso, el estrés aparece como respuesta a situaciones que son difíciles de manejar. El agotamiento mental llega cuando esa situación de estrés se mantiene durante demasiado tiempo y comienzan a perderse recursos para regularse.

Lo más habitual es que el agotamiento mental aparezca ante una presión sostenida o estrés crónico, pero también por tener muchas preocupaciones a la vez y no procesarlas. Puede estar causada por una estimulación excesiva, como la que se produce en casos de multitarea o al ser interrumpido frecuentemente. También por dormir poco o de manera irregular, entre otras cosas.

Además de la dificultad para tomar decisiones, hay otras señales que pueden alertar de que se está produciendo un agotamiento mental, como levantarse cansado aunque se haya dormido, estar más irritable de lo habitual, donde pequeños gestos o mensajes generan reacciones desproporcionadas. Si necesitas aislarte, pero no descansas cuando estas solo, te cuesta disfrutar de cosas que antes te hacían sentir bien, descansar no es una opción porque te hace sentir que estás perdiendo el tiempo y viene acompañado de culpabilidad. En situaciones de agotamiento mental, lo más frecuente es seguir 'funcionando' como si no pasara nada, pero cada acción, cada gesto, tiene un coste emocional.

Ser consciente de lo que está sucediendo es el primer paso y comenzar a hacer pequeñas pausas es el siguiente, establecer límites, conectar con tus emociones, revisar tus prioridades y establecer horarios regulares de descanso y sueño puede ser un gran comienzo para evitar que este agotamiento se convierta en un problema mayor. En caso de ser necesario, pedir ayuda profesional es la mejor idea.