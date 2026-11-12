Eduardo Hidalgo, uno de los mayores expertos en drogas de España: “Soy consumidor desde los 80”

Eduardo Bravo 12 NOV 2026 - 10:34h.

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Eduardo Hidalgo (Madrid, 1970) es psicólogo, máster en drogodependencias por la Universidad Complutense de Madrid y una de las voces más autorizadas en España sobre drogas. En 1999 fue cofundador de Energy Control, organización pionera en la reducción de riesgos asociados al consumo de drogas en entornos de ocio nocturno (las analizaban a pie de festivales o locales para poder saber en directo si estaban adulteradas) en la que trabajó durante una década.

En lo que se refiere a su faceta de escritor y periodista, Hidalgo ha publicado títulos como ‘Adrenocromo. Y otros mitos sobre drogas’ (recopilación de artículos sobre leyendas urbanas relacionadas con las drogas), ‘Hedonismo sostenible. Las drogas sin moralina ni otros perniciosos contaminantes’ (sobre el prohibicionismo y sus efectos secundarios), así como dos monografías que son sendos referentes de la literatura contemporánea sobre drogas: ‘Ketamina’ y ‘Heroína’.

A todos ellos se acaba de sumar ‘Memorias de heroína y desamor' (Autsaider Cómics, 2026), un libro en el que Eduardo Hidalgo repasa su relación personal con diferentes drogas, haciendo especial hincapié en la heroína, sustancia que utiliza desde que la conociera cuando todavía era un joven estudiante del Liceo Italiano en los años 80.

“Me decidí a escribir estas memorias porque Fidel Moreno, amigo y director de la revista Cáñamo, me persuadió para que lo hiciera. Probablemente no pretendía que escribiese únicamente sobre la heroína, y ni siquiera yo me lo planteé desde un principio. La idea era hablar de mis usos de drogas a lo largo de cuatro décadas, de cómo surgen unas y decaen otras, de los contextos donde se consume cada sustancia, de las subculturas que surgen entorno a ellas... Como había que acotar de alguna manera, la heroína venía a ser la salida más fácil, la más cómoda y la que se sostenía por sí misma sin necesidad de darle muchas vueltas”, explica Eduardo Hidalgo, que ha abordado el tema con tanto conocimiento como honestidad, a pesar del estigma que el consumo de heroína tiene en nuestra sociedad.

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“No me preocupa lo que se pueda pensar de mí porque consuma heroína. Es mi vida y no me avergüenzo de ella. Tomo heroína porque me gusta y no hago ni he hecho mal a nadie por ello. Por lo demás, lo que no se cuenta no ha pasado, y hay cosas que es importante que se sepa que han pasado, que pasan, que están pasando. Ahora corresponde a los lectores determinar si esto que cuento es o no es algo que debería haberse contado”, sentencia Hidalgo, que no obvia en su libro algún que otro desencuentro con esa sustancia. Por ejemplo, dos sobredosis que requirieron la intervención de los servicios de salud y algún que otro contratiempo no muy aconsejable como peleas o robos, cuando ha tenido que subirse a una kunda para visitar los conocidos poblados de la droga madrileños para proveerse de sustancia.

Hubo épocas en las que la heroína no generaba los problemas que provoca ahora. ¿Por qué?

Hubo un momento en Nueva York, a principios del siglo XX, en el que el uso de heroína venía a ser algo así como un rito de paso entre adolescentes similar al que se daba y se da con el consumo de tabaco. La chavalería la compraba en la farmacia y se la administraba vía esnifada, mezclándola con lactosa para facilitar la dosificación. Los jóvenes evidentemente se enganchaban, como se enganchan al tabaco, pero como sucede con éste, se lo podían permitir. Basta pensar que actualmente un gramo de heroína pura cuesta alrededor de cinco-ocho euros y, más allá de esa dependencia, no había mayores problemáticas, al igual que sucede con el tabaco. Sin embargo, en el momento en que esta sustancia es ilegalizada, se abre la caja de Pandora.

¿Qué supuso el prohibicionismo en el caso de la heroína?

Para empezar, el precio saltó por las nubes. Luego, la pureza, la asepsia, la calidad farmacéutica desaparecieron de un plumazo y dieron paso a la adulteración y a la imposibilidad de saber la composición real de lo que uno se va a administrar, con todo lo que ello trae consigo. Es en ese momento cuando se inicia y se generaliza el empleo de la vía inyectada para aumentar la rentabilidad de cada dosis, y aparecen las sobredosis y los problemas de salud relacionados con los dos puntos anteriores. Además, el mercado pasó de la legalidad y la formalidad de las farmacias a la ilegalidad y la clandestinidad del tráfico de una sustancia prohibida.

A partir de ese momento se establecen vínculos entre la heroína y el mundo de la criminalidad. Por un lado, los delincuentes de carrera se suman al conjunto de usuarios de caballo e incrementan la tasa de delitos para sufragar sus consumos; por otro, la drástica subida de los precios dificulta que las personas jóvenes dependientes de la heroína puedan costearse el hábito con los ingresos medios que les brinda la economía formal, por lo que inician una carrera delincuencial o marginal que les lleva a la mendicidad, a la recogida de chatarra, a la prostitución, al trapicheo… Esto genera alarma y surgen los estigmas. Se crea la imagen social del yonqui, que sería el prototipo del adicto a la heroína como un drogópata, es decir, como una persona normal convertida en sociópata.

Mientras tanto, la mafia va expandiendo exitosamente su negocio por todo el mundo, apoyada por una publicidad impagable en forma de canciones, películas, libros y campañas antidroga que parecen funcionar más como reclamo al consumo. En resumen, las problemáticas asociadas al consumo de heroína son el resultado directo de su ilegalización.

En el libro cuenta que hay usuarios de heroína, empezando por usted mismo, que llevan vidas normales. Si es así, ¿a qué se debe que la heroína siga siendo uno de los grandes temores sociales?

Existe una memoria colectiva que nos recuerda los conflictos que trajo consigo en los 80: la heroína vino acompañada de un incremento descomunal de la criminalidad, que era una de las cuestiones que más preocupaba a la sociedad española en aquellos años junto al paro y al terrorismo. Se convirtió en un problema policial de primer orden y pasó a ser un problema sanitario al afectar a un sector de la población, la juventud, que suele ser la que comparativamente requiere menos cuidados. La heroína generó mucho ruido y mucho drama. Y eso no se olvida ni debe olvidarse. Sobre todo para aprender del pasado y no caer en los mismos errores. Algún día quizá podamos vivir en armonía usuarios de opioides y abstinentes de opioides.

¿Cree realmente que es posible una vida armónica en sociedad con usuarios de heroína que consumen la sustancia abiertamente?

Entre nosotros en nuestros barrios, entre quienes nos cruzamos en la tienda para comprar el pan, entre quienes cuidan de nuestros hijos en la guardería, entre quienes dictan sentencia en los juzgados, en fin, en todas partes, hay personas que consumen diariamente fentanilo recetado por un médico para sus dolores crónicos. ¡Fentanilo! El mismo que hace estragos en Norteamérica. Lo compran en la farmacia y llevan una vida indistinguible de la de cualquier otra persona. Perfectamente podrían estar tomando heroína y sería exactamente lo mismo, salvo porque el fentanilo es varias veces más potente. De igual manera, podrían estar tomándolo para obtener placer, en lugar de para calmar su dolor y lo mismo sería. ¿Por qué no iban a poder hacerlo?

¿Es la heroína una droga transversal que afecta a todas las clases sociales? ¿Hay clases más expuestas a sus efectos que otras?

En España, el consumo de heroína se produjo inicialmente entre personas de clase alta, con elevado nivel cultural y economías saneadas. De ello da buena cuenta el libro ‘La agenda de los amigos muertos’, de Raquel Heredia. Posteriormente se extendió principalmente entre jóvenes varones de clase proletaria y, más adelante, se democratizó y pasó a ser una droga transversal presente en todas las clases sociales, aunque sigue dándose cuatro veces más entre hombres que entre mujeres.

A modo de anécdota, en la urbanización en la que vivía con mis padres, compuesta por menos de veinte chalets adosados, entre los chavales que la poblábamos salimos tres yonquis (dos varones y una mujer) y cuatro aquejados por psicosis inducidas por el consumo de drogas (una mujer y tres varones). Cada cual guisándoselo y comiéndoselo por su propia cuenta. Es decir, sin que fuéramos una cuadrilla en la que nos hubiéramos influido.

Una de las cosas que cuenta en el libro es que es padre de dos hijos. ¿Cómo les explicó que es usuario de heroína? ¿Cómo ha abordado el tema de las drogas con ellos?

No soy yo de grandes charlas paternales. A mí tampoco me las han dado. Al respecto de las drogas tan solo les he dicho que tomarlas o no es su decisión, que son libres para hacer lo que quieran, que es su vida, pero que conviene que tengan en cuenta que yo tuve una psicosis tóxica debido a mi consumo de cannabis y que mi primo Gary es esquizofrénico, por lo que probablemente tengan una carga genética que les hace vulnerables a este tipo de problemas. Por tanto, en el caso de que consuman drogas, sería bueno que prestasen especial atención a su salud mental y que, si viesen que algo empieza a torcerse, paren en seco y pidan ayuda.

En cuanto a mis consumos de heroína, no los hago delante suyo y hasta ahora no los había comentado con ellos. Hasta hace dos días eran unos críos y no venía al caso decírselo y, de repente, se han hecho mayores. Es una charla que tenemos pendiente, pero tampoco le doy más vueltas. Cuando salga a colación, lo comentaremos: "mirad chicos, resulta que tomo esto y que soy el mismo padre y la misma persona que la de ayer que no sabíais que lo tomaba, ¿alguna pregunta? Pues circulen que aquí no ha pasado nada".

¿Dónde está la frontera entre información y apología? ¿En algún momento ha temido que sus libros se malinterpreten?

Cuando se va a informar sobre drogas, es habitual empezar por justificarse haciendo constar que no se pretende incitar al consumo. En mi caso, hace mucho que dejé de justificarme. La frontera entre la información y la apología está en la intencionalidad, en la pretensión de que el destinatario tenga conocimiento de las características de determinado asunto o de que se implique personalmente en él, de que sepa determinadas cuestiones relacionadas con cierta sustancia o de que la consuma, de que tome consciencia de los placeres y los riesgos asociados al uso de heroína o de que la tome.

¿Cree que en algún momento la sociedad podrá enfrentarse a la heroína desde otro lugar que no sea el miedo y la ilegalidad?

Creo que pasado mañana se dispensará heroína y todo tipo de sustancias psicoactivas vendidas por las grandes multinacionales sin que ello suponga un problema sanitario especialmente virulento y, de paso, quitándose del medio todos los problemas de violencia, corrupción y seguridad que trae consigo la ilegalización.