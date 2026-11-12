Premios Generación+: el valor de la experiencia

Redacción Uppers 12 NOV 2026 - 09:45h.

Estos premios ponen en valor la trayectoria, la experiencia, el talento y la contribución de las personas senior a la sociedad

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Vivimos más años, con mejor salud y, gracias a eso, los seniors tienen una participación cada vez más activa durante más años. Desde la experiencia de una vida aportan un gran valor a la sociedad que continúa después de alcanzar la edad de jubilación: impulsando iniciativas, emprendiendo nuevos proyectos, compartiendo conocimiento o asumiendo nuevos retos.

Los Premios Generación+ impulsados por CaixaBank, en colaboración con VidaCaixa y SegurCaixa Adeslas ponen en valor la trayectoria, la experiencia, el talento y la contribución de las personas senior a la sociedad. Cada una de las entidades impulsa uno de los galardones. El 'Premio Generación + Trayectoria-CaixaBank', es un reconocimiento a personas que han tenido un especial impacto en su campo de trabajo o en la comunidad a lo largo de los años. El 'Premio Generación + Valor Senior-VidaCaixa', es una distinción a proyectos que promueven la transmisión de conocimiento y mejoran la cohesión social y generacional. El 'Premio Generación + Compromiso Salud-Adeslas' destaca trayectorias o hábitos que promueven la salud, el bienestar y la autonomía fomentando un envejecimiento activo y saludable.

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Una mayor visibilidad y reconocimiento

Más allá de los galardones, los Premios Generación+ tienen una vocación más amplia: dar visibilidad al papel que desempeñan las personas mayores en ámbitos tan diversos como la empresa, la investigación, la cultura, la tecnología o la acción social.

En una sociedad marcada por el aumento de la esperanza de vida, cada vez resulta más evidente que la experiencia constituye un activo de enorme valor. Los sénior aportan perspectiva, capacidad de adaptación y una visión construida a partir de décadas de aprendizaje y vivencias. Las trayectorias e iniciativas reconocidas en esta edición son una muestra de ello.

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Los premios tendrán varias ediciones en distintos territorios y hasta ahora han reconocido a personas y proyectos de gran nivel. En la edición de Barcelona, por ejemplo, se reconoció la trayectoria de Francesc Salvador, vicepresidente de Fundación Privada Portal, por su gran trabajo ayudando y apoyando a los jóvenes que sufren al mismo tiempo un trastorno mental y una adicción, así como a sus familias (Premio Trayectoria). Carme Trilla, presidenta de la Fundación Hábitat3, se llevó el reconocimiento Valor Senior, por su compromiso más allá de la jubilación con la inclusión social, y por continuar impulsando la innovación en vivienda social y la creación de oportunidades de vida digna para personas vulnerables. Por último, Ramón Cristòfol, doctor especializado en geriatría, con más de 30 años de experiencia profesional, fue distinguido con el premio Compromiso con la Salud por su labor en la gestión de centros residenciales que ha compaginado con actividad clínica, docencia y divulgación científica.

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Una nueva mirada sobre la longevidad

Durante años, el envejecimiento se ha asociado principalmente a los desafíos derivados de los cambios demográficos. Sin embargo, cada vez gana más peso una visión que pone el foco en las oportunidades que ofrece una sociedad más longeva.

Desde esta perspectiva, reconocer referentes que continúan desarrollando proyectos, compartiendo conocimiento o impulsando iniciativas transformadoras ayuda a construir una imagen más ajustada a la realidad actual. Una realidad protagonizada por personas que siguen teniendo un papel activo en sus comunidades, organizaciones y entornos profesionales.

En este contexto, compañías como VidaCaixa llevan años impulsando una visión más positiva de la longevidad, centrada no solo en vivir más años, sino en hacerlo con bienestar, autonomía y capacidad para seguir desarrollando proyectos personales y vitales.

Celebrar el talento en todas las etapas de la vida

Generación+ es el programa de CaixaBank que da respuesta a los retos del envejecimiento, de forma transversal, a través un conjunto integral de soluciones financieras y no financieras que facilitan tanto el tránsito hacia la etapa de la jubilación como el poder disponer de un conjunto de soluciones de ocio, cuidados, formación o mantenimiento de la salud durante esta etapa de la vida.

Estos premios representan un paso más en este compromiso, poniendo el foco en historias que inspiran y ayudan a visibilizar una realidad cada vez más presente: el talento, la capacidad de liderazgo, la innovación y el compromiso pueden seguir floreciendo a cualquier edad.

Porque si algo han demostrado los protagonistas de esta primera edición es que la experiencia no es únicamente una mirada al pasado. También es una herramienta para seguir construyendo futuro.