Björk, Nicole Kidman, Madonna y otras mujeres que se niegan a abandonar la pista de baile después de los 50

Cada vez más mujeres rechazan que cumplir años implique renunciar a bailar o volver a casa cuando amanece

¿Por qué nos emocionamos más bailando con gente que solos?

Compartir







Durante décadas nos han querido hacer creer que hay una edad para dejar de salir de fiesta. Que una mujer puede bailar hasta altas horas de la madrugada cuando tiene 20 años o 30. Pero a partir de los 40 parece que debería empezar a cambiar las discotecas por las cenas tranquilas, los cócteles por las infusiones y las noches interminables por planes que permitan meterse en la cama antes de las 12. Y si supera los 50, mejor que ni se le ocurra aparecer en una rave rodeada de veinteañeros.

Por suerte, cada vez hay más mujeres dispuestas a saltarse ese guion. Algunas son estrellas internacionales que llevan décadas viviendo bajo los focos y no consideran que cumplir años implique renunciar a bailar, conocer gente, descubrir nuevos sonidos o regresar a casa cuando amanece.

PUEDE INTERESARTE Bailar en los bares: por qué los clientes que no lo hacen consumen más y otras cuestiones clave

Björk es una de ellas. La artista islandesa, que está a punto de cumplir 61, ha asegurado que piensa seguir yendo a raves de tecno hasta los 90. “Tenemos que defender nuestro derecho a bailar", proclamaba en una entrevista con Zane Lowe en Apple Music.

La autora de 'Vespertine' defendió que la edad no debería ser un impedimento para seguir disfrutando de la música y el baile. Y si los bailarines de tango y salsa continúan bailando incluso después de cumplir los 90, ¿por qué debería ser diferente para los amantes de las raves?

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

No se trata de demostrar que los 60 son los nuevos 30, ni de competir con quienes tienen la mitad de edad. La cuestión es bastante más sencilla. Disfrutar de la noche, de la música y del movimiento no debería tener fecha de caducidad.

Nicole Kidman, desmelene en Ibiza

Nicole Kidman es otra a la que le gusta ir a raves y bailar sin preocuparse demasiado por nada más a sus 59 años. "Cena a las 22.30, discoteca a la 1. Me pongo gafas. A veces me pongo una peluca para disimular, una peluca oscura, y entonces puedo bailar. Mientras esté rodeada de gente, o sea, voy con mi gente, estoy bien. Lo necesito”, explicaba en una reciente entrevista en Vogue.

Madonna, la reina de la noche

Y si hay alguien que nunca ha pedido permiso para hacer lo que le apetece esa es Madonna. A sus 68 años, la reina del pop continúa reivindicando la cultura de club como parte esencial de su identidad artística y personal.

El pasado mes de julio organizó en Londres una fiesta para celebrar el lanzamiento de 'Confessions II', continuación de aquel mítico 'Confessions on a Dance Floor' de 2005. La cita, bautizada como Club Confessions, tuvo todos los ingredientes de una noche de discoteca. Música electrónica, Stuart Price a los platos, invitados entregados y una Madonna que apareció pasada la medianoche y no dejó de bailar hasta el amanecer.

Cher y el estudio 54

Cher es otro ejemplo definitivo de vitalidad eterna. Ha sido vista en eventos de moda y exclusivas fiestas nocturnas, como las reaperturas de noches inspiradas en el mítico Studio 54, bailando toda la noche. Y en sus giras y apariciones públicas, Cher presume de seguir bailando sobre el escenario en tacones altos a sus 80 años.

Kylie Minogue, espíritu disco

Kylie Minogue, de 58 años, es una de las grandes embajadoras de esa conexión entre madurez y música para bailar. La australiana lleva décadas haciendo que resulte prácticamente imposible escuchar sus canciones sin mover los pies.

Aunque las giras consumen la mayor parte de su energía actual, Kylie ha confesado en entrevistas que en sus grandes celebraciones personales -como su icónica fiesta de los 50 años- su plan perfecto sigue siendo bailar sin parar hasta las 5 de la mañana (y sin necesidad de probar una gota de alcohol).

Julianne Moore, el ritmo de la noche

A veces basta una imagen para desmontar un prejuicio. Eso es precisamente lo que propone Julianne Moore, de 65 años, en la campaña 'They Dance Too' de Bottega Veneta, recientemente presentada. La actriz protagoniza una pieza audiovisual ambientada en una discoteca misteriosa, rodeada de bailarines y al ritmo de 'The Rhythm of the Night', el conocido éxito dance de los 90. Moore se entrega a la coreografía con una naturalidad que convierte la edad en un detalle completamente secundario.

Bailar también es cuestión de salud

Más allá de las celebridades, cada vez son más las mujeres de mediana edad que siguen saliendo de fiesta. Una reivindicación que además tiene una dimensión que va más allá de la libertad individual. Bailar puede ser una actividad muy beneficiosa para la salud física, cognitiva y emocional, especialmente a medida que cumplimos años.

Uno de los trabajos más directamente relacionados con esta tendencia es un estudio de la Universidad de Leeds publicado en la revista 'Psychology of Music' este año. Las investigadoras analizaron las experiencias de 136 mujeres mayores de 40 años que acudían a eventos de música electrónica.

El 91% consideraba que salir de fiesta contribuía positivamente a su bienestar. El 65,9% describía la experiencia como algo espiritual, el 62,9% reconocía que acudía para desconectar de las preocupaciones cotidianas y el 58,3% afirmaba que en esos espacios podía mostrar una versión diferente de sí misma.

Además, bailar implica movimiento continuado, aumenta la frecuencia cardiaca y puede contribuir a mejorar la resistencia cardiovascular. También activa grandes grupos musculares y ayuda a mantener la movilidad.

La pista de baile también es un espacio de encuentro. Permite conocer gente, compartir intereses y mantener vínculos sociales, algo especialmente cuando cambian las circunstancias personales y profesionales.