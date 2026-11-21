El Principado ha puesto en marcha un proyecto para aclarar la propiedad rural, y la ley prevé que las fincas sin dueño conocido acaben en el Banco de Tierras.

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La escena es mucho más común de lo que parece. Un hijo o un nieto ordena los papeles de la casa familiar y descubre que aquel prado junto al río, aquella castañal o aquella tierra que siempre se dijo que “era de casa” figura todavía a nombre del bisabuelo, muerto hace decenas de años. Desde entonces hubo repartos de palabra, ventas entre vecinos con un simple documento firmado a mano y herencias que nadie formalizó después ante notario. En Asturias, con un territorio rural muy fragmentado, el problema ha llegado a tal punto que la Administración se ha acabado viendo obligada a intervenir.

Un proyecto piloto para “sanear” la propiedad

En junio de 2026, el Gobierno del Principado presentó, a través del Banco de Tierras, el proyecto de cooperación Leader Clarificación de la propiedad: una herencia para las futuras generaciones, dotado con 481.418 euros. El objetivo, en palabras del Ejecutivo regional, es “sanear y clarificar la propiedad rural”.

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La iniciativa pretende identificar y regularizar fincas rústicas con problemas de titularidad o sin una situación registral clara, y poner de acuerdo la información del Catastro y la del Registro de la Propiedad, que a menudo no coinciden. Busca también dar seguridad jurídica a las compraventas y las herencias, además de recuperar para la agricultura y la explotación forestal tierras abandonadas por la incertidumbre legal. “Contar con una información clara y actualizada sobre la titularidad de las fincas es fundamental”, explicó en la presentación el director general de Gestión Forestal, Javier Vigil.

Qué pasa con las fincas sin dueño en una concentración parcelaria

El problema se hace visible cuando llega una concentración parcelaria, el proceso por el que la Administración reagrupa las parcelas dispersas de una zona en fincas más grandes y fáciles de trabajar. Si durante el proceso no aparece el dueño de alguna parcela, la Ley asturiana de Ordenación Agraria y Desarrollo Rural, de 1989, establece un procedimiento claro. La finca de reemplazo se incluye en el acta de reorganización, pero no se inscribe en el Registro de la Propiedad “mientras no aparezca su dueño”.

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Durante los cinco años siguientes a la firmeza de la resolución, la Consejería puede “reconocer el dominio de estas fincas a favor de quien lo acredite suficientemente”. Pasado ese plazo, la Consejería envía la relación de fincas sin dueño a la Comisión Regional del Banco de Tierras, que las incorpora a su patrimonio y puede cederlas en precario al ayuntamiento para su cultivo.

Hay que tener en cuenta un matiz importante que tranquilizará a muchos posibles herederos: según la ley, la inclusión en el Banco de Tierras se produce “sin que ello suponga adquisición de su dominio”. Es decir, la finca no pasa a ser de la Administración por estar en el Banco de Tierras, sino que queda gestionada a la espera de que su situación se resuelva.

Asturias no es un caso aislado. En Galicia, 797 fincas sin dueño conocido pasarán al Banco de Terras tras una década sin que aparezcan sus propietarios, y el problema se repite también en Navarra, Aragón y Castilla y León.

Herederos que no saben que lo son

Una de las dificultades es que muchos herederos desconocen su condición. Una herencia de varias generaciones sin escriturar puede repartirse entre decenas de descendientes, algunos de ellos emigrados o sin relación con el pueblo. El primer paso para reconstruir la cadena es saber si los fallecidos hicieron testamento. El Registro de Actos de Última Voluntad, dependiente del Ministerio de Justicia, sirve precisamente para eso: dar a conocer la existencia de los testamentos “una vez fallecidas las personas que los hubiesen otorgado”. Si no hubo testamento, los herederos deberán tramitar una declaración de herederos, y el Registro detecta también si dos notarios han abierto actas por la misma persona.

Cuando la finca no está inscrita o los papeles son insuficientes, existen varias vías para solucionar el problema. La más habitual es el expediente de dominio, regulado en el artículo 203 de la Ley Hipotecaria, que sirve “para inscribir en el Registro de la Propiedad una finca no inscrita anteriormente y que carece de título suficiente”. Desde 2015 se tramita ante notario. El interesado debe aportar su título de propiedad, una certificación catastral descriptiva y gráfica y los datos de las fincas colindantes y de sus posibles poseedores. El notario pide al registrador un certificado de que la finca no está inscrita, notifica a los interesados y al ayuntamiento y publica un edicto en el BOE. Si nadie se opone en un mes, cierra el expediente y lo envía al Registro para su inscripción. Si hay oposición, el asunto se resuelve en los tribunales.

La otra herramienta es el paso del tiempo. El Código Civil reconoce la propiedad de un inmueble a quien lo posea durante diez años “entre presentes y veinte entre ausentes, con buena fe y justo título”. Incluso sin ellos, basta con una “posesión no interrumpida durante treinta años”. Es la llamada usucapión o prescripción adquisitiva, útil en las compraventas antiguas hechas en un papel privado, siempre que se pueda demostrar esa posesión.

Qué pasa con las tierras sin dueño

Si nadie reclama una finca, el riesgo final es que pase al Estado. La Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas establece que los inmuebles sin dueño conocido pertenecen a la Administración General del Estado, que puede iniciar de oficio un expediente para declararlo, publicarlo en el BOE e inscribir la finca a su nombre. Por eso, quien sospeche que alguna tierra del pueblo sigue a nombre de un antepasado hará bien en empezar cuanto antes: buscar los títulos y los testamentos de la familia, consultar el Catastro y el Registro y, si es necesario, acudir a un notario o a un profesional especializado.