Casas a un euro: la oferta de varios pueblos de España para combatir la despoblación

Algunos ayuntamientos y proyectos locales buscan atraer nuevos vecinos para recuperar viviendas abandonadas

Ayudas de hasta 60.000 euros para poner a punto la casa del pueblo de tus padres

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Muchas veces cuando se alcanzan los 50 la perspectiva de la vida cambia y el cuerpo empieza a pedir un ritmo diferente, lejos del ruido constante, las prisas y el asfalto de la gran ciudad. Pensando en quienes buscan redescubrir la calma y priorizar su bienestar en un entorno rural, varios pueblos de la geografía española ofrecen viviendas por tan solo un euro a cambio de llevar de vida sus calles.

El fenómeno, muy popularizado primero en Italia, ha encontrado eco en zonas de la llamada España vaciada. Algunos ayuntamientos y proyectos locales buscan atraer nuevos vecinos para combatir la despoblación y recuperar viviendas abandonadas.

Es cierto que detrás del reclamo de viviendas a 1 euro hay una realidad más compleja. Es decir, sí, existen iniciativas inspiradas en ese modelo en algunos rincones de España, pero tampoco es tan sencillo como llegar, pagar una moneda simbólica y mudarse al día siguiente.

El medio Q'PASA explicaba recientemente que el objetivo no es regalar patrimonio, sino reactivar pueblos envejecidos y devolver vida económica y social a municipios con cada vez menos habitantes. Tampoco hay en España un programa estatal oficial de 'casas a 1 euro'. Se trata de iniciativas puntuales, impulsadas por ayuntamientos, propietarios privados o programas de repoblación rural.

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Casi todas ellas comparten la misma letra pequeña: las viviendas suelen estar muy deterioradas y requieren inversiones importantes en rehabilitación. En muchos casos, el comprador debe comprometerse a reformar la vivienda en un plazo determinado, empadronarse en el municipio e incluso residir allí de manera permanente durante varios años.

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Algunas iniciativas exigen además presentar un proyecto de vida viable, acreditar solvencia económica suficiente o una fianza de varios miles de euros para asumir las obras.

Una vivienda abandonada durante décadas puede necesitar desde un nuevo tejado hasta instalaciones eléctricas, aislamiento o refuerzo estructural. Los expertos inmobiliarios consultados por distintos medios recuerdan que la rehabilitación puede superar fácilmente los 30.000 euros en gastos totales. Así que conviene mirar bien lo que se compra.

Los pueblos que más han sonado

Uno de los nombres más citados por sus fórmulas para atraer población es Griegos, en la provincia de Teruel, que ofrece incentivos habitacionales y laborales para familias que se establezcan en el pueblo. También en Teruel está Oliete y su proyecto de recuperación rural 'Apadrina un Olivo'. Allí no se ha desarrollado exactamente un programa municipal masivo de casas a un euro, pero sí iniciativas para recuperar patrimonio y atraer nuevos residentes a una zona muy afectada por la despoblación.

Rubia, en Ourense, ha promocionado viviendas a precios simbólicos con el compromiso de residencia y restauración. También aparece con frecuencia Olmeda de la Cuesta, un pequeño municipio que ha impulsado subastas de solares y medidas para atraer familias y teletrabajadores. En este caso, el reclamo no han sido estrictamente las viviendas a 1 euro, sino terrenos y facilidades urbanísticas a precios muy reducidos.

En otras localidades rurales de provincias como Soria, Zamora o Cuenca han surgido fórmulas similares: alquileres simbólicos, cesiones de viviendas, ayudas a la rehabilitación o incentivos para instalar negocios. Pero las condiciones cambian mucho según el municipio y la disponibilidad real de inmuebles.

Una segunda vida para quien busca cambiar de ritmo

El perfil de interesado no es solo el del joven aventurero con mochila y portátil. Cada vez hay más personas mayores de 50 años que ven estas iniciativas como una oportunidad para reinventar su estilo de vida. Jubilados activos, parejas que venden su piso urbano para buscar tranquilidad o profesionales que ya pueden teletrabajar se sienten atraídos por un modelo más pausado y comunitario.

Pero el aterrizaje rural exige realismo. Muchos de estos pueblos tienen pocos servicios, transporte limitado y acceso sanitario más reducido que una capital. El invierno puede ser duro y la vida social muy distinta a la de la ciudad. Algunos testimonios compartidos en foros y redes sociales insisten precisamente en que sí, el encanto existe, pero también el aislamiento y los costes inesperados de rehabilitación.

En resumen, el euro es un pago simbólico; los verdaderos costes aparecen después con los siguientes gastos:

Gastos de notaría y registro

Pago de impuestos autonómicos

Licencias de obra

Materiales de construcción y mano de obra

Adaptación a normativas municipales o patrimoniales

Pasos para localizar estas ofertas

Si quieres aprovechar estas oportunidades, te aconsejamos seguir estos pasos: