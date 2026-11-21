Guillermo García 21 NOV 2026 - 09:00h.

Marie Laure Rodríguez nos presenta un método más para sanar nuestras heridas internas

El taller de Dj para mayores de 70 que quita la soledad mientras pinchas las canciones de tu vida

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La música nos acompaña desde antes de nacer, nos arropa en los días tristes y tiene la extraña capacidad de teletransportarnos a momentos concretos de nuestra vida en cuestión de segundos. Pero cuando el dolor emocional, el trauma, el duelo o el desgaste diario pesan demasiado, la música deja de ser un simple refugio para convertirse en medicina del alma.

Eso es exactamente la musicoterapia: una disciplina clínica, rigurosa y profundamente transformadora. Para adentrarnos en ella de la mano de la experiencia, conversamos con Marie Laure Rodríguez, musicoterapeuta, trabajadora social y que acaba de ser nombrada presidenta de la Comisión de Inclusión, Diversidad, Equidad y Acceso de la Federación Mundial de Musicoterapia. Con una mirada cálida, humana y completamente alejada de tecnicismos fríos, nos descubre cómo los acordes, el ritmo y la voz pueden sanar lo que a veces las palabras no alcanzan a tocar.

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«Escuchar música siempre es algo interesante y necesario. Nos puede venir bien, nos reconforta, pero eso no lleva consigo un objetivo terapéutico», explica Marie Laure Rodríguez, especialista en intervención con mujeres víctimas de violencia de género. La diferencia, insiste, es importante: «Lo terapéutico implica que haya un objetivo claro: mejorar la calidad de vida, el bienestar psicológico o, por ejemplo, en el caso de los cuidados paliativos, mejorar lo relacionado con el dolor. Que por un momento puedas olvidarte de ese dolor que tienes o mejorar tus constantes vitales».

La música, además, no se limita a las canciones que conocemos. En una sesión pueden entrar en juego el ritmo, la melodía, la armonía, los sonidos y hasta los silencios. Estos últimos tienen una importancia especial para Rodríguez, que considera que hemos perdido la capacidad de convivir con ellos. «Normalmente gestionamos bastante mal los silencios. Nos incomodan. Si en una conversación se produce uno, enseguida hay alguien que intenta cubrir ese hueco. Así que también es una forma de trabajar: aprender a gestionar los silencios».

Una terapia sin recordar el trauma

La historia personal de Marie Laure está profundamente cosida a compases. Nacida en París —en el mismo lugar que Édith Piaf, una anécdota que, como ella misma matiza con sencillez, esconde una dura historia de inmigración económica sin nada de chic—, creció en una familia donde la música era una constante impulsada por su madre. Tras estudiar la carrera de música a la vez que Trabajo Social, y después de tres décadas de intervención con mujeres y situaciones de violencia (especialmente en Latinoamérica), una discapacidad sobrevenida en la pierna supuso un punto de inflexión. «Me tocó hacer un parón importante y empezar a replantearme qué hacía con mi vida. Fue entonces cuando empecé a buscar cosas nuevas y descubrí la musicoterapia», relata. Para ella fue encajar las piezas sueltas de un puzle y dar continuidad a toda una trayectoria vital enfocada hoy en día en colectivos muy complejos.

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Uno de los aspectos más revolucionarios e impactantes de su enfoque es cómo aborda la recuperación de mujeres que han sufrido violencia de género. Frente a las dinámicas tradicionales donde es necesario revivir el dolor una y otra vez, su investigación con musicoterapia activa propone un camino basado en la improvisación vocal, el uso de instrumentos a modo de juego y la composición terapéutica de canciones. Lo verdaderamente novedoso, tal como destaca, es que «lo novedoso para mí del trabajo que estoy desarrollando es que no necesitamos volver a relatar las experiencias traumáticas ni las situaciones de violencia que han vivido. De hecho, yo no conozco sus historias vitales de violencia. No sé qué tipología de violencia han sufrido, si ha sido física, sexual o económica. No tengo ni idea, porque no hablamos de violencia», acompañando todo el proceso de liberación sin forzar a las pacientes a un desgaste constante.

El objetivo es generar espacios de seguridad y trabajar el empoderamiento desde ahí, acompañando el proceso de recuperación sin obligar a las mujeres a regresar constantemente a sus recuerdos más dolorosos. Rodríguez conoce bien esa necesidad por su experiencia anterior dirigiendo un centro de atención a víctimas. «Una de las quejas de las mujeres era que constantemente tenían que repetir una y otra vez su experiencia a diferentes profesionales. Es necesario que puedan contar lo que han vivido, pero no hace falta que estén repitiéndolo constantemente para realizar otras actividades. Mi intención era romper un poco con esa dinámica y buscar otro camino».

La voz como instrumento "desnudo"

En una sociedad donde a menudo acumulamos tensiones y hemos relegado el instrumento más natural que poseemos —la voz— a la intimidad de la ducha o del coche, Marie Laure nos invita a reflexionar sobre las barreras invisibles que hemos construido. «La voz es el instrumento musical que más desnudos nos hace estar», señala, lamentando cómo los juicios ajenos («desafinas» o «no cantas bien») han conseguido que ver a alguien cantando por la calle nos parezca casi un trastorno. Sin embargo, recuerda que cantar activa los resonadores internos y funciona como un auténtico masaje corporal que ayuda a regular el sistema nervioso. Por eso lanza una recomendación tan sencilla como liberadora: «Canta, aunque creas que cantas mal. Canta, porque eso siempre nos va a ayudar a regularnos».

“A lo largo de nuestra vida nos van lanzando mensajes como “desafinas”, “mejor no cantes” o “no cantas bien”. Poco a poco vamos perdiendo ese poder que nos da la música. Cuando vemos a alguien cantando por la calle pensamos que está loca. Los hemos naturalizado y eso hace que muchas veces nos dé reparo exponernos a cantar delante de otras personas, por miedo a que nos juzguen”, argumenta Rodríguez. “Cuando cantas, se activan los resonadores internos y todo lo relacionado con las cuerdas vocales y la zona del pecho. Todo eso funciona como una especie de masaje”.

Rodríguez también explica el poder de la música, más allá de las canciones, para ayudarnos a colocar las cosas que nos van sucediendo. Especialmente a partir de los 50, cuando la vida empieza a plantear giros inevitables, como pueden ser la marcha de los hijos de casa o la pérdida de seres queridos. En esta etapa, la musicoterapia se erige como una herramienta de acompañamiento incalculable

«Podemos acompañar todo el proceso de duelo y la pérdida de una persona. También podemos ayudar a aceptar determinadas enfermedades cronificadas», explica Rodríguez. En los cuidados paliativos, por ejemplo, la música puede contribuir a aliviar el dolor y mejorar la calidad de vida, incluso cuando no existe una posibilidad de recuperación. «Tienes que aprender a vivir con ese dolor. En ese sentido, las sesiones de musicoterapia pueden venirnos muy bien».

Su consejo para quienes quieran conocer esta disciplina es investigar qué profesionales trabajan en su ciudad. Hay distintas modalidades, algunas presenciales y otras que permiten realizar sesiones a distancia. Lo importante es encontrar la intervención adecuada para cada necesidad. Y, mientras tanto, podemos empezar por algo que no cuesta dinero ni requiere ninguna preparación especial: dejar de preocuparnos por lo que piensen los demás cuando nos escuchen cantar.