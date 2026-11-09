Guillermo García 09 NOV 2026 - 08:00h.

Hablamos con Chema de la Peña, director de 'Cecilia, una luz de mañana', el documental que reivindica el legado de una artista libre, culta y adelantada a su tiempo

Cómo Cecilia logró 'colar' a su discográfica que 'Un ramito de violetas' era la canción de amor que necesitaban

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Cecilia se llamaba en realidad Evangelina Sobredo y era una mujer cosmopolita, culta, inquieta y tremendamente libre que se resistió a encajar en los moldes de una industria musical dominada por hombres. Su voz conquistó al público español en los años 70 y sus letras hablaban de sentimientos, deseos y experiencias íntimas cuando pocos artistas se atrevían. Murió con solo 27 años en aquel famoso y terrible accidente de coche en 1976, pero su influencia ha sobrevivido. Ahora, el documental 'Cecilia, una luz de mañana', reivindica su figura como pionera. "Rosalía no hubiera sido posible si antes no hubiera estado ella", explica Chema de la Peña, director de la pieza, que se estrena este 9 de noviembre, como aquel ramo de violetas que siempre llegaba en fecha.

De la Peña conocía sus canciones desde pequeño, pero descubrió una artista diferente cuando escuchó composiciones menos conocidas. "Más allá de los éxitos, había una cantante maravillosa detrás y no había referente en España en ese tipo de canciones", explica. La lectura de la biografía escrita por José Madrid terminó de convencerle de que merecía la pena profundizar en su historia: "Me dio la intuición de que se escondía un personaje bastante más grande y bastante más impresionante de lo que a simple vista nos había llegado".

La imagen que había quedado de Cecilia no siempre hacía justicia a su personalidad. "La idea primigenia que yo tenía era una imagen de una mujer más tímida, hasta cierto punto naíf, incluso un poco sosa", reconoce el director. La investigación le descubrió a alguien muy diferente: "Una mujer mucho más atractiva, más luminosa. Era una mujer súper libre, una artista total porque pintaba, hacía fotografía y luego tenía una parte lúdica muy divertida".

Evangelina tuvo una infancia poco habitual para una joven española de su época. Su padre era diplomático y, cuando tenía tres años, salió de España. Vivió en Inglaterra, Estados Unidos, Jordania y Lisboa antes de instalarse en Madrid con 18 años. Aquella experiencia internacional le permitió conocer otras culturas y descubrir referentes musicales que apenas tenían presencia en España, como Bob Dylan, Joan Baez y The Beatles.

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Era una mujer súper libre, una artista total porque pintaba, hacía fotografía y luego tenía una parte lúdica muy divertida

"Cuando llegó aquí a Madrid en el año 69, ella había recorrido medio mundo, era una mujer libre y fue como un chorro de luz y de agua fresca para la sociedad española en blanco y negro que había a finales de los 60 y más en el mundo de la canción", describe De la Peña.

Cecilia y Evangelina: la lucha por no traicionarse

La dualidad entre la cantante y la persona fue una de las grandes contradicciones de su vida. Cecilia sabía que el mundo de la fama exigía concesiones, pero le costaba aceptar que la industria decidiera por ella. "Ella era consciente de que había que pagar un impuesto por pertenecer al mundo de la música, por pertenecer al mundo de la fama, y siempre tenía mucha controversia porque a veces era muy rebelde y no pasaba por todos los aros que la industria, y más en los años 70 a una mujer, le hacía atravesar", señala el director.

Su vida cotidiana estaba lejos de la imagen distante que a veces transmitían las fotografías de la época. Cuando empezó a triunfar tenía 21 años y vivía con su familia en Madrid. Después se independizó y se movió en un entorno de músicos y artistas. Pintaba, exponía y hacía fotografías, además de componer canciones. "Era una mujer hipersensible, que le afectaba todo mucho, también era súper culta, pero tenía un aspecto muy lúdico, muy divertido, muy cachondo, tenía muchísimo sentido del humor", cuenta el cineasta.

Esa dimensión personal es una de las claves de 'Cecilia, una luz de mañana', que recupera cartas, archivos y películas domésticas en Super 8 para acercarnos a la artista fuera de los escenarios. También incluye una versión inédita de Un ramito de violetas grabada en casa, que permite escuchar cómo modificaba la letra y daba forma a la composición. "De alguna manera entramos un poco, a través del tiempo, en la intimidad de lo que era el día a día de Eva y la descubrimos desde ahí".

La importancia de Cecilia no se explica únicamente por la calidad de sus canciones. También por la manera en que defendió su libertad creativa en un momento en el que las mujeres tenían poco margen para decidir. "Fue una pionera en el tipo de canciones que propuso en la España de los 70", señala De la Peña. Mientras buena parte de las referencias musicales españolas miraban a Francia o Italia, ella incorporaba influencias anglosajonas y las mezclaba con una mirada personal sobre la sociedad española.

Sus letras podían parecer delicadas y sencillas, pero escondían una profundidad que no siempre resultaba evidente a primera escucha. "Lo hacía de una forma delicada, porque todas sus melodías son muy agradables y tú las escuchas. Luego, claro, si desmenuzas un poco la canción o de lo que habla, o lo que dice, tiene mucha más trascendencia. Te la colaba sin darte cuenta", afirma el cineasta.

Fue una de las primeras que impuso sus propios criterios. Rompió un gran techo de cristal

En una industria mayoritariamente masculina, Cecilia también defendió sus decisiones sobre el vestuario, la puesta en escena y las canciones que quería interpretar. "Fue una de las primeras que impuso sus propios criterios de vestuario, de salir en escena, de las canciones que quería cantar, y no se dejó llevar por la industria que había en esos momentos. Rompió un gran techo de cristal", resume De la Peña.

Su libertad tenía un significado especial en la España franquista. Algunas canciones fueron modificadas o prohibidas, pero Cecilia encontró maneras de sortear la censura. "Tenía la habilidad de ir sorteándola y haciéndolo de una forma elegante y poética. No quería renunciar a lo que sabía, a los derechos que tenía como mujer, a su conocimiento, a reivindicar su identidad, sus derechos".

Un modelo para las nuevas generaciones

La influencia de Cecilia ha llegado mucho más lejos de lo que quizá ella misma habría imaginado. Para De la Peña, entender su legado implica reconocer que las artistas actuales no han conquistado su libertad de la nada. Antes hubo mujeres que tuvieron que defenderla en un contexto mucho más restrictivo.

"Rosalía no estaría aquí si no hubiera estado Cecilia", afirma. Y desarrolla esa idea: "Como una cadena que olvidamos, damos por hecho que cualquier cantante puede expresar sus canciones, decir lo que quiera, coger cualquier estilo de música, pero antes no era así. Eso es así porque cantantes como Cecilia dieron un paso".

El documental cuenta con testimonios de artistas como Rozalén, Vega, Sole Giménez y Chica Sobresalto, que incluso sin haberla vivido, ayudan a conectar su figura con distintas generaciones. La intención es acercar a Cecilia a quienes no cohabitaron en su época y quizá solo conocen alguna de sus canciones. "Cuando ya descubres que fue una pionera, que luchó ella sola aquí, que llegó a una industria donde no tenía ningún contacto ni nadie la conocía y se abrió camino. Entonces ahí ya empiezas a generar admiración, empiezas a generar otro tipo de sensaciones que hacen que se convierta en un referente".

Su muerte prematura contribuyó a construir el mito, pero no basta para explicar su permanencia. Décadas después, sus canciones siguen emocionando a quienes las escuchan por primera vez. "Cuando un artista muere joven de forma repentina, eso marca un poco más la biografía, por supuesto, pero cuando ya han pasado 50 años y todavía está ahí tan presente es por algo", reflexiona De la Peña.

Cecilia murió en un accidente de tráfico en 1976, cuando su carrera atravesaba un momento especialmente prometedor. Soñaba con triunfar en Estados Unidos, cantaba en inglés y poco antes de fallecer había publicado un sencillo en ese idioma. "Tenía un mundo por delante maravilloso", lamenta De la Peña. Es imposible saber hasta dónde habría llegado. El director cree que podría haberse convertido en una cantautora de dimensión internacional. "Si Cecilia hubiera seguido viva, probablemente hubiera llegado a ser una especie de Joan Manuel Serrat o alguien así de ese nivel". Pero su futuro artístico quizá no se habría limitado a la música.

Quizá esa sea la mejor manera de acercarse a Evangelina Sobredo: no como una figura congelada en el tiempo, sino como una artista que nunca dejó de buscar. Una mujer que utilizó las canciones para hablar de sí misma y de la sociedad que la rodeaba, que quiso vivir sin renunciar a sus convicciones.