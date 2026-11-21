Su hoja de cálculo suma ya 2.360 conciertos, y su meta es llegar algún día a los 5.000

El pueblo español con el récord Guinness a los nombres más raros del mundo

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Su primer concierto fue en el verano de 2006, durante las fiestas de San Lorenzo de Segovia, y ya entonces lo anotó en la primera fila de un Excel que aún hoy guarda en su ordenador portátil. Veinte años después, aquella hoja de cálculo suma 2.360 actuaciones en directo, y Rafa Sierra, de 37 años, no ha tenido un solo año en blanco desde entonces, como ha contando al Periódico de Extremadura. Ni siquiera la pandemia rompió la racha. En 2020 y 2021 buscó los pocos conciertos que podían celebrarse con las restricciones, aunque muchos de ellos fueran con el público sentado y con distancia de separación de seguridad.

Cacereño “de pro”

Nació en Segovia el 23 de agosto de 1989, pero llegó a Cáceres con apenas cuatro años por el trabajo de su madre, y hoy se considera cacereño “de pro”. Esa raíz se atisba ya con un vistazo al historial de su Excel. Calcula que alrededor de 1.800 de sus 2.360 conciertos han sido en Extremadura, más de tres de cada cuatro, aunque la música le ha llevado también a Madrid, a las dos Castillas y a Andalucía.

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Su pasión convive con un oficio que poco tiene que ver con guitarras o camerinos. Estudió dos ciclos formativos de telecomunicaciones e informática y trabaja desde Cáceres gestionando incidencias informáticas para un proyecto de banca en Inglaterra. Teletrabaja con equipos repartidos entre India y Sudamérica para cubrir un servicio de 24 horas, y algunos días empieza su jornada a las once de la noche. Aun así, siempre encuentra hueco para la música, aunque sea sin compañía. “Yo me he ido a muchos festivales solo”, cuenta.

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Del punk a Camela

El rock y el punk son sus estilos predilectos, pero su historial demuestra que no le hace ascos a casi ningún tipo de música. En su lista de Spotify conviven Extremoduro y Despistaos con Camela o David Guetta. Entre los conciertos que guarda con más cariño están el de Extremoduro en Plasencia en 2008 y uno de La Polla Records en Madrid, para el que compró entrada los dos días que la banda tocaba.

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Como no podía ser de otra forma, los escenarios le han puesto en el camino de gente a la que de otro modo nunca habría conocido. Una vez terminó un festival en Pinofranqueado y al día siguiente apareció en Béjar, después de subirse al coche con personas a las que acababa de conocer. En Madroñera acabó la noche celebrando con La Fuga en su camerino.

Parte de esa suerte tiene un responsable inesperado: una banda de feliz cumpleaños que se pone cuando va de concierto, aunque en realidad no esté celebrando nada. “Es mi superpoder en los festivales”, bromea. Gracias a ella, varios artistas le han invitado a subir al escenario, y algunos grupos ya le reconocen cuando vuelve a aparecer. “Hay veces que ni me sabía la canción y ni sabía qué grupo era”, recuerda entre risas.

Lo que sí ha cambiado en estas dos décadas es la forma de entrar al recinto donde tendrá lugar el concierto. Las entradas de papel fueron desapareciendo a medida que el móvil ocupaba su lugar, y Rafa ha guardado buena parte de aquellas pequeñas reliquias. Las acompañan camisetas de grupos, púas, chapas y más de 200 pulseras de festivales.

Ahora acaba de comprarse una vivienda en Cáceres, y quiere darle a todo ese material el espacio que merece. “He montado como una habitación museo”, explica. Hasta bromea con que algún día alguien acabe pagando una entrada para visitar su santuario.

Los coleccionistas del mundo

Su cifra de conciertos, con todo, queda lejos de los grandes coleccionistas de directos. El récord Guinness de más conciertos en un año es del estadounidense Tim Schaefer, que fue a 289 entre el 16 de abril de 2024 y el 15 de abril de 2025. Para que contaran, los festivales quedaban excluidos y cada concierto debía tener entrada de pago. “Ansío la música en directo, NECESITO la música en directo, tan a menudo como sea posible”, explicó.

En Nueva York, Joe Sarkis, conocido como Concert Joe, asegura haber superado los 24.000 conciertos desde que vio a The Byrds en el Carnegie Hall en 1971, y en 1992 llegó a sumar 1.031. Como Rafa, lleva un registro y guarda las entradas, aunque cuenta por “admisiones”: un festival con diez bandas vale para él como un solo concierto.

Aficionados como ellos sostienen un negocio en plena expansión. La música en directo recaudó en España 807,2 millones de euros en venta de entradas en 2025, un 11% más que el año anterior y un nuevo máximo histórico.

Rafa, por su parte, no le pone techo a su Excel. Con los 2.500 conciertos ya a la vuelta de la esquina, su objetivo más personal le queda todavía un poco lejos, ya que le gustaría llegar algún día a los 5.000, “siempre que el cuerpo aguante”.