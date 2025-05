Estos son los récords Guinness más insólitos que tiene España

Sus primeras ediciones no se vendían, sino que se regalaban, no obstante, ha terminado siendo una de las publicaciones con derechos de autor más vendidas de la historia, con más de 120 millones de ejemplares. Guinness World Records no paga a las personas que baten récords, ni los patrocina y tampoco les cubre los gastos. Aparecer entre sus páginas es toda la recompensa pero no es tarea sencilla en muchas ocasiones. En el libro aparecen perfiles de todo el mundo y España también es cuna de récords Guiness peculiares, en total 28 registrados en tierras españolas.