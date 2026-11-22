Ante un hijo que pierde los papeles, la respuesta que más ayuda es la menos intuitiva

Los trucos de ‘Lucía, mi pediatra’ para lidiar con los cambios de tu hijo adolescente: "Necesita afecto, pero también límites”

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Una escena que suele ser habitual en muchos hogares: alguien pregunta sobre los deberes o la hora de volver y recibe como respuesta un portazo o un grito que nadie esperaba. Y ese padre o la madre, que creía tener el temple curtido, siente subir por la garganta la frase de siempre, ese “a mí no me hables así”. Esta reacción es completamente humana, pero también es cierto que suele ser justo la que alarga la pelea.

Diana Al Azem es profesora, escritora y fundadora de la plataforma Adolescencia Positiva, y lleva más de una década dando clase en secundaria. Ella propone el camino contrario: “Este truco hace que tu hijo adolescente se calme en mitad de una discusión sin que tengas que decirle cálmate. Y casi ninguna madre lo conoce. Se llama la corregulación”.

El concepto no es una ocurrencia de redes sociales. Un informe de 2018 elaborado para la Administración de Infancia y Familias de Estados Unidos define la corregulación como el proceso de apoyo entre adultos y niños, adolescentes o jóvenes que favorece que estos aprendan a regularse solos. Lauren Marchette, psicóloga infantil, adolescente y familiar y profesora de psiquiatría en la Facultad de Medicina de Harvard, lo describe como un proceso de apoyo, interactivo y dinámico.

Al Azem lo traduce a la vida doméstica de la siguiente manera: cuando un adolescente “entra en bucle, grita, se enfada, pierde los papeles, su cerebro mira al tuyo para saber si esto es una emergencia o no”. Si el adulto responde subiendo el tono, “os desreguláis los dos. Es pura gasolina para un fuego”. Si se mantiene sereno, con “la voz baja, el cuerpo relajado, la respiración lenta”, el hijo “se calma porque tú estás en calma”. Ella lo resume en una imagen: “Tú eres el termostato emocional de tu hijo”.

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Un cerebro todavía en obras

Hay una razón biológica para que el adulto tenga que poner la calma. Los expertos afirman que el cerebro deja de desarrollarse y evolucionar entre la mitad y el final de la veintena. La corteza prefrontal, la zona situada detrás de la frente, es una de las últimas en madurar. Por esto, los adolescentes tienden a responder al estrés de forma diferente a los adultos. Al Azem lo formula a su manera: “tu hijo todavía no sabe calmarse solo. Aprende a hacerlo copiándose de ti”.

Lo que la ciencia respalda y lo que no

Conviene, eso sí, separar la recomendación de la explicación que la acompaña. Al Azem atribuye esa sincronía a las “neuronas espejo”, una hipótesis mucho más discutida de lo que sugiere su popularidad. El profesor de ciencias cognitivas Gregory Hickok dedicó en 2014 un libro entero a desmontar lo que considera una teoría construida sobre cimientos frágiles. Según su análisis, los hallazgos en macacos no han sido nunca replicados en humanos.

El consejo práctico no necesita esa base. Basta con algo mucho menos espectacular y mejor documentado: los hijos aprenden a gestionar sus emociones viendo cómo las gestionan sus padres. De esta forma, cuando los padres practican una autorregulación saludable, ayudan a los niños a aprender a autorregularse.

Lo que sí está medido es el coste de responder a gritos. Un estudio de las universidades de Pittsburgh y Míchigan siguió durante dos años a 967 familias con hijos de 13 años. Analizó lo que los investigadores llamaron disciplina verbal dura, es decir, gritar, maldecir o insultar. Los adolescentes que la recibían presentaban más síntomas depresivos y más problemas de conducta. El afecto de los padres no mitiga los efectos de una disciplina verbal severa.

Tres gestos y una conversación pendiente

La propuesta de Al Azem cabe en tres instrucciones: “Baja la voz en lugar de subirla. Habla más despacio, no más rápido. Y antes de responder, respira hondo una vez. Que él te vea hacerlo”.

Esto coincide con lo que otros expertos recomiendan a los adultos que paren y autorregulen sus emociones, como por ejemplo respirando profundamente, antes de intervenir. No se trata de rendirse. “No le estás dando la razón. Le estás prestando tu calma para que recupere la suya”, insiste la divulgadora. Lo que más seguridad da a un adolescente, recuerdan los expertos, son “las figuras de autoridad calmadas, consistentes y justas”.

Calmar la discusión no significa resolverla en ese momento. Son muchos los expertos que recomiendan no intentar razonar con el adolescente mientras está enfadado, sino buscar otro momento y otro lugar para hablar, por ejemplo, mientras se pasea o en el coche. El problema de la hora de llegada o de los deberes no desaparece. Simplemente se aplaza a una conversación con los dos sentados al lado y la voz ya a un volumen normal.