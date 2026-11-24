Cuando llega el momento de cuidar a los padres, todavía parece existir un reparto tácito de papeles: ellas se ocupan y ellos, demasiadas veces, se limitan a ayudar puntualmente

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Los mejores sketches humorísticos son aquellos que provocan una risa incómoda porque actúan como un espejo de nuestros propios comportamientos. Los que parece que exageran la realidad pero en el fondo no exageran tanto. Es el caso de 'Sister', la parodia de Saturday Night Live que se ha viralizado al poner el dedo en una de las llagas menos visibles de la vida familiar, el cuidado de los padres cuando empiezan a necesitar ayuda.

El planteamiento es dolorosamente reconocible. Un supuesto anuncio publicitario presenta a Sister como un revolucionario servicio de atención a mayores, disponible las 24 horas del día, completamente gratuito y con una ventaja extraordinaria. No hace falta contratarla porque ya tienes una. Es tu hermana. El hermano puede seguir con su vida mientras ella se encarga de las citas médicas, las llamadas, la medicación, los imprevistos y todo ese trabajo cotidiano que implica atender a un padre dependiente. Basta con enviar un mensaje para activar el servicio: "Papá se ha caído". Y, por supuesto, la hermana responde.

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La gracia del sketch está en la naturalidad con la que presenta como algo perfectamente lógico que una mujer reorganice su existencia para hacerse cargo de sus padres mientras sus hermanos varones conservan intactas sus rutinas. Lo revelador es que tantas mujeres hayan reconocido en esa parodia una situación demasiado parecida a la suya. Porque el cuidado de los padre no debería venir incluido en el paquete de ser hija. Tampoco, ya puestos, tendría que depender de quién tiene más paciencia, más disponibilidad o más facilidad para decir sí. Los padres son de todos los hijos, y la responsabilidad de cuidarlos también.

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Una generación atrapada entre dos responsabilidades

El problema, además, no afecta a una minoría. España está experimentando una transformación demográfica que va a convertir los cuidados en uno de los grandes desafíos sociales de las próximas décadas. Vivimos más años, tenemos menos hijos y las familias cada vez son más pequeñas. Eso significa que hay menos personas disponibles para atender a un número creciente de mayores que, en muchos casos, necesitarán ayuda para desenvolverse en su vida cotidiana.

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Las últimas cifras publicadas por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) dan una idea de la dimensión de este cambio. En España, las personas mayores de 65 años ya superan los 10 millones y representan el 20,7% de la población. Hace medio siglo eran aproximadamente la mitad en términos relativos. Pero el dato aún llama más la atención en las edades más avanzadas. En los últimos 50 años la población de más de 80 años se ha cuadruplicado, mientras que la de más de 90 se ha multiplicado por más de nueve. Hablamos, pues, de una realidad demográfica que cada vez alcanza a más hogares y que obliga a replantear cómo nos organizamos para cuidar a quienes nos cuidaron.

En medio de esta transformación se encuentra una generación que conoce bien lo que significa vivir con varias responsabilidades familiares al mismo tiempo. Es la llamada generación sándwich, formada por adultos generalmente entre los 45 y los 65 años que todavía tienen hijos a los que atender mientras empiezan a ocuparse de sus padres mayores. Son personas que pueden estar ayudando a sus vástagos a emanciparse, pagando estudios o echando una mano con los nietos y, simultáneamente, acompañando a sus padres al médico, organizando sus tratamientos, gestionando sus citas o resolviendo los problemas que surgen cuando empiezan a perder autonomía.

Un reparto poco equitativo

En España el reparto tradicional de los cuidados continúa teniendo rostro femenino. Según el informe 'Un perfil de las personas mayores en España', elaborado a partir de datos de la Encuesta de Calidad de Vida, las mujeres representan el 57% de quienes cuidan dentro del hogar a personas dependientes mayores de 70 años. Cuando los cuidados se realizan fuera del domicilio el porcentaje sube al 60,6%. Además, las mujeres de entre 50 y 59 años son las que más participan en estas tareas.

No es una cuestión de mayor capacidad o de vocación natural, sino de expectativas sociales y costumbres familiares que siguen asignando a las mujeres buena parte de las responsabilidades domésticas y asistenciales. Durante generaciones, cuidar ha formado parte de lo que se esperaba de una buena hija. Se daba por hecho que ella estaría pendiente de la medicación, que sabría qué especialista había que consultar, que llamaría para comprobar cómo había pasado la noche su madre o que encontraría la manera de acompañar a su padre a una prueba médica.

Mientras tanto, el hijo podía aparecer en momentos puntuales, colaborar con alguna gestión o preguntar cómo iban las cosas. Su participación se agradecía como una ayuda extra, cuando en realidad debería entenderse como una obligación compartida. Eso es lo que subyace en el planteamiento de 'Sister'. Y no debería bastar con que los hermanos varones se muestren dispuestos a colaborar cuando sus hermanas se lo piden. Tienen que formar parte de la organización y del cuidado desde el principio.

Los hombres también cuidan, pero aún queda camino

Sería injusto ignorar que cada vez hay más hombres implicados en la atención a sus familiares. Hay hijos que se ocupan de sus padres con absoluta dedicación, hombres que reducen su jornada laboral para acompañarlos y hermanos que comparten de manera ejemplar las responsabilidades con sus hermanas. También hay maridos que cuidan de sus esposas y hombres mayores que atienden a sus parejas durante años.

De hecho, el informe del Instituto Europeo para la Igualdad de Género sobre los cuidados de larga duración, incluido en el análisis difundido por el Instituto de las Mujeres, muestra que la participación masculina existe y que las diferencias no son iguales en todas las edades. Pero las mujeres siguen asumiendo con mayor frecuencia los cuidados de las personas mayores y las tareas domésticas y personales más cotidianas. En cualquier caso, la cuestión no pasa por establecer una competición entre hombres y mujeres, sino por reconocer una desigualdad persistente y corregirla.

Los hombres no necesitan hacer un curso especial para aprender a interesarse por sus padres o conocer sus necesidades. Necesitan asumir que esa responsabilidad también les corresponde. Y eso significa estar presentes cuando hay una urgencia y también en las tareas menos visibles. También significa entender que el cuidado no consiste únicamente en resolver problemas físicos. Hay que escuchar, acompañar, conversar y hacer frente a la soledad. Una visita de diez minutos para preguntar si todo está bien no siempre equivale a estar pendiente de alguien.

El riesgo de sobrecarga

El coste personal que supone convertirse en cuidadora principal es otro aspecto a tener en cuenta. Muchas mujeres de más de 50 años se encuentran en una etapa vital en la que deberían poder desarrollar sus proyectos profesionales, disfrutar de su tiempo libre, cuidar sus relaciones personales y empezar a pensar en su propia jubilación. Sin embargo, la dependencia de sus padres puede alterar por completo esos planes.

A veces reducen su jornada, rechazan oportunidades profesionales, renuncian a viajar o dejan de lado actividades que antes formaban parte de su vida. A esto se suma el desgaste físico y psicológico de una responsabilidad que puede prolongarse durante años. Cuando la responsabilidad se concentra en una sola persona, el riesgo de sobrecarga es evidente. Por eso compartir los cuidados no es únicamente una cuestión de justicia entre hermanos. También es una forma de proteger la salud y el futuro de quien cuida.