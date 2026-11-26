Redacción Uppers 26 NOV 2026 - 11:58h.

Cuestiones como la alimentación, el sueño o el colgar o no una foto de los pequeños en redes sociales pueden ser una fuente de conflicto si no se manejan bien

Renueva tu casa antes de jubilarte pensando en el futuro: cinco claves

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Convertirse en abuelo es una de las grandes experiencias de la vida. Supone también debutar en un espacio inédito: de repente, se abandona el rol de padre/madre que se ha asumido durante muchos años para pasar a un nuevo plano.

La importancia de los abuelos en el crecimiento de los nietos es enorme. Cumplen un papel fundamental, brindando experiencia y apoyo emocional a partes iguales. El vínculo entre abuelo y nieto tiene, sin duda, algo especial. Eso sí, en ocasiones la relación con los hijos puede resentirse debido a diferentes puntos de vista en torno a la crianza. Con estos consejos, el éxito en el debut como abuelo está garantizado.

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'Malcriar' sí, pero hasta cierto punto

Los abuelos no son los padres. Es casi ley de vida que no sean tan estrictos como lo fueron con sus hijos. Si antes eran los responsables de la crianza, ahora su papel es distinto y, cuando se quedan a cargo de los niños, puede suceder que los malcríen hasta cierto punto. Las normas pueden relajarse un poco pero no cambiar al 100%. Sobre todo, cuando incluyen aspectos que son fundamentales para los padres como la hora de irse a la cama de los pequeños o el uso de pantallas. El niño debe tener claros los límites e incluso resulta esencial hacerle entender que sus rutinas cambian ligeramente cuando está con los abuelos, pero no del todo.

Hablar abiertamente, la mejor decisión

En conexión con el punto anterior, no hay nada más eficaz para evitar que salten chispas entre abuelos y padres que una buena comunicación entre ambos. Es importante que los silencios no se impongan a las palabras y que, antes de que los niños se queden un fin de semana con los abuelos o estos lleguen a casa, se acuerden los aspectos realmente importantes del modelo de crianza que se está llevando a cabo. En el caso de los abuelos, la clave es escuchar y aportar sus puntos de vista, pero nunca tratar de imponerlos.

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No centrarse solo en el niño

Los primeros meses (o incluso años) de un niño son una época maravillosa para los padres, pero también puede ser un periodo, especialmente en el caso de los primerizos, lleno de dudas e incertidumbres. Es perfectamente normal que las preocupaciones de los abuelos se centren, sobre todo en el niño, pero también deberían guardar un pequeño espacio para los padres, que agradecen que se les pregunte cómo lo llevan, cómo se sienten o si necesitan algo.

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Dejar espacio, algo esencial

El papel de los abuelos es importantísimo, pero nunca debe ser el principal. Por eso, ahora toca permanecer en un segundo plano, pendiente de si los padres (y por extensión, los nietos) necesitan algo pero sin abrumar. Por eso, es conveniente no presentarse de imprevisto sin avisar o salir de escena cuando la tensión se papel en el ambiente. Especialmente, en las primeras semanas o meses de vida del pequeño.

Evitar mensajes valorativos

Los tiempos cambian y las formas de criar a un hijo también. Lo que era perfectamente asumible hace 30 años puede considerarse hoy algo fuera de lo normal. Para ser un abuelo en línea con los tiempos que corren es esencial evitar emitir juicios de valor sobre la forma en la que los padres crían a sus hijos. Un "yo no lo haría así" o "en mi época no pasaba nada por esto", pueden infundir dudas en los padres y, lo más importante, confundir al niño, al que, además, se traslada que la relación entre sus progenitores y los abuelos no es todo lo fluida que pensaba.

La alimentación, patrimonio de los padres

Llegamos a uno de los puntos fundamentales: la nutrición de los hijos. Aquí son los padres los que determinan las líneas maestras de la alimentación y los abuelos deben seguirlas, aunque puedan tomarse alguna licencia. Si los padres establecen que los niños no deben tomar demasiado azúcar, los abuelos deben seguir esas directrices, por poner solo uno de los ejemplos más polémicos. Es vital que una estancia en casa de los abuelos incluya algunas excepciones, pero no que suponga un vuelco total de las directrices marcadas por los padres respecto a lo que pueden y no pueden comer sus hijos.

Mucho ojo con las redes sociales

El cliché del abuelo que no sabe manejar la tecnología es cosa del pasado. Ahora, los mayores cuentan con una identidad digital completamente desarrollada que gestionan desde la libertad. Eso sí, hay aquí una cuestión delicada: mostrar a menores en redes. Por eso, a menos que los padres lo autoricen, es importantísimo no colgar fotos de los nietos. Son entendibles las ganas de compartir con todo el mundo la felicidad de ser abuelos, pero eso no puede ir en contra de la privacidad de los más pequeños de la casa.