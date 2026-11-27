La actriz cumple 63 años a la espera de su primer nieto, el bebé de su hija Andrea Molina

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Lydia Bosch ha cumplido 63 años, nacida en Barcelona un 26 de noviembre de 1963, y lo hace en la antesala de un papel que no figura en ninguna de sus fichas artísticas. La actriz que el público conoció como azafata del Un, dos, tres... responda otra vez a mediados de los ochenta, y que durante la segunda mitad de los noventa fue Alicia en Médico de familia, espera la llegada de su primer nieto, el hijo que aguardan su hija mayor, Andrea Molina, y su pareja, el músico Juan Fernández Castaño. "Me encanta la palabra abuela", ha confesado en una entrevista conjunta con su hija, en la que describe un estado de ánimo poco dado a los matices: "Me despierto con una sonrisa que me dura hasta que me voy a dormir".

"A mí me va a tocar ser la guay"

En esa misma conversación, publicada en ¡Hola!, y convertida en un juego de preguntas entre madre e hija sobre quién mimará más al bebé, quién hará más fotos o quién le dará más abrazos, Bosch dejó la frase que resume cómo se imagina en su nueva etapa: "Los padres son más estrictos… A mí me va a tocar ser la guay".

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No es la primera vez que se pronuncia sobre el asunto, y sus palabras anteriores dibujan una abuela dispuesta a consentir, aunque sin invadir. A finales de junio, en televisión, admitió que se veía en ese papel, "Me veo como abuela. Me encantan los niños y un niño en la familia es lo mejor que puede haber", y, preguntada por si malcriaría al bebé, respondió sin rodeos: "Yo creo que sí. Pero siempre con el beneplácito de Andrea".

Dicha condición no era un matiz menor. "Nunca he sido abuela, pero me veo disfrutando y respetando a Andrea", explicó, antes de precisar que querer "hacer las cosas bien" significaba, a su juicio, "hacer las cosas como ella quiere". Días después, ante la prensa, repetía la misma idea: "Yo haré lo que quieran sus padres y a disfrutarla o a disfrutarle, no sabemos todavía lo que es".

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Una noticia que llegó antes de lo previsto

El embarazo se conoció el 17 de junio, cuando Andrea, de 34 años, estaba a punto de cumplir su tercer mes de gestación. Lleva diez años de relación con Juan Fernández Castaño, guitarrista de la banda Marlon, y desde 2024 trabaja como representante en el festival Starlite. Su hija, según reconoció la propia actriz, habría preferido esperar algo más para contarlo: "Ella quería esperarse un poco más, pero salió la noticia".

Para Bosch, que tiene además dos mellizos, Ana y Juan, nacidos en 2003 de su matrimonio con el arquitecto Alberto Martín, la noticia coincidió con su vuelta al teatro con Fedra en los Infiernos, programada en Mérida del 12 al 16 de agosto. "Una noticia maravillosa y un nuevo aliciente de mirar la vida con alegría", la definió entonces, anticipando "unas navidades supongo distintas y muchas cosas que van a cambiar para bien". La familia sumará, además, una cuarta generación, porque, como recordó la actriz, "mi madre va a ser una bisabuela estupenda".

Abuelas sin manual

La imagen de la abuela cómplice que Bosch reivindica encaja en un momento en el que la figura carece de un modelo único. Cristina Noriega García, profesora de Psicología Social de la Universidad CEU San Pablo, explica que los estudios describen hoy el papel de los abuelos como un "rol sin rol", sin un prototipo definido, porque "los hay divertidos, formales, cuidadores, jóvenes, mayores…". La especialista subraya, eso sí, que la educación de los nietos corresponde a los padres y recomienda acuerdos claros sobre los límites de la implicación de los abuelos para evitar conflictos, justo la línea que la actriz se ha marcado.

Esa implicación, en España, rara vez es simbólica. Según la encuesta europea SHARE, el 25 % de los abuelos cuida de sus nietos de manera habitual, y la cifra sube al 43 % si se incluye a quienes lo hacen de forma ocasional. El V Barómetro del Consumidor Sénior de Fundación Mapfre eleva al 42 % la proporción de abuelos de entre 55 y 69 años con nietos menores de edad que se ocupan de ellos a diario o, al menos, una vez por semana. De ahí que algunas asociaciones de mayores insistan en el equilibrio. "A los abuelos les recomendamos poner límites y cuidar a los nietos en la medida que puedan y quieran", señala Enric Ollé, de la Federación de Asociaciones de Personas Mayores de Cataluña.

De momento, Bosch prefiere ceder el protagonismo. "Es el momento de ellos", insistió ante los periodistas, antes de añadir lo único que, según dijo, podía contar: "Estoy súper feliz por ellos, porque no pueden ser una pareja más maravillosa".