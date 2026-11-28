La pérdida de grasa, el hueso que se reabsorbe y las cejas que descienden dibujan en la cara gestos que nadie ha querido poner

Así ha cambiado la imagen que tenemos de una mujer de 50 años en las últimas cuatro décadas

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Sesenta y cuatro caras, todas en reposo, sin sonrisa ni ceño fruncido. Un grupo de voluntarios tuvo que valorar cuánta emoción transmitía cada una. El estudio, de investigadores de la Universidad Estatal de Pensilvania, encontró que las caras de las personas mayores recibían puntuaciones de tristeza y enfado bastante más altas que las de los jóvenes, aunque ninguna expresaba nada. Carlos Garrido, doctorando en Psicología Social y uno de los autores de dicho estudio, lo atribuyó a la huella de los años, con las arrugas que pueden hacer que la boca caiga y que la frente se pliegue, y que son responsables de que un observador interprete estos rasgos como enfado o tristeza.

Pliegues que imitan emociones

Esta línea de investigación arrancó con un estudio de la psicóloga Ursula Hess, de la Universidad Humboldt de Berlín. Sus 65 participantes, jóvenes con una media de 21 años, valoraron caras de distintas edades que mostraban exactamente la misma expresión. En las caras mayores percibían con menos intensidad la emoción que de verdad se mostraba y con más intensidad otras que no estaban presentes. Es decir, leían en ellas una mezcla más amplia de emociones.

Incluso en reposo, las caras mayores obtuvieron puntuaciones de enfado más altas que las jóvenes: 1,22 frente a 0,73. Hess lo resumió con una imagen gráfica: las arrugas “enturbian la expresión”. Un trabajo posterior de Reginald Adams, de la Universidad Estatal de Pensilvania, precisó que una cara mayor en reposo puede tener rasgos expresivos accidentales, como las comisuras de la boca hacia abajo, que confunden al observador o sesgan lo que percibe.

Lo que ocurre bajo la piel

Detrás de esas comisuras caídas hay cambios que van mucho más allá de la superficie. La cirujana Ainhoa Placer, de la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética , sitúa el comienzo antes de lo que se suele pensar: “A partir de los 25 o 30 años, aunque parezca muy pronto, ya se empieza a involucionar o a envejecer”. La primera protagonista es la grasa de la cara, repartida, en sus palabras, como “bolsitas de grasa” por toda la cara, “sobre todo en la parte de las mejillas, no tanto en la frente”. Con los años, “esa grasa se va reabsorbiendo, va desapareciendo”.

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Los huesos de la cara tampoco se quedan como estaban. “Con el tiempo se inicia un proceso inverso llamado resorción ósea, en el que los huesos se van reabsorbiendo”, explica Placer. “El arco cigomático, lo que llamamos el pómulo, pierde volumen”. Además, la zona situada entre el maxilar superior y el pómulo también se reabsorbe, y “al hundirse esa zona sale una arruga típica del envejecimiento”, el surco que va de la nariz a la comisura de la boca. Lo mismo sucede con el hueso de la mandíbula, “que dibuja el contorno de la parte de debajo de nuestra cara” y que “también se va reabsorbiendo”. En la parte de arriba, “se descuelgan los tejidos de los párpados y las cejas, que van cayendo”. Placer recuerda además que los músculos de la cara no ganan volumen con ejercicio, como ocurre en el resto del cuerpo: “Los músculos faciales son como láminas de un milímetro de grosor”.

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La ceja que delata un enfado inexistente

La posición de las cejas resulta decisiva. Un estudio publicado en Plastic and Reconstructive Surgery retocó por ordenador la fotografía de una cara joven y pidió a 20 profesionales sanitarios que puntuaran las emociones que percibían. Bajar el extremo interior de las cejas o inclinarlo hacia la nariz, o añadir arrugas en la frente, aumentaba la impresión de enfado y de asco. En cambio, levantar ese extremo interior se interpretaba como una expresión triste. “Incluso la más mínima modificación puede provocar cambios profundos en cómo nos perciben los demás”, advirtió el cirujano John Persing, coautor del trabajo.

En medicina estética, explica la doctora Mar Mira, se llama “triángulo de la tristeza” a la combinación de entrecejo contraído, comisuras caídas y ciertas líneas de expresión que se mantienen en reposo. A su juicio, ese gesto no siempre refleja el estado de ánimo, ya que “En zonas como el entrecejo, por ejemplo, muchas personas mantienen una contracción constante que puede transmitir tensión, enfado o preocupación incluso cuando no se sienten así”. Mira pone, eso sí, límites a lo que se puede esperar de los tratamientos que relajan esos músculos: aunque están muy estudiados, “no podemos afirmar que sean un tratamiento para la depresión”.

Más allá de la estética

El malentendido tiene consecuencias prácticas. Garrido advirtió de que puede afectar al trato que reciben los mayores en la consulta. Un médico podría pensar que un paciente de edad avanzada tiene más dolor del que sufre en realidad, solo por sus arrugas. En su estudio, además, no apareció relación entre la tristeza o el enfado que los participantes atribuían a los mayores en la vida real y las puntuaciones que daban a sus caras. Por eso, el efecto no parecía deberse a los estereotipos.