Las mujeres de 50 de hoy ya no encajan necesariamente en el retrato que durante mucho tiempo se hizo de ellas

Aumentan las madres a los 50: entre los avances médicos, los riesgos y el debate social

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Cuando Charlize Theron estaba a punto de cumplir los 50 contó sin muchos rodeos que había mantenido un encuentro sexual con un hombre de 26 años y que la experiencia había sido "jodidamente increíble". Hasta lamentó no haber vivido episodios así mucho antes. La confesión de la actriz sudafricana ponía de manifiesto que las mujeres de 50 ya no encajan necesariamente en el retrato que durante décadas se hizo de ellas. No tienen por qué asumir que determinadas vivencias pertenecen al pasado, que su atractivo tiene fecha de caducidad o que la madurez implica renunciar a explorar, experimentar y disfrutar.

Por supuesto, no hablamos únicamente de sexo. A los 50 una mujer puede verse mejor que nunca, emprender una nueva carrera profesional, viajar, enamorarse, hacer deporte de alta intensidad o descubrir intereses que había dejado aparcados durante años. También puede estar atravesando la menopausia, cuidando de sus padres, acompañando a hijos adolescentes o adultos y preguntándose qué quiere hacer con la segunda mitad de su vida. A menudo, todo a la vez.

¿Son entonces los 50 de ahora los mismos 50 de hace cuatro décadas? Evidentemente, no. Han cambiado la esperanza de vida, los conocimientos médicos, las oportunidades y las expectativas sociales. También nuestra relación con el cuerpo y con el envejecimiento.

Es cierto que cumplir años no significa lo mismo para todas las mujeres. La genética, el estilo de vida, la salud acumulada y los recursos económicos y sociales influyen en cómo llegamos a esta edad y en cómo vivimos los años posteriores. Por eso la pregunta ya no debería ser si una mujer de 50 años parece joven, sino por qué seguimos utilizando la juventud como principal referencia para valorar su aspecto, su vitalidad o su lugar en la sociedad.

Una edad que ha dejado de ser frontera

Buena parte de esta transformación tiene una explicación demográfica. La esperanza de vida ha aumentado considerablemente -en España para las mujeres es de 86,53 años- y, con ella, el horizonte vital que tenemos por delante al alcanzar la cincuentena. Una mujer de 50 ya no está en la antesala de la vejez. Puede tener por delante varias décadas de actividad, proyectos y experiencias.

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Conceptos como edad biológica, envejecimiento saludable o longevidad activa han ganado protagonismo. Y aceptar el paso de los años no significa renunciar a cuidarse, dejar de maquillarse o rechazar los tratamientos estéticos. Significa poder elegir sin sentir que cada arruga es un fracaso y que cada cambio físico necesita una corrección.

Pero además las mujeres de esta generación han vivido transformaciones sociales que sus madres y abuelas apenas pudieron imaginar. Han tenido mayor acceso a la educación, al empleo, a los métodos anticonceptivos y a la independencia personal. Muchas han podido decidir cuándo tener hijos, si tenerlos o cómo organizar su vida más allá de las obligaciones familiares.

La menopausia ya no se vive en silencio

Otro de los grandes cambios tiene que ver con la manera de entender la menopausia. Durante demasiado tiempo se trató como un asunto privado, incluso incómodo, que daba vergüenza sacar en las conversaciones públicas. En ocasiones se asociaba directamente con el final de la feminidad, la pérdida de atractivo o el comienzo de la vejez. Hoy sabemos que esa interpretación no tiene fundamento.

Cada vez se le da más visibilidad a esta transición fisiológica. Se habla más de salud hormonal, de tratamientos disponibles y de la importancia de no normalizar el sufrimiento. La menopausia ha empezado a ocupar un espacio en las consultas médicas, los medios de comunicación y las conversaciones entre mujeres. Y ya no tiene por qué interpretarse como el fin de una etapa, ni convierte automáticamente a nadie en una persona mayor.

El edadismo sigue teniendo rostro femenino

Pero a pesar de los avances la sociedad todavía mantiene una relación complicada con las mujeres maduras. La exigencia estética es especialmente evidente. Mientras que a los hombres se les permite lucir canas, arrugas y signos de madurez sin que necesariamente se cuestione su atractivo o su autoridad, las mujeres siguen recibiendo una presión considerable para aparentar menos edad.

El II Barómetro de Edadismo de Hablando en Plata, publicado en 2026, recoge que el 84,5% de la población percibe presión social para eliminar los rasgos físicos del envejecimiento. La investigación también señala que el empleo es uno de los ámbitos donde más se percibe la discriminación por edad, con un 85,5%.

Vivimos en una sociedad cada vez más longeva, pero todavía cuesta reconocer el valor de las personas cuando dejan de encajar en los modelos tradicionales de juventud. Y las mujeres pueden experimentar una doble presión, por edad y por género.

Cumplir años no debería convertirse en otra exigencia que añadir a la larga lista de expectativas que recaen sobre las mujeres. No se trata de tener una piel sin arrugas, una silueta determinada o una energía inagotable, sino de conservar, en la medida de lo posible, la autonomía, la salud, las relaciones y la capacidad de disfrutar de la vida.