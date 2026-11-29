El director del Centro de Salud Vital Zuhaizpe defiende que vivir más empieza por tener un propósito y considera el ayuno su terapia principal

Tu personalidad también podría determinar cuánto vas a vivir: lo que dice la ciencia

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Cuando le preguntan cómo se vive más y mejor, Karmelo Bizkarra no empieza hablando de comida ni de ejercicio. “El propósito de vida de las personas es vital para la vida. Quien no tiene ganas de vivir, muere”, responde este médico vasco, nacido en Durango en 1956 y responsable del Centro de Salud Vital Zuhaizpe, en Navarra. Y lo relaciona con algo tan básico como respirar: “Fíjate en la respiración. Inspirar es estar inspirado. Lo primero que hacemos al venir al mundo es inspirar, lo último, al morir, expirar”.

La epidemiología apoya esta intuición. Un estudio de la Universidad de Michigan, sobre 6.985 estadounidenses mayores de 50 años que respondieron un cuestionario para medir su sentido del propósito en la vida. Quienes tenían las puntuaciones más bajas presentaron, en los años siguientes, un riesgo de morir por cualquier causa 2,43 veces mayor que quienes tenían las más altas. En las muertes por enfermedades del corazón y la circulación, el riesgo era 2,66 veces mayor. Los autores concluyeron que vivir con un propósito puede ser bueno para la salud.

Una medicina que enseña

Bizkarra se define como seguidor de una corriente concreta: “Yo practico la medicina higienista que propugna «el arte de curar a través del arte de vivir»”. Desde ese enfoque, el médico tiene otro papel. “El médico no es el que cura, es el que enseña al enfermo a autocurarse y le acompaña en ese proceso. La curación es inherente al ser humano”, sostiene.

Zuhaizpe está reconocido como centro médico-sanitario por el Departamento de Salud de Navarra y se presenta como una escuela de salud en contacto con la naturaleza. Bizkarra ha recogido esta forma de entender la salud en numerosos libros. Entre ellos están Encrucijada emocional, sobre el miedo, la tristeza, la rabia y la alegría, y dos títulos de 2025: El ayuno, terapia magna y Salud vital.

Hace años ya echaba de menos una figura que para él es fundamental. “El médico de cabecera de toda la vida ha desaparecido y ahora no existe el papel de esta persona que te escucha”, lamenta. A su juicio, la falta de comunicación era el gran problema de la época.

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El ayuno, entre la convicción y la cautela

El ayuno es el centro de su práctica. “Para mí el ayuno es la terapia magna, pero hay que hacerlo bajo control médico y saber interpretar sus síntomas”, advierte. Recomienda empezar poco a poco, con ayunos de 12 horas, y no oculta que el comienzo es duro: “Al principio, cuando empezamos a ayunar parece que enfermamos, pasa lo mismo que cuando el toxicómano deja la heroína”. También le atribuye efectos que van más allá del cuerpo: “El ayuno nos expande la conciencia, por eso los grandes místicos han apoyado siempre el ayuno. Cuando yo no como, soy más consciente”.

La ciencia respalda parte de ese entusiasmo, pero con matices importantes para quienes ya han pasado de los 50. En 2019, Rafael de Cabo y Mark Mattson, del Instituto Nacional sobre el Envejecimiento de Estados Unidos, revisaron en The New England Journal of Medicine las tres formas de ayuno más estudiadas: en días alternos, el método 5:2 y la limitación diaria de las horas en que se come. Concluyeron que en personas pueden mejorar la obesidad, la resistencia a la insulina y el colesterol, aunque la mayoría de los ensayos clínicos solo duraron unos meses.

En España, el grupo de trabajo de Nutrición de la Sociedad Española de Epidemiología señaló en 2025 que el ayuno intermitente parece funcionar mejor en adultos jóvenes y de mediana edad. En personas mayores no se han visto beneficios significativos, en parte porque los estudios tienen pocos participantes. El grupo insistió en que el ayuno debe hacerse siempre con supervisión médica. Francisco J. Tinahones, presidente de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, resumió lo que se sabe sobre el peso. Lo que está demostrado, dijo, es que el ayuno “es una alternativa para perder peso que, como mínimo, es de la misma eficacia que la restricción hipocalórica clásica”, es decir, que comer menos calorías de lo habitual.

Cuerpo, emociones y mente

Para Bizkarra, de todos modos, la alimentación es solo una parte. “La terapia máxima es aquietar la mente, armonizar las emociones y desintoxicar el cuerpo”, afirma. Sitúa el origen de muchos problemas de salud en un terreno que la consulta convencional rara vez explora: “La enfermedad empieza cuando dejo de ser yo y empiezo a ser lo que los demás quieren que sea”.

Para aliviar la ansiedad, recomienda vivir el presente, con prácticas como la meditación o fijarse en la propia respiración. Cuando le piden que resuma su método, lo hace en una sola frase: “Curamos el cuerpo, armonizamos las emociones, aquietamos la mente y despertamos la conciencia”.