Durante varios días, los vecinos de la calle Mariano Ciriquiain de Portugalete (Vizcaya) se han echado a la calle contra la okupación del piso de unos vecinos, que no residen allí la mayor parte del año. Su presión ha logrado que los okupas “que ya están identificados” abandonen la vivienda a la que habían accedido “por el balcón porque no tienen llaves del portal”. Anoche, los dueños aún no podían entrar debido a que las pertenencias de los okupas aún estaban dentro, pero ya pueden hacerlo. No es el primer caso en el que la actuación de los vecinos logra frenar una okupación.