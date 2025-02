“Se puede recurrir ante el Supremo, pero no creo que merezca la pena”, lamenta la madre que desde hace años mantiene un enfrentamiento con una ikastola de Oiartzun (Guipúzcoa) por no ofrecer a sus dos hijas un menú vegano en el comedor escolar tras perder el recurso judicial que interpuso. "La justicia es una lotería y no siempre es justa”, estima la demandante Noelia Estraviz.