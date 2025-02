La gran temporada realizada por la de Zarautz, la pasada campaña, no pasó desapercibida para la World Surf League (WSL) , y el máximo organismo del surf a nivel privado, le otorgó una invitación para participar en la primera gran cita de este año. En 2024, se quedó a un puesto del ascenso al CT, era la sexta surfista en el ranking de las Challenger Series, por eso fue ella la elegida para sustituir a Johanne Defay, que causó baja en Hawái.

A Nadia le llamaron un sábado “para estar allí el martes siguiente”, no lo dudó y acostumbrada como está, a viajar y a tener “ el pasaporte siempre en el bolsillo ”, hizo la maleta y puso rumbo a Hawái . Allí ha estado durante tres semanas y regresó hace solo unos días a Euskadi. Tiempo suficiente para darse un chapuzón en su Zarautz natal. “Ha hecho muy bueno y además ha habido olas buenísimas, había que aprovechar”, afirma.

De sus 24 años de vida, esta guipuzcoana ha pasado 21 sobre una tabla. El surf le viene de familia, “mis padres surfean y mi hermana mayor también”, así que con tres años, Nadia empezó a coger olas y, desde entonces, no ha parado. Los recuerdos de su infancia están ineludiblemente ligados al mar, “soy de Zarautz y aquí el surf está muy presente”, dice. Junto a su familia ha recorrido medio mundo “con viajes siempre planificados en torno a las olas ”, en los que los Erostarbe Geiser compaginaban “hacer turismo con practicar surf”. Costa Rica, Maldivas, Nicaragua, Marruecos, Francia o Irlanda han sido algunos de los lugares en los que han cogido olas en familia.

Hoy en día, esta joven vasca ha hecho de su pasión su profesión y, aunque reconoce que “no da para vivir con lujos”, admite que, desde que en Tokio 2020 esta disciplina deportiva se incluyera en los Juegos Olímpicos, “se puede vivir del surf porque hay más ayudas y gente interesada en esponsorizar”, en su caso, “me da para viajar y competir y con eso, me conformo”.