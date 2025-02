Ixone acaba de cumplir 16 años, es una adolescente, pero “ya no come, ni anda”. Tampoco su hermano Unai, de 14 años y medio. Ambos sufren el síndrome de San Filippo , una enfermedad genética que también diagnosticaron a Araitz, su hermana mayor que, en 2021, “con 15 años descansó y voló libre de San Filippo”. “Es una especie de Alzheimer en niños ”, resume su madre Naiara García de Andoin.

“Nos tocó la antilotería ”, resume Naiara ante las pocas probabilidades de que sus tres vástagos hubieran heredado “ese puñetero gen”, como así fue. “Hubiera sido más fácil que nos tocara el Gordo de Navidad”, asegura. Sin embargo, ocurrió y esta madre se armó de valor, “si no me voy a esconder por ser morena o tener los ojos azules, tampoco lo voy a hacer por ser San Filippo”.

A esta vizcaína, la enfermedad neurodegenerativa rara de sus tres hijos le ha robado la posibilidad de hacer planes a largo plazo con ellos, porque “tienen una esperanza de vida muy bajita”, esta enfermedad no tiene cura y los pacientes no suelen vivir más allá de la adolescencia, pero que le ha enseñado lo que de verdad importa: “Ahora lo que me queda es disfrutar de sus sonrisas y de su mirada”, confiesa con la voz temblorosa. “El mundo no es de color rosa, pero vamos a quedarnos con lo bonito”, sentencia.