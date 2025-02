En Europa, las enfermedades raras son aquellas cuya prevalencia está por debajo de 5 por cada 10.000 habitantes. Más de la mitad de las familias con enfermedades poco frecuentes esperan más de 6 años para lograr un diagnóstico ; especialmente si son adultos y mujeres. A ello se une que sólo el 6% de las más de 6.417 identificadas en Europa tienen tratamiento. La OMS estima que el 7% de la población mundial convive con estas patologías, aunque un reciente estudio concluye en 3,5–5,9%. El tiempo de espera para conseguir ese diagnóstico se convierte, en la mayoría de casos, en una larga espera que puede resultar vital para la salud física y mental del paciente, y no solo de él sino también de sus familiares o cuidadores, que les acompañan en este arduo camino.

Muchas de las personas que conviven con una enfermedad rara necesitan los servicios de diagnóstico y asesoramiento genético hospitalario, pero no ha sido hasta fechas recientes cuando se ha aprobado la creación de las especialidades de Genética médica y Genética clínica de laboratorio , que esperan suponga una mejora significativa respecto a la situación actual de saturación y falta de recursos humanos. " El diagnóstico es fundamental para que el paciente y sus familiares puedan saber qué les espera , planificarse, y, lo que es más importante, poder acceder a tratamientos que mejoren la situación de la persona afectada", añade Beatriz.

En el caso de muchas familias, como la de Patricia Cabanillas , madre de una niña de 15 años con Idic-15 , supuso un gran varapalo el diagnóstico, ya que no se lo esperaban. Tal y como aseguran desde FEDER, las personas con enfermedades poco frecuentes y sus cuidadores aseguran estar infelices o tener depresión hasta tres veces más que el conjunto de la población . Todo ello, influye de forma negativa sobre el proceso de adaptación a la enfermedad y, por tanto, en la calidad de vida del paciente y su familia. Puede incluso, además, ir en detrimento de los síntomas de la propia enfermedad.

Padecer una enfermedad rara no es solo el proceso largo de diagnóstico sino mucho más, ya que 43% de las personas afirman haberse sentido discriminadas en algún momento de su vida como consecuencia de su enfermedad. Más de del 40% en el entorno educativo y casi el 30% en el acceso al empleo . De hecho, tan sólo un 34% de las personas con enfermedades poco frecuentes en edad de trabajar cuenta con un empleo. En muchos casos, las familias son las que costean los gastos de colegios especiales, psicólogos y demás necesidades que puedan aparecer, y teniendo en cuenta que muchos de ellos necesitan atención las 24 horas del día, esto se convierte en un verdadero infierno económico y mental para cuidadores, que no pueden disponer de tiempo libre para descansar.

Para que haya tratamiento ha de haber diagnóstico, y no es fácil como hemos comentado anteriormente. Con suerte, si detectan la enfermedad pasa a formar parte de la Orphanet, la plataforma global con información sobre enfermedades raras. "La ventaja es que cada una de estas patologías, grupos de patologías o subtipos que están incluidos aquí incrementan la visibilidad de las enfermedades raras en los sistemas de información sanitaria y es fundamental para su investigación. Orphanet se basa en la denominación europea de enfermedad rara, es decir, una enfermedad que no afecta a más de 1 persona de cada 2.000 en la población europea. No obstante, sabemos que existe un número amplio de enfermedades raras que se descubren todos los años y que progresivamente se van incorporando a Orphanet. De hecho, se habla de la existencia de más de 10.000 enfermedades raras", anota Beatriz Arconada.