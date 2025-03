Desde el Sindicato de Vivienda Batu califican de “ridícula” la cuantía de 2.600 euros que el Ayuntamiento, gobernado por PNV y PSE, ha ofrecido a cada unidad convivencial para costear un alojamiento transitorio. “ No hay suficiente parque de vivienda en alquiler en Basauri, eso por no hablar de los precios desorbitados ni de los requisitos que implica un alquiler, inasumibles para muchos afectados”, denuncia Berta Giménez, portavoz de Batu.

Sandra llevaba 22 años en el piso, de su propiedad, “no he podido ni entrar a por mis cosas”, las pocas pertenencias que tienen en el hotel “están tiradas en un rincón” porque “las habitaciones son pequeñas y por no tener, no hay ni armario”, detalla para añadir que “esto no lo hemos elegido ninguno de nosotros, yo querría estar en mi casa”, pero tiene claro que “no vamos a dormir en la calle así que nos vamos a quedar, si no nos dan otra solución”. Por lo pronto, han solicitado una reunión con el Ayuntamiento y están a la espera de una respuesta.