A sus 49 años, el hondureño Edwin Geovanny Castillo lleva los últimos 17 en Bilbao. Este Perito Mercantil y Contador Público trabaja poniendo aires acondicionados . Este lunes, su jornada laboral no transcurrió como tenía previsto, a primera hora “mis compañeros me vinieron a recoger a casa”, en el barrio bilbaíno de Basurto, y se dirigían a realizar una intervención en Abando, cuando les sorprendió la humareda que salía de las ventanas de un primer piso de la calle Labayru. “ Era algo terrible ”, recuerda.

Su actuación, probablemente, le salvó la vida a este bilbaíno de 78 años, pero a Edwin le ha quedado una sensación agridulce: “Mi pesar es no haber podido rescatar a la señora”, lamenta. A pesar de que saltó al interior de la vivienda, el humo era tan denso y negro que no veía absolutamente nada y, aunque gritó en varias ocasiones: “Señora, ¿dónde está, dónde está?”, Edwin solo logró escuchar unos golpes, “como si estuviera golpeando la pared”, y “tuve que escapar porque me asfixiaba”.