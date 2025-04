La donostiarra Josune Nosellas se temía el peor de los finales para la desaparición de su loro Berritxu , del que no había ni rastro desde el pasado domingo . Acostumbrado a estar en casa, a su dueña le preocupaba que el animal pudiera sucumbir ante las bajas temperaturas o expuesto a los mil y un peligros a los que podría verse enfrentado él solo, en medio de la ciudad. Pero la historia de la desaparición del loro más famoso de las redes sociales tiene un final feliz: “Berritxu ya está en casa ”.

Como no podía ser de otra manera en el caso de este influencer con pico y plumas , el desenlace lo hemos conocido a través de un vídeo que su propietaria y compañera de piso ha colgado en redes para anunciar que “ ha aparecido en la calle Aizkorri . Ya está en casa”.

Josune ha aprovechado para agradecer todas las muestras de apoyo que ha recibido durante las cerca de 72 horas que ha permanecido con el corazón en vilo por no saber qué había sido de Berritxu. “Muchísimas gracias a todos por haberos preocupado”.

Cuando el pasado domingo por la tarde, Berritxu se escapó, ella lanzó una llamada de auxilio en redes, “por favor, se me ha escapado Berritxu. Estoy dando gritos por todo el barrio, pero no aparece, se ha echado a volar…”, decía entonces Josune. Lo que no imaginaba es que el loro, acabaría tan lejos de Loiola, el barrio donostiarra donde reside. En concreto, a varios kilómetros, en el barrio del Antiguo.