"Hay una plaga. A las 06:00 horas de la mañana ya empiezan a chillar. Los vecinos no duermen", explica otra persona a Informativos Telecinco sobre un estruendo que afecta principalmente en la salida del sol: "Es muy molesto. Asusta y todo. Hay muchísimas. Entiendo que haya vecinos que se quejen. Hay que vigilarlo por la salud de todos".

"Me molesta más el ruido del tráfico que esto", admite otro vecino, mientras que otro afirma que en verano la molestia aumenta: "Se oye mucho más". Un sonido "ensordecedor" al que un sector del vecindario ya se ha acostumbrado. "No me molesta", expresa otra persona.