Eso sí, Fabio aclara que no tiene “ nada de miedo ”, lleva toda la vida soñando con esto y desde hace año y medio preparándose a conciencia. Ensayos para memorizar el papel y por supuesto, adaptando su físico para asemejarse lo más posible a la figura de Jesús.

“ He perdido unos ocho kilos porque estaba bastante fuerte por ir al gimnasio”. Un cambio de dieta y de rutinas de ejercicio , “sustituyendo las mancuernas por la cuerda”, año y medio sin cortarse el pelo y “sin afeitarme desde el pasado noviembre ”, han obrado el milagro.

Pese a todo, este vizcaíno admite que “hay muchas cosas que me producen respeto”, como las caídas que se producen llevando a cuestas la cruz “que pesa más de 80 kilos” y, por supuesto, “que no me quede en blanco”.