El próximo 12 de mayo, el actor vasco Telmo Irureta recibirá el Premio Especial Talía 2025, por el cambio social y la inclusión en las artes escénicas, en el Teatro Fernán Gómez, Centro Cultural de la Villa de Madrid.

La noticia se hizo pública hace unos días, pero a Telmo le ha dado tiempo a digerir la alegría, porque “lo sé desde hace un tiempo, pero me dijeron que era supersecreto”, y él ha sabido guardarlo hasta que se han hecho públicas las distinciones.

Ilusionado porque “alguien vea tu trabajo y lo valore”, Telmo confiesa que él es de los que “cuando hago algo bien, lo celebro y cuando lo hago mal, lo lloro”. Pues ahora, es momento de celebración porque “la vida es ya bastante complicadilla”, así que “para mí el humor es la luz, me ayuda a relativizar”.

El actor sufre parálisis cerebral desde que tenía dos años y medio como secuela de una encefalitis, “yo no nací así, pero no recuerdo al Telmo sin discapacidad”, admite. A sus 36 años, el zumaitarra necesita de su silla de ruedas para desplazarse, pero eso no le ha impedido volar alto. “En casa me enseñaron: no puedes subirte a ese árbol, pero puedes volar con la imaginación” y Telmo soñó que se convertía en actor y en 2023 ganó el Goya a Mejor Actor Revelación.

Claro, que antes de matricularse en el Taller de Artes Escénicas de Donostia, en 2012, y darse cuenta de que “me iba este mundillo”, Telmo estudió Magisterio y Pedagogía, “pero no me gustó nada”. De 2012 a 2015, se formó en el TAE en interpretación y desde entonces no ha parado: “Tengo un par de proyectos en mente, una sesión de fotos y un documental”, revela. Eso sí, el guipuzcoano reconoce que “no pienso en el futuro”, no al menos, “en el futuro dentro de diez años, para mí el futuro es julio”.

En ese estar y vivir el presente, el actor apuesta por aprovechar la vida, por evitar las lamentaciones cuando uno ya está mal y aprovechar a disfrutar cuando se está bien y en esa filosofía su lema es “no hay nada tan serio como para tomárselo demasiado en serio”.

La discapacidad le ha robado a Telmo la posibilidad de caminar, pero no la de volar y, aunque el camino no ha sido fácil, porque se define como muy autocrítico y, “a veces, me machaco, no me gusta lo que veo y pienso: ¡Cómo me gustaría expresar todo lo que siento tan claro como lo tengo en mi cabeza!”. Pero, después piensa que “si alguna persona se identifica con un cuerpo como el mío en pantalla, bienvenido sea”, porque echando la vista atrás, este actor vasco reconoce que a él le hubiera gustado identificarse con alguien.

Telmo Irureta hizo historia en 2023 al lograr el premio Goya y ahora vuelve a hacerlo al recibir este premio en la tercera edición de los Premios Talía de la Academia de las Artes Escénicas de España, unos galardones que reconocen la excelencia en las artes escénicas y a los mejores profesionales de cada una de las especialidades creativas sobre el escenario.

Entre los premios especiales, además del premio especial TALÍA 2025 por el cambio social y la inclusión en las artes escénicas, patrocinado por ONCE, para Telmo Irureta; Mina El Hammani y Ricardo Gómez recibirán el Premio especial TALÍA 2025 joven talento, patrocinado por Iberia; el premio Especial TALÍA 2025 por la promoción internacional de las artes escénicas hispanas se lo lleva The Public Theater; y el premio extraordinario TALÍA 2025 de la Comunidad Autónoma de Castilla y León será para Helena Pimenta, Emilio Gutiérrez Caba y Ana Garcés.

